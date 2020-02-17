Рейтинг качества жизни российских регионов: о чём не любят говорить чиновники • 134 • Аналитика

Агентство РИА Новости опубликовало ежегодный, восьмой по счету, рейтинг качества жизни населения в российских регионах. Первые позиции в нём по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область.



Эта благополучная тройка уже много лет возглавляет рейтинг качества жизни, которую составляют эксперты агентства РИА Рейтинг. Так что новости никакой в этом сообщении нет. Просто констатация давно свершившегося факта.







Столицы вместе с прилегающими областями заслуженно получают от экспертов высокие рейтинговые баллы, недосягаемые для других регионов. Замкнули рейтинг Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тыва, что тоже мало кого удивило.



Свою новость агентство сопроводило комментарием столичного чиновника – руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Дениса Тихонова. «Качество жизни москвичей неразрывно связано с состоянием экономики города, которая в прошлом году продолжила динамично развиваться. На 1 января 2020 года доходы бюджета Москвы превысили 2 триллиона 630 миллиардов рублей – почти на 11% больше, чем годом ранее».



Скромнее быть не пробовали?

Чиновник не уточнил, какой подвиг совершила столица, добившись такого невероятного роста своего бюджета. Это хвастовство на фоне проблем российской экономики раздражает людей больше всего. Россияне совсем не против, чтобы столица развивалась и хорошела. Москва – витрина и визитная карточка страны, она должна быть достойна такой могучей мировой державы как Россия. Кто против?



Другое дело, когда не страдающие скромностью московские чиновники завышают свой вклад в наполнение столичного бюджета и приукрашивают значение для страны экономики Москвы. Вот мэр Сергей Собянин любит напомнить, какие миллиарды перечисляет столица в федеральный бюджет, но как-то забывает о том, как наполняется бюджет столицы.



Кроме вклада москвичей, весомого и серьёзного, текут в него налоги (так сказать «по месту прописки» головных офисов) – «Роснефти», крупных торговых сетей, собирающих доход по всей России, и прочих больших и маленьких компаний. Кроме того, в прошлом году только от продажи мигрантам патентов на право работы в Москве столица получила порядка 19 миллиардов рублей.



Между прочим, это сопоставимо с бюджетом замыкающей рейтинг Карачаево-Черкессии. Она собрала в прошлом году чуть больше 21 млрд. рублей, из которых 145 миллионов были профицитными. То есть, южане жили по средствам и заработали средств больше, чем потратили.



Иное дело Москва. У неё бюджет дефицитный. Денис Тихонов скромно промолчал, что в прошлом году столица потратила на 273 млрд. рублей больше, чем заработала. Много это или мало? Это больше, чем годовой бюджет всей Свердловской области (250 млрд. рублей).



Свердловчан трудно упрекнуть в иждивенчестве. Они много делают для обороны и экономики страны. Только у них нет такого налогоплательщика, как «Роснефть» или, например, «Газпром», пополняющий бюджет Санкт-Петербурга. Первая компания вносит в консолидированный бюджет страны примерно полтора триллиона рублей, вторая – немного поменьше. Сколько они отдают в столичные бюджеты, особо не афишируется.



Свердловская область вспомнилась в связи с эпизодом на пресс-конференции президента России Владимира Путина 19 декабря 2019 года. Путина тогда спросили о возможности строительства второй линии метрополитена в Екатеринбурге. Президент ответил коротко: вначале построим первую в Красноярске.



Так и остались пока в трудовом Екатеринбурге девять станций первой линии метро. В Москве тем временем только в прошлом году построили четырнадцать станций, 34 километра линий метро и электродепо. В ближайшие три года в развитие столичного метрополитена будет вложено ещё 860 млрд. рублей. (Три с лишним годовых бюджета Свердловской области). Причём, это будут не только московские, но и федеральные средства.



Все эти цифры приведены здесь не для того, чтобы укорить москвичей. Они показывают неуместность подобных рейтингов в российских реалиях. И уж совсем ни к чему петь здравицы столичным чиновникам, будто Москва хорошеет исключительно их усилиями. На самом деле в столичных рейтинговых успехах есть вклад всех регионов России. Об этом пора говорить честно.



Агентство РИА Новости опубликовало ежегодный, восьмой по счету, рейтинг качества жизни населения в российских регионах. Первые позиции в нём по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область.Эта благополучная тройка уже много лет возглавляет рейтинг качества жизни, которую составляют эксперты агентства РИА Рейтинг. Так что новости никакой в этом сообщении нет. Просто констатация давно свершившегося факта.Столицы вместе с прилегающими областями заслуженно получают от экспертов высокие рейтинговые баллы, недосягаемые для других регионов. Замкнули рейтинг Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тыва, что тоже мало кого удивило.Свою новость агентство сопроводило комментарием столичного чиновника – руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Дениса Тихонова. «Качество жизни москвичей неразрывно связано с состоянием экономики города, которая в прошлом году продолжила динамично развиваться. На 1 января 2020 года доходы бюджета Москвы превысили 2 триллиона 630 миллиардов рублей – почти на 11% больше, чем годом ранее».Чиновник не уточнил, какой подвиг совершила столица, добившись такого невероятного роста своего бюджета. Это хвастовство на фоне проблем российской экономики раздражает людей больше всего. Россияне совсем не против, чтобы столица развивалась и хорошела. Москва – витрина и визитная карточка страны, она должна быть достойна такой могучей мировой державы как Россия. Кто против?Другое дело, когда не страдающие скромностью московские чиновники завышают свой вклад в наполнение столичного бюджета и приукрашивают значение для страны экономики Москвы. Вот мэр Сергей Собянин любит напомнить, какие миллиарды перечисляет столица в федеральный бюджет, но как-то забывает о том, как наполняется бюджет столицы.Кроме вклада москвичей, весомого и серьёзного, текут в него налоги (так сказать «по месту прописки» головных офисов) – «Роснефти», крупных торговых сетей, собирающих доход по всей России, и прочих больших и маленьких компаний. Кроме того, в прошлом году только от продажи мигрантам патентов на право работы в Москве столица получила порядка 19 миллиардов рублей.Между прочим, это сопоставимо с бюджетом замыкающей рейтинг Карачаево-Черкессии. Она собрала в прошлом году чуть больше 21 млрд. рублей, из которых 145 миллионов были профицитными. То есть, южане жили по средствам и заработали средств больше, чем потратили.Иное дело Москва. У неё бюджет дефицитный. Денис Тихонов скромно промолчал, что в прошлом году столица потратила на 273 млрд. рублей больше, чем заработала. Много это или мало? Это больше, чем годовой бюджет всей Свердловской области (250 млрд. рублей).Свердловчан трудно упрекнуть в иждивенчестве. Они много делают для обороны и экономики страны. Только у них нет такого налогоплательщика, как «Роснефть» или, например, «Газпром», пополняющий бюджет Санкт-Петербурга. Первая компания вносит в консолидированный бюджет страны примерно полтора триллиона рублей, вторая – немного поменьше. Сколько они отдают в столичные бюджеты, особо не афишируется.Свердловская область вспомнилась в связи с эпизодом на пресс-конференции президента России Владимира Путина 19 декабря 2019 года. Путина тогда спросили о возможности строительства второй линии метрополитена в Екатеринбурге. Президент ответил коротко: вначале построим первую в Красноярске.Так и остались пока в трудовом Екатеринбурге девять станций первой линии метро. В Москве тем временем только в прошлом году построили четырнадцать станций, 34 километра линий метро и электродепо. В ближайшие три года в развитие столичного метрополитена будет вложено ещё 860 млрд. рублей. (Три с лишним годовых бюджета Свердловской области). Причём, это будут не только московские, но и федеральные средства.Все эти цифры приведены здесь не для того, чтобы укорить москвичей. Они показывают неуместность подобных рейтингов в российских реалиях. И уж совсем ни к чему петь здравицы столичным чиновникам, будто Москва хорошеет исключительно их усилиями. На самом деле в столичных рейтинговых успехах есть вклад всех регионов России. Об этом пора говорить честно. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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