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Революция в Судане: Россия может потерять военную базу на Красном море
28 декабря 2018, 12:24 • 155 • В мире
Судан охвачен социально-экономическими протестами. В случае отставки Омара аль-Башира проекты РЖД и «Росатома» могут быть сорваны, а Россия лишится возможности создать военную базу в Красном море — главном транспортном узле между Персидским заливом, Китаем и Европой
Автор:
Гасанов Камран
В Судане уже неделю продолжаются протесты против правительства Омара аль-Башира. Люди негодуют из-за выросшей за последний год на 70% инфляции и планов властей в три раза увеличить цену на хлеб — с одного до трёх суданских фунтов.
Причиной инфляции стал отказ кабинета аль-Башира от финансирования закупок пшеницы за рубежом.
Лишённые субсидий фирмы-импортёры накрутили цены, что вызвало прекращение производства из-за дефицита муки. Несмотря на отмену американских санкций в 2017 году, Судан продолжает испытывать экономические проблемы.
Силы безопасности применяют слезоточивый газ. Правительство безуспешно пытается остановить волнения, блокируя социальные сети Facebook, Twitter и мессенджер WhatsApp. В некоторых постах в Twitter видно, что власти вывели на улицы артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика».
22 декабря были арестованы 14 лидеров оппозиции, которые призывают к смене режима и созданию переходного правительства. Советник президента Фейсал Хасан Ибрагим говорит о скоординированности протестов и вешает ответственность на «ячейки диверсантов».
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