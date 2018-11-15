Рейхсвер или вермахт? Зачем ФРГ и Франции понадобилась общеевропейская армия

На фоне очевидного ослабления роли США Европа усиленно задумывается о своей жизни в постамериканском мире. В этом основная суть явно согласованных высказываний глав Франции и ФРГ о необходимости создания собственной европейской армии

Автор:

Покровский Александр

Напомним, что на днях президент Франции Эммануэль Макрон, который, по мнению ряда политических обозревателей, уже не стесняясь, примеряет треуголку Наполеона, заявил о необходимости создания общеевропейской армии. Потому что над Европой нависли угрозы, а у границ точит зубы агрессивная Россия. Но первопричиной такого разворота стали… США.

Когда президент Трамп выходит из договора о разоружении, заключенного после того, как в 1980-х Европу потряс ракетный кризис, кто оказывается главной жертвой? Европа и её безопасность, — так выразился Макрон, после чего решительно, по-наполеоновски, отрезал: — Мы не сможем защитить европейцев, если не создадим настоящую армию Европы. У нас должна быть Европа, которая обороняется сама по себе, независимо от Соединённых Штатов.

От кого же нужно защищаться Европе, по мнению Макрона? Странный вопрос: от Китая и России. Которая, между прочим, агрессивно подползла к бедняжке Европе и теперь «находится у самых границ и показала, что может представлять угрозу». «Мы подверглись попыткам проникновения в киберпространство и многочисленным вмешательствам в наши демократические процессы», — пожаловался лидер Франции, говоря о страхе перед Россией.

Э. Макрон. Фото: www.globallookpress.com

Он также отметил, что «авторитарные силы снова возникают и вооружаются в границах Европы» и предупредил об опасном подъеме национализма.

Но главной перчинкой в выступлении Макрона в эфире радиостанции Europe 1 стала фраза-лозунг, фраза-программа, фраза, обозначающая даже, пожалуй, разрыв с прежней европейской парадигмой:

Мы должны защищаться! От Китая, России и даже от Соединённых Штатов!

Пока ошарашенный Трамп отвечал в присущем ему духе - «президент Франции Макрон выдвинул предложение, чтобы Европа создала свои собственные вооруженные силы, чтобы защитить себя от США, Китая и России. Очень оскорбительно, но, возможно, Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую США значительно субсидируют!», решительного Эммануэля поддержала сама канцлер ФРГ Ангела Меркель. Причём не где-нибудь в Twitter, как безродный парвеню Дональд, а непосредственно с трибуны Европейского парламента в Страсбурге.