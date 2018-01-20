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Рейтинг мировой популярности: Трамп не смог догнать Путина и Си Цзиньпина
20 января 2018, 12:39 • 131 • В мире
По данным издания Quartz, в рейтинге самых популярных президентов в мире, Дональд Трамп уступил Владимиру Путину
Стали известны результаты последнего опроса Gallup. Речь идет о рейтинге популярности и одобрения деятельности лидеров стран. Это международный рейтинг, в нем участвуют респонденты из 134 стран. Поэтому, что называется, видно наглядно отношение мировой общественности к президентской политике.
Так, первое, что бросается в глаза, так это тот факт, что уровень одобрения американской политики упал на 18 пунктов по отношению к показателям при экс-президенте США Бараке Обаме.
43% респондента высказались негативно о политике действующего главы США Дональда Трампа. Такой результат понизил рейтинг популярности Трампа, опустив его на ступень ниже, чем у российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Примечательно то, что африканцы, для которых США ровным счетом ничего не сделали (по крайней мере, за последние полтора года) политику Трампа одобрили. Свыше 51% респондентов высказались в поддержку американского лидера.
Наряду с этим отмечается, что в два раза сократилось число одобряющих США в Северной и Латинской Америках. Ровно такое же количество респондентов, критикующих Трампа, - в Европе.
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