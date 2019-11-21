Рейтинг криминальных кланов Европы: Итальянская, турецкая, чеченская мафии — кто круче

Автор:

Латышев Сергей

Европа и мафия — для многих эти понятия не пересекаются, мало того, они — антиподы. В мире, например, широко распространено мнение, что мафия в Европе, конечно, кое-где есть, в Южной Италии, например, но она локальна, и в борьбе с ней достигнуты большие успехи. Потому что — в отличие, скажем, от России или Нигерии — там, дескать, нет условий и питательной среды, её порождающих. В странах Западной Европы, в Германии, например, это зло неизвестно. И даже рэкета в культурных и законопослушных западноевропейских странах не существует. Так по-прежнему считают многие в России, где любят идеализировать Запад, а Европу в особенности. Поэтому скажем спасибо за просветительский порыв русскоязычному сайту «Немецкой волны» ( DW ), поместившему обширный и весьма информативный материал под заголовком «Европейская мафия: главные игроки на криминальной карте ЕС», а до этого — целую серию статей, посвящённых данной тематике.

А как там в реальности?

Оказывается, по данным полицейской службы Евросоюза Europol, на территории сообщества действуют около 5000 организованных преступных группировок. Их прибыль, согласно докладу итальянского исследовательского центра Transcrime, составила в 2016 году порядка 110 миллиардов евро — один процент от ВВП ЕС.

На первое место по степени угрозы и влиятельности европейские правоохранители ставят итальянскую мафию, деятельность которой давно вышла за пределы Италии. Из трёх крупнейших мафиозных группировок — калабрийской Ndrangheta, неаполитанской Camorra и сицилианской Cosa Nostra — самой опасной, богатой и влиятельной является первая. Сфера её деятельности: Европа, Северная и Южная Америка. Прибыль одной лишь Ndrangheta, чем только не занимающейся, исчисляется десятками миллиардов евро. Итальянская мафия оказывает на родине влияние на региональные власти, её боятся судьи.

Калабрийская мафия Ndrangheta считается самой опасной и широко распространённой в мире преступной группировкой: её доходы примерно равны военному бюджету Италии. Фото: breakermaximus / Shutterstock.com

В Европе, особенно в Германии, Нидерландах, а также в Британии, успешно действуют турецкие мафиозные группировки. Они концентрируются на торговле наркотиками, особенно героином, людьми, сутенёрстве, вымогательстве, игорном бизнесе.

Туркам наступает на пятки арабская мафия, активно действующая даже в Германии, пополняясь «беженцами» из Палестины, Ливана, других ближневосточных стран. Её позиции особенно сильны в Берлине, Бремене, Северном Рейне-Вестфалии и Нижней Саксонии. По всей Германии насчитывается около 50 энергично действующих преступных арабских кланов, каждый из которых включает несколько тысяч человек. Они предпочитают заниматься торговлей наркотиками, сутенёрством, вымогательствами и грабежами. Некоторые кланы связаны с шоу-бизнесом.

Сильные позиции занимают и албанские кланы. Они действуют по всей Европе, в Северной и Южной Америке, даже в Австралии, специализируясь на незаконном обороте наркотиков, торговле оружием, людьми и человеческими органами. Когда сербы, добавим от себя, обвиняли в последнем албанских бандитов во время балканских войн, им отказывались верить. В мире существует около 20 албанских криминальных кланов, численность которых составляет обычно несколько тысяч человек.

Далее следует так называемая «русская мафия», на которую в ФРГ в 2018 году пришлось почти 5% всех уголовных дел, заведённых по статьям, имеющим отношение к организованной преступности. Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) причисляет к ней, за одним исключением, выходцев из всех республик бывшего СССР и даже российских немцев из числа «поздних переселенцев». Основные виды преступной деятельности «русской мафии», в которой, добавим от себя, почти нет русских, — «угоны дорогих машин, торговля наркотиками, рэкет, киберпреступность, финансовые махинации и контрабанда людей».

Албанская мафия расцвела во время балканских войн, сегодня она действует по всему миру. Фото: Oleg Elkov / Shutterstock.com

В отдельную группу немецкие власти выделяют чеченскую мафию, самую жестокую из всех, члены которой, согласно отчёту BKA, «отличаются вспыльчивостью и непропорционально высокой склонностью к насилию».

Своего рода полумафией считаются в ФРГ отдельные клубы мотоциклистов, особенно Hells Angels и Bandidos, некоторые участники которых занимаются сутенёрством, торговлей оружием и наркотиками.

Вот во что превратилась старая добрая Европа.

Любопытно, что собственно в Германии «русская мафия» (не говоря уже о чеченской) находится на подъёме — в 2018 году по числу заведённых на неё дел она вдвое превосходила «итальянскую мафию» и всего на одно дело отставала от «турецко-арабской».

Berlin bleibt deutsch?

DW регулярно публикует статьи, посвящённые чеченской мафии в ФРГ. Эта тема её, видимо, экзальтирует. Может быть, потому, что чеченцы и другие выходцы с Северного Кавказа активнее всего действуют в столице страны и соседних землях. В полицейском управлении Берлина даже создана следственная группа, занимающаяся организованной преступностью с участием выходцев из бывшего СССР. В ответ на официальный запрос DW в ней подтвердили:

«Злоумышленники чеченского и в целом северокавказского происхождения являются прочной составной частью структур организованной преступности в Берлине».

По свидетельству берлинских полицейских, в чеченские банды трудно внедрить агентов: демонстрируемый ими уровень сплочённости необычен даже для организованной преступности, их криминальный опыт, «высокая готовность к применению насилия» и жестокость превосходят конкурентов, а «уважение к государственной власти крайне низко». Чеченцы не стесняются использовать оружие — ножи, пистолеты, автоматы Калашникова. «Они хорошо владеют техникой единоборств»: однажды «двадцать членов арабского клана были уложены на землю шестью чеченцами». «Если кто-то планирует тяжелейшие преступления, он обращается к чеченцам», — свидетельствует представитель столичной полиции.

Чеченцы становятся серьёзной криминальной силой в Берлине, признала столичная полиция. Фото: Mummert-und-Ibold / Shutterstock.com

Несмотря на то, что немецкие власти пытаются противодействовать этой ими же самими созданной проблеме, потому что десятки тысяч чеченцев появились в ФРГ под видом несчастных «беженцев», гонимых жестокой Россией, это пока у них не слишком получается. Мало того, появилась информация, что щупальца этого опаснейшего мафиозного осьминога захватывают уже и саму немецкую полицию. Всё больше чеченцев, многие из которых так или иначе связаны с ОПГ, устраиваются на работу в частные охранные предприятия (ЧОП), некоторые они уже контролируют. И, как было установлено в ходе одного из расследований, эти ЧОПы получали заказы на охрану полицейских участков, когда их сотрудники отдыхали…

Что делать?

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер считает, что «правовое государство не должно позволить существовать таким криминальным субструктурам». Однако осуществить на практике эту правильную мысль в рамках ныне имеющихся у немецких, а если шире — европейских полицейских полномочий невозможно. А ведь в ФРГ и других странах ЕС — Бельгии или Франции, например, — существует проблема не только чеченского и другого иммигрантского криминалитета, но и серьёзнейшая террористическая угроза со стороны лиц с джихадистскими наклонностями, что особенно характерно для проживающих в Европе миллионов арабов и других выходцев из исламского мира.

И, похоже, снять эти угрозы получится лишь тогда, когда Европу превратят в тоталитарное полицейское государство. К этому глобалистские манипуляторы нынешней миграционной политики, похоже, и ведут дело, а многонациональная мафия, преследующая свои корыстные цели, им активно подыгрывает.