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Рейтинг кандидатов в президенты: Явлинский обогнал Собчак

22 февраля 2018, 02:39  •  495 • В России

Очередной предвыборный опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Социологи выяснили, что на выборы 18 марта готовы прийти 81,1% опрошенных. А на вопрос: «Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, за кого из кандидатов вы бы, скорее всего, проголосовали?» - граждане ответили вот так «КП» приводит результаты опроса избирателей по данным на 12 – 18 февраля 2018 года.

По последним данным, на выборы собираются прийти 81% россиян.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Результат опроса прокомментировал эксперт ВЦИОМ Михаил Мамонов:

- Предвыборная ситуация остается по-прежнему стабильной несмотря на очевидную активизацию оппозиционных кандидатов, - считает он. - Наибольшая динамика фиксируется по группам «колеблющихся избирателей», то есть тех, чей выбор неустойчив. На формирование их оценок оказывает значительное влияние информационный фон, в последнее время это – преимущественно события спортивного характера.

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