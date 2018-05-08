Революция любви и ненависти в Армении: что за ширмой?

«Охота на ведьм» набирает обороты

Итак, для Никола Пашиняна, трибуна «бархатной революции» в Армении наступил тот самый день. Через несколько часов Национальное собрание соберётся для того, чтобы поставить его во главе управления Арменией. Республиканцы заявили, что поддержат того кандидата, который соберёт треть голосов депутатов, а у Пашиняна эти голоса есть. Выходит, победа?

Лидер оппозиции приказал приостановить протесты, но без уличных мероприятий у революционеров начинается ломка. Дров в костёр революции подбросил сам Пашинян – уже 5 мая он заявил, что акции гражданского неповиновения могут быть продолжены. «Мы не должны питать иллюзий, что коррумпированная система может легко сдаться. Не исключаю, что оппозиционные силы могут пойти на контрреволюцию по определенным причинам и даже в корыстных целях», – объявил он.

Пример контрреволюционера нашёлся тут же: Пашинян напомнил толпе, что депутат Национального собрания от АРФ «Дашнакцутюн» Агван Варданян 1 мая пошёл против позиции фракции, отказавшись отдать голос за него, Пашиняна. В этом весь он, лидер революционеров – с одной стороны, обещает не мстить своим политическим соперникам, с другой – направляет энергию улицы на травлю тех, кто не оказал ему поддержки 1 мая. Не случайно группы «мирных протестующих» отправились по домам тех депутатов, которые высказались против кандидатуры Пашиняна на должность премьер-министра. Дошло до проклятий и оскорблений.

Волна неприятия другого мнения перекинулась и на учебные заведения Армении. В Ереване уволилась директор школы, которую родители и ученики обвинили в том, что они не пускали школьников на революцию!

А в Гюмри протестующие студенты потребовали отставки ректора Ширакского университета Саака Минасяна – дескать, не те решения принимал, виноват в том, что учебное заведение потеряло порядка 500 тысяч долларов США. Теоретических. Сотрудники вуза возмутились, обвинили шустрых революционеров в клевете и легкомысленности. Прозвучали слова о «баранах, слепо следующих за выдуманным лидером революции». В ответ молодёжь пригрозила захватом здания и дала ректору два часа на раздумья. Сам Саак Минасян вышел к студентам и рассказал, что с ним сводят личные счёты, а обвинения в его адрес – ложь. Но молодые люди организовали сидячий пикет, освистали ректора и потребовали его отставки. «Минасян, уходи!», «Оставь вуз!», «Позор!» – выкрикивали студенты. Их не устраивает многое – сроки оплаты за обучение, увольнение ряда преподавателей, маленькое количество бюджетных мест. А главное – «политизированность». Такой вот интереснейший поворот: студенты участвуют в политической акции, которой руководит Никол Пашинян, протестуя против «политизированности» образования. На самом деле за ширмой негодования молодёжи кроется желание устроителей «бархатной революции» сменить руководителей высших учебных заведений. Вернее, заменить их на нужных людей. На своих.

7 мая протест набрал обороты – в Гюмри не приехал профильный министр, а сам ректор отказался следовать примеру ереванского директора, которую травят за то, что она пыталась спасти детей от участия в революционных мероприятиях. Ректор считает, что требования студентов не имеют оснований, но улица уже решила – Минасян должен уйти.

«Вендетт также не будет. В Армении закрыта страница политических и экономических преследований», – уверяет Пашинян. Но это на словах. А на деле вендетты уже идут полным ходом.

«Уважаемый господин будущий премьер! Я знаю, что политика – дело нелёгкое, и гораздо легче изрекать красивые мысли, чем претворять их в жизнь. Быть может, моя просьба слишком ничтожна по сравнению со всеми теми большими и малыми, серьезными и сложными делами, которые должны быть сделаны для родины. Но, в качестве невидимой стороны этой революции, я прошу вас: постарайтесь прекратить ту ненависть, которая в эти дни обрушилась, подобно проливному дождю. Попытайтесь своим примером воспитывать таких несовершеннолетних, как я, учить их, что ненавидеть — нехорошо, что плохо, когда с революционной трибуны ребенок осыпает руганью человека, годящегося ему в деды, а взрослые этому аплодируют», – написала в открытом письме Николу Пашиняну дочь вице-спикера парламента Эдуарда Шармазанова Наре. Шармазанов считает, что «нельзя быть немного социалистом, немного революционером и немного либералом» – это он о Пашиняне. Как следствие – «проливной дождь» ненависти, о которой и пишет Наре.

За ширмой «мирной бескровной революции» уже верстаются списки «врагов народа», и события в Гюмри и Ереване – только первые ласточки грядущего передела власти.

«Сегодня основная ударная сила Никола Пашиняна – несовершеннолетние, значительное число которых составляют школьники. Улицы перекрывают в основном 11-13-летние дети, у которых, естественно, нет политического сознания…» – пишет сайт shame.am. В ответ на обвинения в использовании несовершеннолетних Пашинян заявляет: он и сам с 13 лет – в политике.

«Учитывая создавшуюся в Армении ситуацию и в знак поддержки моего народа-победителя, я отказываюсь проводить медобслуживание членам фракции Республиканской партии НС РА, поскольку они не люди, а я не ветеринар. Предлагаю моим коллегам поддержать эту акцию!» – объявляет президент армянской Ассоциации противоболевой и паллиативной помощи Грант Карапетян.

В Армении очень не любят ассоциаций с Украиной, но после такого вот отношения к людям поневоле вспоминается, как в Киеве во время «революции достоинства» медсёстры смеялись над тяжело раненым луганским милиционером, истекающим кровью под порогом больницы. Наверное, они его тоже считали не человеком, а себя – не ветеринарами. Как Грант Карапетян.

«Браво, доктор!» – поддержали Карапетяна «революционеры», миролюбие которых на все лады расхваливают в социальных сетях… пасторы, убеждая общественность в том, что происходящее сейчас в Армении – это праздник любви. А в это время по стране катится волна нетерпимости к инакомыслию. «Кстати, травят зачастую самых незащищённых – агрессивные набеги революционной молодежи с ором, воплями, публичными оскорблениями как-то проходят мимо дворцов тех же олигархов. Куда легче и «веселее» травить, скажем, женщин-депутатов и их детей. Еще вчера трудно было представить, что ролик, выложенный в сеть, на котором юные революционеры и революционерки осаждают жилище Шушан Петросян, призывая весь околоток присоединиться к публичному аутодафе и выражая громогласное сожаление детям певицы «за то, что у них такая мать», может у кого-либо вызвать иные эмоции, кроме возмущения. Число восторженных комментариев убедило меня в обратном», – пишет Зара Геворкян.

«Значит так:

а) те, кто во время митингов не пропускал меня с ребенком, требуя немедленно ребенка подключить к митингу,



в) распространители фотографий и наклеек несогласных с пропагандой ненависти,

г) трусы, которые побоялись окружать дворцы олигархов, но у которых хватило смелости «пугать» обычной жизнью живущих депутатов, Глава МИД Франции: изоляция России не пойдет на пользу ни Москве, ни Западу

д) и те, кто считает «демократию» правом следовать только одному мнению, без права на альтернативу,

е) и наконец те, кто вообще потерял способность мыслить, и думает как бы кому морду набить. б) врачи, которые внезапно решили не лечить депутатов,в) распространители фотографий и наклеек несогласных с пропагандой ненависти,г) трусы, которые побоялись окружать дворцы олигархов, но у которых хватило смелости «пугать» обычной жизнью живущих депутатов,д) и те, кто считает «демократию» правом следовать только одному мнению, без права на альтернативу,е) и наконец те, кто вообще потерял способность мыслить, и думает как бы кому морду набить.

Это позор, что такие вливаются во все возможные и невозможные движения и стараются опозорить и очернить весь народ. Такие люди – очередной криминал – опора всякого криминального режима, который мечтает выбить одного бандита и занять его место. Говорят, что всякая революция пожирает своих детей. Если Никол от таких последователей не избавится, история будет повторяться», – предупреждает Арман Бошян.

А Никол пока что глух к критике. Он объявил день своего грядущего триумфа – 8 мая – нерабочим. Поддержать его прилетел из Нью-Йорка фронтмен группы SystemofDownСерж Танкян. На улицах – столы с шампанским, на площади Революции – концерт.

Пока никто из революционеров не думает о том, что будет дальше, после 8 мая.