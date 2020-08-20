Революция хипстеров: бабушки в Минске гоняют митингующую молодёжь

Корреспонденты Царьграда продолжают работу на улицах белорусских городов. Накануне в ходе прямого включения из Минска обозреватель "Первого Русского" Валерий Рукобратский рассказал о примечательном инциденте, в ходе которого бабушка пыталась прогнать одну из активисток от здания МВД, где собирался очередной митинг.

"К одной из пикетчиц подошла бабушка, которая называла активистку фашисткой и требовала, чтобы она убиралась. Там чуть потасовка не случилась, она её била зонтиком. Но женщины разошлись, слава Богу, я их постарался примирить", - пояснил Валерий Рукобратский.

В целом на протяжении вчерашнего дня белорусы вели своего рода "партизанскую войну", добавил Валерий Рукобратский. Причём свои небольшие акции устраивали обе стороны протестующих - и те, кто выступает против действующей власти, и те, кто хотел бы поддержать президента Александра Лукашенко.

"Были небольшие митинги возле здания Министерства образования, где вышли преподаватели. Они выступили с лозунгами "Хватит втягивать наших детей в кровавую бойню". Тут же налетела группа оппозиционеров, которые пытались как-то их перекричать. В конечном итоге они объединились в один общий митинг с конечным слоганом "Нет насилию!". То же самое проходило на проходных разных предприятий. Погода была не очень хорошей, и люди устраивали такие мелкие провокации - то там с плакатом выступят, то в другом месте, и тут же разбегались".

Напомним, акции протеста продолжаются после выборов президента Белоруссии. И, как добавил Рукобратский, сегодня в Белоруссии создан своего рода виртуальный майдан, который значительно отличается от украинского сценария. К слову, обращающиеся к митингующим бабушки постепенно становятся новым трендом Белоруссии.