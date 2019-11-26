Революция россиянам не нужна, а вот свободу слова вынь да положь! • 47 • Аналитика

Проект «ЗЗ». Омбудсмен Борис Титов, семь лет защищающий права предпринимателей в России, в интервью иностранным журналистам сообщил, что в стране «всё отлично». В экономике — стабильное положение, а инфляция находится под контролем. Правда, «экономика не развивается», потому как её «задушила политика». Но нужна не революция, нужны разумные преобразования. В другом европейском издании приводят итоги свежего опроса «Левады», установившего, что доля граждан РФ, считающих одним из важных прав человека свободу слова, выросла за последние два года с 34% до 58%.



Стабильности — да, революции — нет

Алиса Бота и Уве Жан Хойзер взяли для немецкой газеты «Die Zeit» интервью у Бориса Титова, которого они назвали «путинским омбудсменом [Putins Ombudsmann] по делам российских предпринимателей». Разговор шёл о России, об упущенных ею возможностях, о бюрократии и о Западе.





В начале интервью корреспонденты напомнили, что Титов является «омбудсменом Владимира Путина» с 2012 года — с этого времени он отстаивает права российских предпринимателей.



Доля всех оправдательных приговоров в России составляет всего 0,23 процента. По мнению Титова, российская правовая система «находится в сложном положении»: нет «ни достаточной прозрачности, ни необходимого профессионализма». В стране есть «мощный слой бюрократии», который «живёт по своим собственным правилам». Если на Западе власть идёт сверху, то в России, по мнению Титова, наблюдается «горизонтальная власть, превосходящая власть бюрократии» и «работающая на свои собственные интересы». «Разорвать этот слой сверху очень часто очень сложно. Но даже снизу мы мало что можем сделать», — замечает омбудсмен.



Семь лет Титов омбудсмен. И как же изменилась за это время Россия?



«Как государственный служащий, я должен сказать вам: всё хорошо! У нас стабильная экономика, солидные резервы, инфляция под контролем».



Сказанное Титов считает государственной правдой, добавляя к этому следующее: «Все чиновники пытаются сделать государство богаче».



Правда, для бизнесменов «ситуация даже ухудшилась». В лучшие годы (упоминаются 2007 и 2008 гг.) экономика «хорошо развивалась», началась конкуренция.



«До 2008 года антикризисное управление обеспечивало порядок и чёткие условия. К сожалению, мы упустили момент для перемен».



Что же случилось?



По словам Титова, до 2008 года реформы были возможны благодаря росту нефтяных цен. Доходы от нефти «передавались народу», и спрос «значительно вырос». Но люди, выведшие страну из кризиса девяностых годов, «не поняли, что добились успеха». Они «не изменились». Ведь тогда, когда дело доходит до роста, компаниям должна быть предоставлена возможность инвестировать в новые проекты. Вместо того чтобы поддерживать рост экономики и ослаблять регулирование, как делается повсюду в мире, власти придерживаются жёсткой фискальной политики. Поднятие налогов, высокая процентная ставка ЦБ… Виноваты те, кто в правительстве «отвечает за финансы». Политика, по словам омбудсмена, «задушила экономику, государственный сектор начал расти, наша зависимость от нефти и газа укрепилась». Пока так и продолжается… Впрочем, президент, как полагает Титов, «ищет выход».



Не обманчива ли стабильность? Журналисты напомнили, что рейтинги Владимира Путина были хороши до прошлого года, когда был увеличен возраст выхода на пенсию. Акции протеста, люди недовольны… Может ли сложиться так, что нынешняя система не преобразуется?



Титов убеждён, что стране требуются экономические реформы для создания «реальной конкуренции». Вот тогда хозяева малого бизнеса «наконец-то придут и вырастят средний класс, который не зависит от государства». Требовать же великих реформ означает «бросать деревянные дубинки в стальные двери». Это «неэффективный способ».





Эффективный, по Титову, выглядит иначе:



«…мы намерены создать специальные зоны с администрированием на высшем уровне. Нам нужна не революция, а разумные шаги, как это принято в деловом мире. Наш потенциал огромен. Возможно, мы не узнаем страну через десять лет».



Что касается Запада и России, то, по мнению омбудсмена, Запад до сих пор не постиг Россию. «Россия — европейская страна» (Russland ist ein europäisches Land), — сообщил Титов.





Эволюция вместо революции

И в этой стране, если верить опросу «Левада-центра», жители всё больше ратуют за свободу слова.



Доля россиян, рассматривающих свободу слова как основное право человека, за два года выросла с 34% до 58%. Об опросе «Левады» рассказал в «Le Figaro» Пьер Сотрей.



(Опрос центра, заметим в скобках, проводился 24—30 октября 2019 года. Итоги опубликованы на сайте «Левада-центра» 20 ноября. Вопрос задавался следующий: «Какие из прав и свобод человека, по вашему мнению, наиболее важны? Выберите несколько наиболее важных для вас позиций» (это означает, что респонденты могли выбрать больше одного ответа). На первое место попало право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность (72% в 2017 г. и 78% в 2019 г.). Крупные сдвиги за два года проявились в правах на справедливый суд (соответственно 50% и 64%), свободу слова (34% и 58%), неприкосновенность имущества, жилища (46% и 57%), отдых и досуг (39% и 52%), создание семьи и равноправие в браке (28% и 43%), свободу перемещения и выбора места жительства (29% и 42%), свободу вероисповедания, свободу совести (22% и 40%), получение информации (25% и 39%), свободу мирных собраний и ассоциаций (13% и 28%). По мнению специалистов центра, существенное увеличение частотности ответов может свидетельствовать об актуализации в общественном мнении повестки дня — прав человека.)





Пьер Сотрей полагает, что полученные данные «подтверждают тенденцию, которая иллюстрировалась всё лето на улицах Москвы». Процент опрошенных россиян, рассматривающих свободу слова в качестве основного права человека, вырос за два года с 34% до 58%. Но «особенно показателен» случай с Москвой. В этом городе, который целое лето потрясали «беспрецедентные протесты» из-за муниципальных выборов, соответствующий результат опроса (право на свободу слова) вырос более чем вдвое — с 24% до 52%, пишет француз. (См. табл. 3 на сайте «Левады».)



Публикация результатов этого опроса, полагает автор материала, подчёркивает «растущую политическую и социальную напряжённость после переизбрания Владимира Путина в 2018 году». Напряжённость выросла из-за «непопулярного закона об увеличении пенсионного возраста и нескольких недель жестоких репрессий» (в Москве и других городах).



Анна Колин-Лебедев, преподавательница университета Западный Париж — Нантер-ля-Дефанс, видит в российском обществе «общую неудовлетворённость, вызванную как ухудшением экономических условий, так и местной властью». Вместе с тем учёная уточняет: растущая «привязанность» к указанным свободам отнюдь не ведёт к большой склонности «к политическим и протестным действиям». Больше того, эти действия скорее стагнируют и даже пребывают в упадке — о том свидетельствует другой опрос того же «Левада-центра». Ведь только каждый пятый россиянин заявляет о готовности выйти на улицы ради защиты своих интересов.



* * *



Если верить опросам и экспертам-интерпретаторам, стабильности в России едва ли что угрожает — как стабильности в политике, так и стабильности в экономике. Желание людей иметь право на свободу слова и на прочие свободы легко объяснимо; легко понять и нежелание масс выходить на улицы с протестами.



Гораздо труднее понять энтузиазм господина Титова, который верит в разумные шаги и огромный потенциал. И в то, что страну, вероятно, будет не узнать уже через десять лет. Блажен, кто верует, тепло ему на свете! Омбудсмен Борис Титов, семь лет защищающий права предпринимателей в России, в интервью иностранным журналистам сообщил, что в стране «всё отлично». В экономике — стабильное положение, а инфляция находится под контролем. Правда, «экономика не развивается», потому как её «задушила политика». Но нужна не революция, нужны разумные преобразования. В другом европейском издании приводят итоги свежего опроса «Левады», установившего, что доля граждан РФ, считающих одним из важных прав человека свободу слова, выросла за последние два года с 34% до 58%.Алиса Бота и Уве Жан Хойзер взяли для немецкой газеты «Die Zeit» интервью у Бориса Титова, которого они назвали «путинским омбудсменом [Putins Ombudsmann] по делам российских предпринимателей». Разговор шёл о России, об упущенных ею возможностях, о бюрократии и о Западе.В начале интервью корреспонденты напомнили, что Титов является «омбудсменом Владимира Путина» с 2012 года — с этого времени он отстаивает права российских предпринимателей.Доля всех оправдательных приговоров в России составляет всего 0,23 процента. По мнению Титова, российская правовая система «находится в сложном положении»: нет «ни достаточной прозрачности, ни необходимого профессионализма». В стране есть «мощный слой бюрократии», который «живёт по своим собственным правилам». Если на Западе власть идёт сверху, то в России, по мнению Титова, наблюдается «горизонтальная власть, превосходящая власть бюрократии» и «работающая на свои собственные интересы». «Разорвать этот слой сверху очень часто очень сложно. Но даже снизу мы мало что можем сделать», — замечает омбудсмен.Семь лет Титов омбудсмен. И как же изменилась за это время Россия?Сказанное Титов считает государственной правдой, добавляя к этому следующее: «Все чиновники пытаются сделать государство богаче».Правда, для бизнесменов «ситуация даже ухудшилась». В лучшие годы (упоминаются 2007 и 2008 гг.) экономика «хорошо развивалась», началась конкуренция.Что же случилось?По словам Титова, до 2008 года реформы были возможны благодаря росту нефтяных цен. Доходы от нефти «передавались народу», и спрос «значительно вырос». Но люди, выведшие страну из кризиса девяностых годов, «не поняли, что добились успеха». Они «не изменились». Ведь тогда, когда дело доходит до роста, компаниям должна быть предоставлена возможность инвестировать в новые проекты. Вместо того чтобы поддерживать рост экономики и ослаблять регулирование, как делается повсюду в мире, власти придерживаются жёсткой фискальной политики. Поднятие налогов, высокая процентная ставка ЦБ… Виноваты те, кто в правительстве «отвечает за финансы». Политика, по словам омбудсмена, «задушила экономику, государственный сектор начал расти, наша зависимость от нефти и газа укрепилась». Пока так и продолжается… Впрочем, президент, как полагает Титов, «ищет выход».Не обманчива ли стабильность? Журналисты напомнили, что рейтинги Владимира Путина были хороши до прошлого года, когда был увеличен возраст выхода на пенсию. Акции протеста, люди недовольны… Может ли сложиться так, что нынешняя система не преобразуется?Титов убеждён, что стране требуются экономические реформы для создания «реальной конкуренции». Вот тогда хозяева малого бизнеса «наконец-то придут и вырастят средний класс, который не зависит от государства». Требовать же великих реформ означает «бросать деревянные дубинки в стальные двери». Это «неэффективный способ».Эффективный, по Титову, выглядит иначе:Что касается Запада и России, то, по мнению омбудсмена, Запад до сих пор не постиг Россию. «Россия — европейская страна» (Russland ist ein europäisches Land), — сообщил Титов.И в этой стране, если верить опросу «Левада-центра», жители всё больше ратуют за свободу слова.Доля россиян, рассматривающих свободу слова как основное право человека, за два года выросла с 34% до 58%. Об опросе «Левады» рассказал в «Le Figaro» Пьер Сотрей.(Опрос центра, заметим в скобках, проводился 24—30 октября 2019 года. Итоги опубликованы на сайте «Левада-центра» 20 ноября. Вопрос задавался следующий: «Какие из прав и свобод человека, по вашему мнению, наиболее важны? Выберите несколько наиболее важных для вас позиций» (это означает, что респонденты могли выбрать больше одного ответа). На первое место попало право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность (72% в 2017 г. и 78% в 2019 г.). Крупные сдвиги за два года проявились в правах на справедливый суд (соответственно 50% и 64%), свободу слова (34% и 58%), неприкосновенность имущества, жилища (46% и 57%), отдых и досуг (39% и 52%), создание семьи и равноправие в браке (28% и 43%), свободу перемещения и выбора места жительства (29% и 42%), свободу вероисповедания, свободу совести (22% и 40%), получение информации (25% и 39%), свободу мирных собраний и ассоциаций (13% и 28%). По мнению специалистов центра, существенное увеличение частотности ответов может свидетельствовать об актуализации в общественном мнении повестки дня — прав человека.)Пьер Сотрей полагает, что полученные данные «подтверждают тенденцию, которая иллюстрировалась всё лето на улицах Москвы». Процент опрошенных россиян, рассматривающих свободу слова в качестве основного права человека, вырос за два года с 34% до 58%. Но «особенно показателен» случай с Москвой. В этом городе, который целое лето потрясали «беспрецедентные протесты» из-за муниципальных выборов, соответствующий результат опроса (право на свободу слова) вырос более чем вдвое — с 24% до 52%, пишет француз. (См. табл. 3 на сайте «Левады».)Публикация результатов этого опроса, полагает автор материала, подчёркивает «растущую политическую и социальную напряжённость после переизбрания Владимира Путина в 2018 году». Напряжённость выросла из-за «непопулярного закона об увеличении пенсионного возраста и нескольких недель жестоких репрессий» (в Москве и других городах).Анна Колин-Лебедев, преподавательница университета Западный Париж — Нантер-ля-Дефанс, видит в российском обществе «общую неудовлетворённость, вызванную как ухудшением экономических условий, так и местной властью». Вместе с тем учёная уточняет: растущая «привязанность» к указанным свободам отнюдь не ведёт к большой склонности «к политическим и протестным действиям». Больше того, эти действия скорее стагнируют и даже пребывают в упадке — о том свидетельствует другой опрос того же «Левада-центра». Ведь только каждый пятый россиянин заявляет о готовности выйти на улицы ради защиты своих интересов.Если верить опросам и экспертам-интерпретаторам, стабильности в России едва ли что угрожает — как стабильности в политике, так и стабильности в экономике. Желание людей иметь право на свободу слова и на прочие свободы легко объяснимо; легко понять и нежелание масс выходить на улицы с протестами.Гораздо труднее понять энтузиазм господина Титова, который верит в разумные шаги и огромный потенциал. И в то, что страну, вероятно, будет не узнать уже через десять лет. Блажен, кто верует, тепло ему на свете! Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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