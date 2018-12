Рейки или бетон: демократы не могут договориться с Трампом о дизайне забора с Мексикой

Демократическая партия США пытается противостоять идее президента США Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой. Трамп, вместо того чтобы вести дискуссии по делу, отвечает демократам в социальных сетях, искажая смысл их заявлений.

Трамп:

“Демократы говорят громко и ясно, что они не хотят строить бетонные стены, - но мы не строим бетонную стену, мы строим художественные стальные рейки, так что вы можете легко увидеть через них...”



“Это будет держать наше общество в безопасности, и предоставит надежду и второй шанс только для тех, кто его зарабатывает. В дополнение ко всему остальному миллиарды долларов будут сохранены. Я с нетерпением ожидаю подписания этого закона!”

The Democrats, are saying loud and clear that they do not want to build a Concrete Wall - but we are not building a Concrete Wall, we are building artistically designed steel slats, so that you can easily see through it....