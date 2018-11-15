Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Песков о «металлоискателе» для Путина: «Он проходил, как и все, через турникет»
Депутат Рады призвал создать антикризисный штаб по ситуации с отоплением на Укра...
Владимир Путин: С властями Украины сейчас не о чем говорить
МИД Германии потребовал закрыть «Миротворец» после размещения на нем данных экс-...
Главная / В мире

Рейхсвер или вермахт? Зачем ФРГ и Франции понадобилась общеевропейская армия

15 ноября 2018, 17:09  •  58 • В мире
На фоне очевидного ослабления роли США Европа усиленно задумывается о своей жизни в постамериканском мире. В этом основная суть явно согласованных высказываний глав Франции и ФРГ о необходимости создания собственной европейской армии
Автор:
Покровский Александр
Напомним, что на днях президент Франции Эммануэль Макрон, который, по мнению ряда политических обозревателей, уже не стесняясь, примеряет треуголку Наполеона, заявил о необходимости создания общеевропейской армии. Потому что над Европой нависли угрозы, а у границ точит зубы агрессивная Россия. Но первопричиной такого разворота стали… США.
Когда президент Трамп выходит из договора о разоружении, заключенного после того, как в 1980-х Европу потряс ракетный кризис, кто оказывается главной жертвой? Европа и её безопасность, — так выразился Макрон, после чего решительно, по-наполеоновски, отрезал: — Мы не сможем защитить европейцев, если не создадим настоящую армию Европы. У нас должна быть Европа, которая обороняется сама по себе, независимо от Соединённых Штатов.
От кого же нужно защищаться Европе, по мнению Макрона? Странный вопрос: от Китая и России. Которая, между прочим, агрессивно подползла к бедняжке Европе и теперь «находится у самых границ и показала, что может представлять угрозу». «Мы подверглись попыткам проникновения в киберпространство и многочисленным вмешательствам в наши демократические процессы», — пожаловался лидер Франции, говоря о страхе перед Россией.
Э. Макрон. Фото: www.globallookpress.com
Он также отметил, что «авторитарные силы снова возникают и вооружаются в границах Европы» и предупредил об опасном подъеме национализма.
Но главной перчинкой в выступлении Макрона в эфире радиостанции Europe 1 стала фраза-лозунг, фраза-программа, фраза, обозначающая даже, пожалуй, разрыв с прежней европейской парадигмой:
Мы должны защищаться! От Китая, России и даже от Соединённых Штатов!
Пока ошарашенный Трамп отвечал в присущем ему духе - «президент Франции Макрон выдвинул предложение, чтобы Европа создала свои собственные вооруженные силы, чтобы защитить себя от США, Китая и России. Очень оскорбительно, но, возможно, Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую США значительно субсидируют!», решительного Эммануэля поддержала сама канцлер ФРГ Ангела Меркель. Причём не где-нибудь в Twitter, как безродный парвеню Дональд, а непосредственно с трибуны Европейского парламента в Страсбурге.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
58
Источник
Похожие новости
14 ноября 2018, 21:39
Мало огня: Русскоязычные министры Израиля покидают правительство из-за несогласия с примирением в секторе Газа
15 ноября 2018, 13:54
«Мне это не нужно»: Главный по кибербезопасности в Японии никогда не работал за компьютером
14 ноября 2018, 18:24
Мэй играет в русскую рулетку

15 ноября 2018, 17:09
Рейхсвер или вермахт? Зачем ФРГ и Франции понадобилась общеевропейская армия
15 ноября 2018, 00:39
«Турция не блефует»: Анкара призвала расследовать дело Хашукджи на международном уровне
14 ноября 2018, 18:24
К границе США и Мексики подошла первая группа «каравана мигрантов»: счет пока идет на сотни
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
15 ноября 2018, 10:24
«Придётся обратиться к Москве»: как США намерены проводить капитальный ремонт российс...
15 ноября 2018, 03:54
«Масштабы проблемы лишь нарастают»: почему США не могут взять под контроль ситуацию с...
15 ноября 2018, 04:09
Откуда борцы с режимом добыли десятки миллионов рублей на штрафы? (Руслан Осташко)
15 ноября 2018, 00:39
«200 км уже построили»: в «Газпроме» ответили на угрозы США остановить «Северный пото...
15 ноября 2018, 10:39
Не победят, так погреются: Киев без отопления, но готов захватить Москву
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
11 ноября 2018, 13:54
Путин и Трамп на рабочем ланче в Париже: прямая видеотрансляция
11 ноября 2018, 01:54
«Рукзит»: Россия может уйти по-английски
12 ноября 2018, 11:09
«Докучливый»: Пушков объяснил нежелание Трампа здороваться с Порошенко
10 ноября 2018, 07:09
Россия напомнила Демократической партии США, что не подчиняется американским судам
12 ноября 2018, 14:24
На хвастовство Порошенко про 40 встреч в сети ответили красноречивым эпизодом из «Золушки»
13 ноября 2018, 06:39
Задержанный в России подполковник Украины в отставке назвал имена организаторов терактов в Крыму
08 ноября 2018, 19:09
«Охрана уже не поможет»: бывшая жена Цеповяза опасается за свою жизнь после скандала в связи с нарушениями в колонии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.