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Рейтинг "Единой России" укрепился в августе

20 августа 2021, 15:05  •  69 • Политика
Фото: duma.gov.ru
Партия стабильно опережает ближайших преследователей
Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) обнародовал итоги последнего всероссийского опроса россиян, на основе которого еженедельно составляет рейтинги политических партий. По данным исследования, популярность "Единой России" среди избирателей в августе стабильно растет.
Эксперты ФОМ обработали карточки соцопроса, который проводился с 13 по 15 августа в 207 населенных пунктах 73 субъектов России. Участникам задавали один вопрос: за какую партию они хотят проголосовать на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва в сентябре.
Больше всего респондентов – 30% – сообщили о намерении поддержать "Единую Россию". На втором месте – КПРФ с 13% сторонников. За ЛДПР готовы отдать голоса 10% опрошенных. У "Справедливой России" рейтинг оказался 6%. Количество голосов за остальные партии не выходит за пределы статистической погрешности и в сумме составляет 8%.
При этом 13% участников опроса признались, что вообще не собираются идти голосовать, а 2% задумали просто испортить бюллетень. Еще около 19% россиян пока не определились с выбором. Отметим, что на 1 августа таковых было 22%.
Эксперты ФОМ также провели опрос по оценке работы президента и премьера России. Рейтинг одобрения Владимира Путина составил 57%, деятельность Михаила Мишустина положительно оценили 41% респондентов.
Очередные выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Россиянам предстоит избрать новый состав нижней палаты парламента, а также представителей других органов законодательной и исполнительной власти. В ряде регионов, в том числе у жителей Москвы, есть возможность проголосовать дистанционно. О плюсах системы онлайн-выборов ранее рассказали эксперты.

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