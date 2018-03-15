|
Рейдеры с Капитолийского холма
15 марта 2018, 07:24 • 77 • Аналитика
То, что мы называем хаосом - закономерности, которые мы не можем распознать.
Здесь представлено мнение китайского генерала Цяо Ляна о поразительных закономерностях геополитики конца ХХ-начала XXI вв. и связанных с ними экономических потрясениях для всего мира. Никакой лишней конспирологии и сложных концепций. Все, что говорит китайский генерал - общеизвестные факты из которых следуют простейшие (и такие очевидные!) выводы.
Краеугольным камнем новейшей истории стал “Шок Никсона” (1971 г.) - односторонний отказ США от привязки к золоту курса доллара. С этого момента Америка превратилась в финансовую сверхдержаву и начала грабить мир посредством доллара.
Вы скажете, что слышали эту историю миллион раз. Но, кто замечал, как происходит “ограбление” ? В тишине, за закрытыми дверями банков? Почему никто не слышит, а начинает замечать последствия, только когда деньги в очередной раз утекли в США?
Американцы грабят под оглушительный грохот войн и экономических кризисов.
Полный цикл занимает около 12 лет. Первое десятилетие сопровождается ослаблением доллара, когда страны “первого мира” активно инвестируют в развивающиеся экономики. Затем, американская валюта резко усиливается. Испытавшие бурное развитие страны погружаются в экономический кризис, который сопровождается “вовремя” начавшейся войной. Деньги и инвесторы в страхе бегут из депрессивного региона в сторону США, где американцы, за счет усилившегося доллара, немедленно скупают все активы.
Цикл завершен - можно начинать заново. Впереди - 10 лет слабого доллара.
Впервые этот метод был опробован на Латинской Америке. В 1970-е годы произошел существенный подъем экономик стран в этом регионе. Политическая стабильность на протяжении десятилетий, вкупе с активным привлечением западного капитала, позволил нарастить темпы современного производства в машиностроении, энергетике, отраслях добывающей промышленности и сельском хозяйстве.
США заботливо опекали “грядку”, подпитывая почву денежными кредитами, предоставляя технологии и, разумеется, осуществляли поставки оружия - в будущем оно обязательно пригодится. Повсеместно проявлялась забота о стабильности - трогательным примером сотрудничества стала операция “Кондор”: кампания по подавлению оппозиции совместными усилиями шести самых эпичных диктаторских режимов Южной Америки (Аргентины, Бразилии, Парагвая, Уругвая, Чили и Боливии), при непосредственной поддержке ЦРУ.
В результате всех усилий, к 1980 году общий валовой внутренний продукт стран Латинской Америки втрое превысил уровень 1960 года.
Американцы решили, что пришло время “собирать урожай”.
В 1981 году разразился экономический кризис, потрясший весь регион. На фоне пошатнувшейся экономики, аргентинский президент Л. Галтьери не нашел ничего лучше, чем ввязаться в войну.
Фолклендский конфликт был выдающейся инсценировкой Р. Рейгана: бывший актёр сыграл одну из своих главных ролей. Он оказал теплый прием Галтьери во время визита аргентинского лидера в Вашингтон. Называл его своим другом и “оплотом борьбы с коммунизмом”. О чем шла беседа за закрытыми дверьми, и какие гарантии дал Рейган аргентинскому президенту? Мы достоверно не знаем.
Но мы знаем, что весной следующего года началась война. В лучшем духе китайских стратегов, Рейган немедленно поддержал анти-аргентинскую резолюцию ООН (№502) и встал на сторону англичан, предоставив им военную базу на о. Вознесения, корабельное топливо и данные космической разведки. Попутно, для дальнейшей дестабилизации обстановки в мире и отвлечения внимания СССР, он вынудил Израиль начать военное вторжение в Ливан.
Фолклендская война была проиграна. Галтьери в июне 1982 вылетел из президентского дворца. Военные хунты и экономики Латинской Америки стали рушиться, словно карточные домики. Прибыль потекла в карман США, но вектор американской политики уже был направлен в другую строну.
Юго-Восточная Азия
Тайланд, Индонезия, Малайзия, Филиппины, а также, четыре “азиатских тигра” - Тайвань, Ю. Корея, Гонконг и Сингапур, которые испытали небывалый экономический бум на рубеже 80-90х годов.
О феномене появления “азиатских тигров” ходят легенды. Как эти крошечные по площади, лишенные всяких ресурсов страны, у которых нет ничего, кроме землетрясений и неспокойных соседей, вдруг вырвались в лидеры мировой экономики? Аналитики и эксперты привыкли объяснять чудесный подъем “тигров” трудолюбием самих азиатов и их деловой хваткой. Однако, у этой наивной теории есть свои слабые места.
Согласно экономическим исследованиям, среднегодовые темпы роста производительности труда в Южной Корее за период с 1966 г. по 1990 г. составляли всего лишь 1,7%. В других странах Восточной и Юго-Восточной Азии фактор роста производительности также играл самую незначительную роль. Основным фактором роста экономик “тигров” было привлечение огромных инвестиций из-за рубежа.
Начало экономического подъема странным образом совпало с ослаблением доллара и “долларовым дождем”, обрушившемся на регион в 1986 году. “Тигров” специально откармливали на убой.
В 1997 году мощный экономический кризис пронесся по Юго-Восточной Азии, словно ураган, срывающий старые крыши пагод. В отличие от других глобальных процессов, вырастающих из ничем не примечательных событий, экономический кризис 1987-98 гг. имел своего зачинщика. Все началось, когда Сорос и его фонд Quantum атаковали слабейшую валюту - тайский бат, что вызвало цепную реакцию с обрушением экономик региона.
Военной составляющей не потребовалась; экономики ослабли путем финансовых потрясений, как того и хотели в Вашингтоне. На крайний случай, для стран Восточной Азии всегда заготовлено специальное средство - КНДР.
Прошло еще 10 лет
В “тучные нулевые” годовой ВВП Китая вырос в шесть раз, достигнув значения почти в 7 трлн. долл. На фоне ослабления американкой валюты в 2002 году, КНР испытала небывалый приток инвестиций. Средние годовые темы роста ВВП в тот период превышали 10%. Китайская экономика вышла на второе место в мире, став следующим объектом для атаки рейдеров с Капитолийского холма.
Что произошло в 2008 году? Правильно.
Всемирный экономический кризис вдвое затормозил темпы роста экономики Китая. Усиление доллара, по традиции, сопровождалось накоплением взрывоопасных ситуаций. Территориальный спор с Японией за острова Сенкаку, спор с Филиппинами за о. Хайнань, разногласия с Вьетнамом по поводу буровой платформы. Для разнообразия внутренней политической жизни КНР был устроен “майдан” в Гонконге.
Однако, Китай устоял. Китай не ведется на провокации.
В ходе территориального спора он предпочел убрать нефтяную платформу в Южно-Китайском море, несмотря на то, что о-ва Куандао считаются территориальными владениями КНР, а вооруженные силы Поднебесной имеют явное превосходство над армией Вьетнама. И все же, Китай отступил. Он понимал, чем грозит его экономике “маленькая победоносная война”. И как эту войну хотели увидеть в Вашингтоне.
“Китайский проект”, похоже, не принес желаемых результатов. Но, это вряд ли заставит США отказаться от стратегии управляемого банкротства других государств.
Цикл завершается.
Главный вопрос - кто станет претендентом на “раскулачивание” в следующем десятилетии?
Вместо эпилога
Все, что написано выше - всего лишь научная фантастика. Сценарий для мощного детектива.
Все приведенные имена, цифры и факты являются настоящими. Выводы - простые совпадения. А, в качестве финального аккорда, приведу короткий рассказ-притчу.
Президенту Королевского статистического общества сэру Фрэнку Йейтсу был задан вопрос от историка. В преамбуле сообщалось, что восемь английских королей с именем Генрих умерли в пятницу, что подтверждается летописями королевского двора. ”Не является ли пятница роковым днем для Генрихов английских?”.
Ответ сэра Йейтса был лаконичным: “Представленные Вами статистические данные не противоречат сформулированной Вами статистической гипотезе. Королевское статистическое общество рекомендует Вам продолжать наблюдения.”
Автор: Олег Капцов
Подпишитесь на нас
77
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
12 марта 2018, 00:08
|
14 марта 2018, 02:09
|
10 марта 2018, 23:24
|
13 марта 2018, 15:39
|
09 марта 2018, 21:24
|
10 марта 2018, 10:24
|
12 марта 2018, 22:24