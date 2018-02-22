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Рейтинг кандидатов в президенты: Явлинский обогнал Собчак
22 февраля 2018, 02:39 • 495 • В России
Очередной предвыборный опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Социологи выяснили, что на выборы 18 марта готовы прийти 81,1% опрошенных. А на вопрос: «Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, за кого из кандидатов вы бы, скорее всего, проголосовали?» - граждане ответили вот так «КП» приводит результаты опроса избирателей по данным на 12 – 18 февраля 2018 года.
По последним данным, на выборы собираются прийти 81% россиян.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
Результат опроса прокомментировал эксперт ВЦИОМ Михаил Мамонов:
- Предвыборная ситуация остается по-прежнему стабильной несмотря на очевидную активизацию оппозиционных кандидатов, - считает он. - Наибольшая динамика фиксируется по группам «колеблющихся избирателей», то есть тех, чей выбор неустойчив. На формирование их оценок оказывает значительное влияние информационный фон, в последнее время это – преимущественно события спортивного характера.
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