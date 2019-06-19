Рейтинг партии Порошенко упал до уровня проходного барьера

Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые демонстрируют падение рейтинга партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко до уровня проходного барьера.

Согласно исследованию, уровень поддержки фракции Порошенко опустился до 5%.

Уточняется, что лидером электоральных симпатий среди политических сил остаётся партия «Слуга народа», её готовы поддержать 47,1%. Второе место в списке занимает «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11,1%), а третье — партия «Голос» (8,1%).

На четвёртой позиции в опросе находится «Батькивщина» (7,3%), за которой и следует «Европейская солидарность».

Остальные партии, согласно исследованию, не преодолевают проходной барьер в 5%.

Опрос проводился 8—12 июня 2019 года. В исследовании приняли участие 2000 респондентов.

Ранее группа «Рейтинг» сообщала, что половина жителей Украины довольны деятельностью украинского президента Владимира Зеленского.