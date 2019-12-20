Рейтинг президента вырос

В четверг, 19 декабря, прямо во время трансляции Большой пресс-конференции президента, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос в разных городах страны. И замерил - в режиме реального времени - на какие темы пресс-конференции люди больше реагировали.

В ТОП тем, «с наибольшим уровнем реакций», вошли вопросы и ответы: по здравоохранению, демографии, мигрантам, работе правоохранителей (в том числе - «дело Ивана Голунова»), борьбе с алкоголизмом, ситуации на Украине, законе о домашнем насилии» и, конечно, индексации пенсий.

Кроме того, был замерен рейтинг главы государства (см. таблицы). И он, по сравнению с предыдущими неделями, вырос. Показатель «одобрения деятельности» Владимира Путина составил 64%. А на прямой вопрос - о «доверии президенту» - положительно ответили 71%.