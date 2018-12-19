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Рейки или бетон: демократы не могут договориться с Трампом о дизайне забора с Мексикой
19 декабря 2018, 07:09 • 104 • В мире
Трамп опубликовал твит, обращённый к демократам, которые заявляли, что не хотят строить бетонные заборы. Лидер США на протест политиков против стены с Мексикой не нашёл ничего лучшего, чем ответить: “Мы не строим бетонную стену, мы строим художественные стальные рейки”.
Демократическая партия США пытается противостоять идее президента США Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой. Трамп, вместо того чтобы вести дискуссии по делу, отвечает демократам в социальных сетях, искажая смысл их заявлений.
Трамп:
“Демократы говорят громко и ясно, что они не хотят строить бетонные стены, - но мы не строим бетонную стену, мы строим художественные стальные рейки, так что вы можете легко увидеть через них...”
“Это будет держать наше общество в безопасности, и предоставит надежду и второй шанс только для тех, кто его зарабатывает. В дополнение ко всему остальному миллиарды долларов будут сохранены. Я с нетерпением ожидаю подписания этого закона!”
Такие заявления главы государства не пользуются популярностью у пользователей Сети. В ответ ему публикуют карикатуры, где Трамп съезжает из Белого дома или находится в тюрьме, именно такие ассоциации вызывают “стальные рейки”.
Кто-то вообще в открытую пишет: “Идиот!” и публикует ту часть стены на границе с Мексикой, которая уже сделана из бетона.
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