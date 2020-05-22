Самая популярная аркада всех времен и народов. Игра, повлиявшая на целое поколение. Простота, отсутствие сюжета и огромное число уровней. Ровно 40 лет назад в Японии появился культовый Pac-Man.

Революция в видеоиграх: как Pac-Man изменил человечество 03:00

На этом рынке бесспорное лидерство до 22 мая 1980 года было за американцами. Но их кренило в сторону агрессии. Правда, космической. В американских играх надо было много и упорно воевать. С внеземными цивилизациями, пиратами, темными силами. Будущее человечества выглядело мрачным и безнадежным. А состояние игроков после очередных сеансов порой было близким к депрессии. Да и сами они представляли почти исключительно мужскую часть населения планеты.

Грамотный ход

Японская компания Namco разорвала этот порочный круг, предложив нечто принципиально новое. Никакого насилия, а только бесконечное движение по лабиринту главного героя Пакмана, который должен ловко уворачиваться от опасных для него привидений и поедать точки на своем пути. Казалось бы, примитивно и неинтересно. Но не тут-то было. Игра после ее раскрутки и небольших изменений в США приобрела бешеную популярность во всем мире. Стала настоящей революцией. В том числе и потому, что в нее стали играть миллионы девочек. От американских космических "стрелялок" и стратегий они всегда держались в стороне. Разработчики поступили мудро, использовав в своей звездной новинке один из основных инстинктов – пищевой, желание есть. И это сработало на все 100%! Собственно, игра так и возникла. Одного из ее авторов вдохновил кусок пиццы. А потом он переделал иероглиф – символ поедания, придав ему форму рта. Так появился легендарный Пакман. Новинка имела огромное преимущество, говорит обозреватель Computer Reseller News/RE Александр Маляревский:

"Аркада была рассчитана на слабые компьютеры. Но имела высокие игровые качества, затягивала, нравилась. Она с ее образом схематичного мира приучила людей к компьютеру и позволила понять, что виртуальная реальность – это не страшно".

© playpw.com

Фантастический успех Pac-Man изменил всю индустрию игр. Они стали более разнообразными, насилия стало меньше. Главный герой появлялся в десятках других игр. Его клонировали и подделывали. Но оригинал, с которым имели дело поклонники по всему миру с помощью домашних компьютеров и игровых автоматов, превзойти было невозможно.

Победное шествие

© Fotolia / Artur Marciniec Геймер во время игрового процесса

Где успех – там и большие деньги. Pac-Man стал основой для сериала и музыкальных треков. Вокруг него возник целый бизнес. Стали выходить продолжения игры. Их ждали с нетерпением. Появились чемпионаты и первый рекордсмен, который прошел более 250 уровней за 6 часов и набрал почти 3,5 миллиона баллов. Он стал примером для подражания. Получая официальные лицензии, подражали и самой игре. Уже в 1981 году появились аркады Donkey Kong и Frogger, в 1982 году Q*bert (Кьюберт). А дальше пошло-поехало. Явление стало массовым. Удивительно, но уникальный игровой дизайн, элементы юмора и сама идея Pac-Man до сих пор служит пищей для разработчиков и крупнейших компаний. Только в последние годы по мотивам бессмертного японского бестселлера были выпущены десятки новых аркад, таких как Battlepaths, MewnBase и Catsapults. Но затмить славу первопроходца они, конечно, не в состоянии.

Автор Сергей Ильин, Радио Sputnik