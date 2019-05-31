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Рейтинг Путина падает. Рейтинг Путина растёт. Всё дело в формулировке вопроса - эксперт

31 мая 2019, 23:09  •  37 • Политика
ВЦИОМ зафиксировал "очередное падение" уровня доверия к президенту России Владимиру Путину. Вскоре после этого ведомство заявило об увеличении рейтинга.
ВЦИОМ заявил о снижении уровня доверия к президенту России Владимиру Путину до 31,7%. При этом опрос был "открытый" - респонденты сами должны были назвать политиков, которым доверяют. Когда же у граждан России спросили конкретно о доверии к главе государства - рейтинг поднялся до 72%. Причину такой чехарды объяснил Царьграду писатель, историк и журналист Армен Гаспарян.
По его словам, разгадка кроется в вопросах, которые социологи задавали людям. Они были сформулированы таким образом, что этот результат был абсолютно закономерен. В социологии очень важно, как именно вы формулируете вопрос. Там не должно быть никакой двусмысленности.
"Они получили странный результат, успели его огласить, вызвали бурю волнения и негодования, потому что понятно, как на это отреагировал либеральный лагерь. После этого решили всё-таки провести опрос иначе и задать непосредственно заинтересовавший вдруг всех вопрос. Разумеется, получили примерно ожидаемую цифру. Она, опять же, не стала ни для кого каким-то великим откровением", - сказал о ситуации Армен Гаспарян в интервью Царьграду.
А либералам, резко заинтересовавшимся социологией, эксперт предложил провести среди граждан России опрос, считаете ли вы Навального проходимцем, или поинтересоваться, кто за то, чтобы отправить Пархоменко, Шендеровича, госпожу Альбац на общественно полезные работы. По словам Гаспаряна, результаты будут соответствующими.
"Здесь же всё заключается в том, что как вы сформулируете вопрос", - подчеркнул эксперт.

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