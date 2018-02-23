Рейтинг Порошенко "ниже плинтуса": Шоколадного короля заменит газовая принцесса

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Тимошенко обошла бы Порошенко на ближайших выборах, показал опрос.

Рейтинг поддержки президента Украины Петра Порошенко продолжает стремительно падать. Если бы президентские выборы в стране прошли прямо сейчас, новым главой государства стала бы лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Об этом говорят данные опросов, проведённого среди жителей Украины социологической группой "Рейтинг".

Порошенко на данный момент продолжают поддерживать лишь в трёх областях Украины. Это Винницкая и Хмельницкая, а еще Черновицкая области. В 17 областях страны преимущество находится в руках Тимошенко. Еще в четыре области и Киев занимают нейтралитет. Если сложить все голоса в сумме, то "газовая принцесса" одержит победу над "шоколадным королём" с результатом в 30% голосов против 23%.

Следует отметить, аналогичные опросы в прошлом месяце давали Тимошенко перевес над Порошенко лишь в 2%. По мнению политических экспертов, действующий президент легко мог бы покрыть эту разницу за счёт "административного ресурса". Теперь же разрыв составляет уже 7%. Если тенденция сохранится, то к 2019 году Порошенко вообще потеряет всякие шансы на продолжение политической карьеры.