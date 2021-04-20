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Рейс с высланными чешскими дипломатами вылетел из Москвы в Прагу

20 апреля 2021, 01:55  •  33 • Политика
Рейс с объявленными персонами нон грата сотрудниками чешского посольства вылетел из Москвы в Прагу. Об этом свидетельствуют данные электронного табло аэропорта Шереметьево.
Самолет с дипломатами вылетел из аэропорта 20:06 мск. Он должен приземлиться в Праге в 21:30 по местному времени.
17 апреля Чехия заявила о решении выслать 18 российских дипломатов. Сообщалось, что дипломаты были «определены спецслужбами страны как офицеры ГРУ и СВР». В ответ на действия республики в российском МИДе выразили решительный протест и объявили 20 сотрудников чешского посольства в РФ персонами нон грата.
К вечеру понедельника Чехию покинули высланные сотрудники российского посольства и члены их семей.
Первый вице-премьер и врио главы чешского МИДа Ян Гамачек в этот же день заявлял, что реакция России на высылку сотрудников посольства из Чехии оказалась сильнее, чем ожидалось. Также, по словам Гамачека, работа посольства страны в Москве парализована.
Несмотря на это, Гамачек призвал союзников Чехии, в том числе Великобританию, рассмотреть возможность высылки российских дипломатов. По его словам, Прага рассчитывает на солидарность партнеров.Замглавы МИД России Александр Грушко не исключил цепной реакции в Евросоюзе (ЕС) после высылки российских дипломатов.
Кроме того, власти Праги потребовали у России вернуть часть городского парка Стромовка, на территории которого находится посольство РФ. Отмечалось, что речь идет о 0,5 га земли в чешской столице.
Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя «Известиям» подобный призыв пражских властей, назвал его низостью.

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