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Рейтинг президента вырос

20 декабря 2019, 20:39  •  132 • В России

В четверг, 19 декабря, прямо во время трансляции Большой пресс-конференции президента, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос в разных городах страны. И замерил - в режиме реального времени - на какие темы пресс-конференции люди больше реагировали.

В ТОП тем, «с наибольшим уровнем реакций», вошли вопросы и ответы: по здравоохранению, демографии, мигрантам, работе правоохранителей (в том числе - «дело Ивана Голунова»), борьбе с алкоголизмом, ситуации на Украине, законе о домашнем насилии» и, конечно, индексации пенсий.

Кроме того, был замерен рейтинг главы государства (см. таблицы). И он, по сравнению с предыдущими неделями, вырос. Показатель «одобрения деятельности» Владимира Путина составил 64%. А на прямой вопрос - о «доверии президенту» - положительно ответили 71%.

Рейтинг Владимира ПутинаФото: Наиль ВАЛИУЛИН

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