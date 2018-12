Революция в Судане: Россия может потерять военную базу на Красном море

Автор:

Гасанов Камран

В Судане уже неделю продолжаются протесты против правительства Омара аль-Башира. Люди негодуют из-за выросшей за последний год на 70% инфляции и планов властей в три раза увеличить цену на хлеб — с одного до трёх суданских фунтов.

Причиной инфляции стал отказ кабинета аль-Башира от финансирования закупок пшеницы за рубежом.

Лишённые субсидий фирмы-импортёры накрутили цены, что вызвало прекращение производства из-за дефицита муки. Несмотря на отмену американских санкций в 2017 году, Судан продолжает испытывать экономические проблемы.

Силы безопасности применяют слезоточивый газ. Правительство безуспешно пытается остановить волнения, блокируя социальные сети Facebook, Twitter и мессенджер WhatsApp. В некоторых постах в Twitter видно, что власти вывели на улицы артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика».

(Sorry — had minimal connection the past day. Will update soon with more verified material from Sudan.)