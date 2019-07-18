Рейс MH17: Автор фейков из "Bellingcat" распространял вброс "про Путина, отдавшего приказ сбить самолет". Голландец опубликовал доказательства

Автор книги Кейс ван дер Пейл — голландский политолог, профессор Университета Сассекса в Великобритании. Он отмечает такой факт, что голландское правительство решило расследовать трагедию при помощи ОБСЕ, и оно не имело непосредственного доступа к зоне катастрофы.

Практически сразу же их работа началась со скандала. Так, министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс в ООН 21 июня назвал местных добровольцев "мошенниками". И заявил, что они якобы ограбили жертв катастрофы. Позже правительство Нидерландов извинилось за эти слова.

Когда члены комиссии получили от ополченцев черные ящики боинга, как подчеркивает автор, - в нетронутом состоянии, то киевские власти начали причитать, что Донбасс мог провести манипуляции с данными самописцев. Но это оказалось ложной тревогой.

"7 августа в Киев прибыл генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, - пишет ван дер Пейл. - Был ли этот визит связан с тем, что — с учетом предстоящего всего спустя один месяц решающего саммита НАТО в Уэльсе — концепция «Путин в качестве новой угрозы альянса» могла пошатнуться из-за украинских экстремистов? <…> Когда Расмуссен приземлился, улицы Киева патрулировали танки. То ли для того, чтобы предотвратить новый государственный переворот, то ли укрепления существующего положения после того, как один уже был предотвращен.

Автор предполагает, что Расмуссен мог прибыть в Киев, чтобы укрепить позиции Порошенко ввиду вероятной попытки переворота.

Также он акцентирует внимание, что, хотя Украина и не является членом агентства "Евроюст", и в самолете украинцев не было, Незалежная по каким-то причинам попадает в группу следователей, "принуждая участников к поиску консенсуса в вопросе публикации результатов расследования".

"Эта возможность подарила Киеву настоящее право вето в отношении всех неугодных ему итогов следствия, - подчеркивает автор. - Это поразительный и, вероятно, беспрецедентный шаг в истории расследований современных авиакатастроф".

Ключевую роль сыграл лондонский веб-сайт "Bellingcat", который был запущен за два дня до катастрофы. А немецкоязычный аналог этого портала, Correkt!v, с 28 июля публиковал сообщения о перемещениях "Бука" — видео, фотографии и записи перехваченных телефонных разговоров. Все это моментально отправлялось в Киев.

Основатель портала Bellingcat Эллиот Хиггинс ранее уже сделал себе имя на публикации фейков, например, "химатака в Сирии" и других.

"Он тут же направил свой талант на расследование катастрофы МН17. На этот раз военная пропаганда Хиггинса должна была получить широкое распространение и обеспечить ему место в атлантической инфраструктуре безопасности <…> В середине 2015 года Хиггинс стал соавтором доклада на тему «Российская война в Украине»", - говорит ван дер Пейл.

Одним из его самых смелых заявлений было то, что ему якобы известны имена состава 53й зенитно-ракетной бригады из Курска, которая "привезла в Донецк, а затем увезли обратно установку «Бук»". Три года назад по всем каналам передавали, что портал "борцов за правду" якобы обнаружил сведения, что Путин "лично приказал сбить самолет". Но ни одного доказательства. Зато шумиха поднялась такая, что фактов и не требовали. Настроенные против России всеми силами старались преподнести этот фейк как правдивую историю.