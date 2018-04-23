Рейс «Вашингтон – Киев» садится в Ереване? • 88 • Аналитика



Правильно, на Украине.



Если почитать весь ор, который подняли армяне во всех соцсетях, действительно может сложиться впечатление, что чуть ли не вся Армения встала грудью против Саргсяна.









Но по факту основное большинство вопящих воюют мало того что с диванов, так еще и диваны эти территориально находятся в России. Удивительно, но антиправительственная армянская диаспора базируется у нас!



Но где бы ни находились те, кто пламенно постит, репостит и так далее (сразу замечу, что горит в интернете несравнимо с Украиной, тут армяне кому угодно фору дадут, да), дежавю ловится легко и непринужденно.



Все это уже было.



И, знаете, здесь вот совершенно другое отношение. И понимание того, что началось в Армении. Благо, методичка все та же, и Саргсян с Януковичем… а, да просто найти три разницы сложнее, чем двадцать совпадений.



Печеньки, уважаемые, печеньки!



А началось понимание мое с объявления встречи Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна в Ереване. Встреча вроде бы по инициативе властей. За несколько минут до встречи Пашинян в прямом эфире заявляет, что переговоры пройдут по одной повестке: отставка Сержа Саргсяна, уход от власти Республиканской партии.



Далее Пашинян говорит, что акции будут продолжены, дабы заставить власти принять условия народа. «Мы уже победили, остается зафиксировать эту победу».



Снова один-единственный вариант «мирного» урегулирования. Власть Саргсян должен сдать, и сдать исключительно Пашиняну. Все остальное – не прокатит, ибо так решил «народ».



Почему только от этого народа так воняет госдеповскими печеньками, да и постит этот народ откуда угодно, но не из Еревана – вот вопрос…



А так – Киев Киевом, ни дать ни взять. Все то же самое. Вот только в отличие от Януковича Саргсян вроде бы пожестче будет.



Все идет по плану. По хорошо отработанному плану. Массовые акции протеста и вроде бы диалог с властью, но на повышенных, я бы сказал, командных тонах.



У некоторых коллег Пашинян охарактеризован не очень красивыми словами типа «ставленник», «выкормыш», «марионетка». Не России, замечу. США.



Соглашусь.



Покопавшись на досуге в том, над чем дерет горло Пашинян, задумался. Интересно у него выходит, если честно.



Армения вступила в Евразийский экономический союз не добровольно, а вынужденно. Подкупали всех оптом и угрожали экономическими санкциями, если республика не вступит.



Отношения России и Армении — это взаимоотношения говорящего и слушающего.



Армения проиграла в вопросах военного баланса с Азербайджаном почти окончательно, и все это благодаря вмешательству стратегического партнера РФ.



Достаточно? Как по мне, вполне.



Первые два пункта просто оставлю без внимания, просто потому, что там комментировать нечего. Если бы потенциал Армении был хотя бы сравним с возможностями Беларуси, Казахстана, Украины (перевожу – было бы что терять кроме персиков), можно было бы что-то сказать.



А вот насчет военного противостояния с Азербайджаном…



Мы у себя на страницах очень неплохо в свое время обсудили вопрос того, кто, какое и сколько оружия у кого покупает. Понятно, что сравнение было не в пользу Армении, ну так кто виноват-то был? Опять Россия? Что не стала содержать еще одни вооруженные силы?



Улучшения платежеспособности государства не наблюдаем, так что понятно, откуда там собирается восстанавливать паритет с Азербайджаном Пашинян. Вполне понятно.



В этом отношении все эти кредитные отношения в вопросах вооружения между Россией и Арменией однозначно могут и боком выйти. Проходили уже. До сих пор проходим.



Другой вопрос, что главный довод у Пашиняна – Нагорный Карабах. Значит, если его не угомонят, реально заполыхает. Итоги недели. Доказательств нет, но «мы не сомневаемся»



Такой, понимаете, регион. Армения, Азербайджан, Иран, Турция, Ирак, Сирия… Тут где-то, но просто обязано гореть. Сирия затухает постепенно, надо плеснуть еще бензина в угольки. Карабах – роскошная тема. Даже плескать ничего не надо, пусти одного оголтелого во власть, и армяне с азербайджанцами сами друг другу в глотки вцепятся. Как уже было не один раз.



Вот только у Пашиняна все начнется с чего? Правильно, «банду геть!» И оккупантов тоже. А без поддержки России и без нашей базы Азербайджан очень быстро решит карабахский вопрос. Уверен, правда, что несколько не так, как это видит в своих розовых снах Пашинян.



Глупо думать, что место России тут же займут Штаты. Достаточно посмотреть на Украину. А вот Азербайджан, да еще и с Турцией (родня по крови тюркской – это не шутка), да еще и с любовью турок к армянам…



Тут, простите, не о Карабахе стоит говорить в частности, а об Армении вообще.



И не надо рассказывать о грозной армии Республики Армения. Конечно, армия есть, и на какое-то время ее тоже хватит. Как хватило украинских ВСУ. Вот только противостоять армянским ВС будут не боевики да фруктоводы. Посерьезнее парни.



В целом же такой расклад вполне себе вариант, и меня интересует только с той стороны, успеем ли мы вывести своих из Армении и не попадем ли под замес. Остальное, равно как и результат, – аспекты.



Понятно, что карта Пашиняна будет бита, а вместе с ней и Армения. Каким козырем, российским или турецким, не важно.



Естественно, лучше всего было бы, если б свои тормознули. Так меньше крови будет.



Согласитесь, если дать волю пашиняноподобным в «наведении порядка», результат уже известен. Молдова, Грузия, Украина… Да без проблем, фактически. Если бы не одно «но». Карабах.



Ну и плюс еще один момент.



В отличие от Украины, огромного притока добровольцев со стороны России не предвидится. Я имею в виду добровольцев армянского происхождения. Сегодняшние бизнесмены и прочие жители, а то и граждане России. Не те условия как бы. Ту-160. Стоит ли возобновлять производство? Ответ критикам



А крик «Путин, приди, порядок наведи!» тут же начнется. Да еще какой… Все припомнят. И ОДКБ, и все остальные страшные слова и буквы.



Остается только надеяться на то, что наученные горьким опытом, своим и чужим, власти Армении не пойдут на политические заигрывания с рвущимися к власти «оппозиционерами».



Да, организаторы незаконного митинга Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Садун Микаелян были задержаны по подозрению в умышленной организации и проведения митинга в нарушение установленного законом порядка. Посмотрим, что будет дальше.



Собственно, и в СИЗО упаковать неплохо, если это позволит не упустить из рук ситуацию.



Конечно же, не испытываю ни малейшего желания потирать руки от того, что по глупости или жажде власти Армения и Азербайджан вцепятся друг другу в глотки. Или что вдруг Армения развернется в украинском стиле. В любом случае, это их личное дело.



Жертв не хочется. Горя не хочется. Смертей не хочется.



Уважаемые, там, в Армении… Этот самолетик из Вашингтона, он не только печеньки привезет. Там еще и денежки с инструкциями будут для этих, из «Елка». Разворачивайте.



Конечно, если вам нужна полная независимость от России, – не вопрос. Только на Украину оглядывайтесь, и все нормально будет. Вдруг реально выйдет, что нам не сдалась Армения и все, что приписывает России Пашинян? И украинский сценарий, вот так, запросто?



Вот смеху-то сквозь слезы будет… Не первый день ловлю себя на мысли, что все это я уже наблюдал. Только не на далеком юге, а на западе. И совсем неподалеку.Правильно, на Украине.Если почитать весь ор, который подняли армяне во всех соцсетях, действительно может сложиться впечатление, что чуть ли не вся Армения встала грудью против Саргсяна.Но по факту основное большинство вопящих воюют мало того что с диванов, так еще и диваны эти территориально находятся в России. Удивительно, но антиправительственная армянская диаспора базируется у нас!Но где бы ни находились те, кто пламенно постит, репостит и так далее (сразу замечу, что горит в интернете несравнимо с Украиной, тут армяне кому угодно фору дадут, да), дежавю ловится легко и непринужденно.Все это уже было.И, знаете, здесь вот совершенно другое отношение. И понимание того, что началось в Армении. Благо, методичка все та же, и Саргсян с Януковичем… а, да просто найти три разницы сложнее, чем двадцать совпадений.Печеньки, уважаемые, печеньки!А началось понимание мое с объявления встречи Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна в Ереване. Встреча вроде бы по инициативе властей. За несколько минут до встречи Пашинян в прямом эфире заявляет, что переговоры пройдут по одной повестке: отставка Сержа Саргсяна, уход от власти Республиканской партии.Далее Пашинян говорит, что акции будут продолжены, дабы заставить власти принять условия народа. «Мы уже победили, остается зафиксировать эту победу».Снова один-единственный вариант «мирного» урегулирования. Власть Саргсян должен сдать, и сдать исключительно Пашиняну. Все остальное – не прокатит, ибо так решил «народ».Почему только от этого народа так воняет госдеповскими печеньками, да и постит этот народ откуда угодно, но не из Еревана – вот вопрос…А так – Киев Киевом, ни дать ни взять. Все то же самое. Вот только в отличие от Януковича Саргсян вроде бы пожестче будет.Все идет по плану. По хорошо отработанному плану. Массовые акции протеста и вроде бы диалог с властью, но на повышенных, я бы сказал, командных тонах.У некоторых коллег Пашинян охарактеризован не очень красивыми словами типа «ставленник», «выкормыш», «марионетка». Не России, замечу. США.Соглашусь.Покопавшись на досуге в том, над чем дерет горло Пашинян, задумался. Интересно у него выходит, если честно.Армения вступила в Евразийский экономический союз не добровольно, а вынужденно. Подкупали всех оптом и угрожали экономическими санкциями, если республика не вступит.Отношения России и Армении — это взаимоотношения говорящего и слушающего.Армения проиграла в вопросах военного баланса с Азербайджаном почти окончательно, и все это благодаря вмешательству стратегического партнера РФ.Достаточно? Как по мне, вполне.Первые два пункта просто оставлю без внимания, просто потому, что там комментировать нечего. Если бы потенциал Армении был хотя бы сравним с возможностями Беларуси, Казахстана, Украины (перевожу – было бы что терять кроме персиков), можно было бы что-то сказать.А вот насчет военного противостояния с Азербайджаном…Мы у себя на страницах очень неплохо в свое время обсудили вопрос того, кто, какое и сколько оружия у кого покупает. Понятно, что сравнение было не в пользу Армении, ну так кто виноват-то был? Опять Россия? Что не стала содержать еще одни вооруженные силы?Улучшения платежеспособности государства не наблюдаем, так что понятно, откуда там собирается восстанавливать паритет с Азербайджаном Пашинян. Вполне понятно.В этом отношении все эти кредитные отношения в вопросах вооружения между Россией и Арменией однозначно могут и боком выйти. Проходили уже. До сих пор проходим.Другой вопрос, что главный довод у Пашиняна – Нагорный Карабах. Значит, если его не угомонят, реально заполыхает.Такой, понимаете, регион. Армения, Азербайджан, Иран, Турция, Ирак, Сирия… Тут где-то, но просто обязано гореть. Сирия затухает постепенно, надо плеснуть еще бензина в угольки. Карабах – роскошная тема. Даже плескать ничего не надо, пусти одного оголтелого во власть, и армяне с азербайджанцами сами друг другу в глотки вцепятся. Как уже было не один раз.Вот только у Пашиняна все начнется с чего? Правильно, «банду геть!» И оккупантов тоже. А без поддержки России и без нашей базы Азербайджан очень быстро решит карабахский вопрос. Уверен, правда, что несколько не так, как это видит в своих розовых снах Пашинян.Глупо думать, что место России тут же займут Штаты. Достаточно посмотреть на Украину. А вот Азербайджан, да еще и с Турцией (родня по крови тюркской – это не шутка), да еще и с любовью турок к армянам…Тут, простите, не о Карабахе стоит говорить в частности, а об Армении вообще.И не надо рассказывать о грозной армии Республики Армения. Конечно, армия есть, и на какое-то время ее тоже хватит. Как хватило украинских ВСУ. Вот только противостоять армянским ВС будут не боевики да фруктоводы. Посерьезнее парни.В целом же такой расклад вполне себе вариант, и меня интересует только с той стороны, успеем ли мы вывести своих из Армении и не попадем ли под замес. Остальное, равно как и результат, – аспекты.Понятно, что карта Пашиняна будет бита, а вместе с ней и Армения. Каким козырем, российским или турецким, не важно.Естественно, лучше всего было бы, если б свои тормознули. Так меньше крови будет.Согласитесь, если дать волю пашиняноподобным в «наведении порядка», результат уже известен. Молдова, Грузия, Украина… Да без проблем, фактически. Если бы не одно «но». Карабах.Ну и плюс еще один момент.В отличие от Украины, огромного притока добровольцев со стороны России не предвидится. Я имею в виду добровольцев армянского происхождения. Сегодняшние бизнесмены и прочие жители, а то и граждане России. Не те условия как бы.А крик «Путин, приди, порядок наведи!» тут же начнется. Да еще какой… Все припомнят. И ОДКБ, и все остальные страшные слова и буквы.Остается только надеяться на то, что наученные горьким опытом, своим и чужим, власти Армении не пойдут на политические заигрывания с рвущимися к власти «оппозиционерами».Да, организаторы незаконного митинга Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Садун Микаелян были задержаны по подозрению в умышленной организации и проведения митинга в нарушение установленного законом порядка. Посмотрим, что будет дальше.Собственно, и в СИЗО упаковать неплохо, если это позволит не упустить из рук ситуацию.Конечно же, не испытываю ни малейшего желания потирать руки от того, что по глупости или жажде власти Армения и Азербайджан вцепятся друг другу в глотки. Или что вдруг Армения развернется в украинском стиле. В любом случае, это их личное дело.Жертв не хочется. Горя не хочется. Смертей не хочется.Уважаемые, там, в Армении… Этот самолетик из Вашингтона, он не только печеньки привезет. Там еще и денежки с инструкциями будут для этих, из «Елка». Разворачивайте.Конечно, если вам нужна полная независимость от России, – не вопрос. Только на Украину оглядывайтесь, и все нормально будет. Вдруг реально выйдет, что нам не сдалась Армения и все, что приписывает России Пашинян? И украинский сценарий, вот так, запросто?Вот смеху-то сквозь слезы будет… Автор: Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 88 Источник Похожие новости Запад нас разделит? Мы разделим Запад! Бронепоезд на свалке истории. Готовы ли русские к войне? Героин и военные базы. Всё идёт по плану!

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