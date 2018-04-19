Революция без бархата

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Во вторник парламент, где доминирует поддерживающаяся Саргсяна Республиканская партия, большинством голосов высказался за его назначение премьер-министром. В соответствии с конституционной реформой, именно глава правительства становится фактическим главой государства. Оставаясь у власти после 10 лет правления Саргсян рисковал. За два его президентских срока ему так и не удалось добиться впечатляющих экономических успехов, которые он, некогда, обещал. В Армении от своего президента заметно подустали. Судя по данным армянской социологической службы «MPZ», лишь около 26% респондентов положительно оценивают работу Саргсяна (рейтинг прочих высших чиновников – и того меньше). В этих условиях, акции протеста были вполне прогнозируемы. Они и произошли.

Сам себе президент

Пока парламентарии голосовали за нового премьер-министра, на улицах Еревана бушевали страсти. Протесты против выдвижения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра инициированы партией «Гражданский договор» и ее лидером Николом Пашиняном. Эта партия позиционирует себя как единственная оппозиционная сила армянского парламента. Считается, что ее члены – это бывшие сторонники экс-президента Левона Тер-Петросяна, разочаровавшиеся в своем лидере или считающие его недостаточно радикальным. Пашинян, к примеру, участвовал в избирательной кампании Тер-Петросяна в 2008 году и в последующих волнениях. За организацию массовых беспорядков его посадили на 10 лет, но через год амнистировали. «Гражданский договор» участвовал в парламентских выборах 2017 года в составе блока «Елк» («Исход»), который получил девять мандатов и третью, по численности, фракцию (первая – у правящей Республиканской партии Армении, в которую входит Саргсян). Его лидер Пашинян.

Нынешняя серия протестов началась 1 апреля, с акции «Мой шаг». Пашинян пообещал со своими сторонниками пройти 300 тыс. шагов по Армении (бытует мнение, что именно столько нужно пройти, чтобы обойти всю страну), с тем, чтобы заручиться всеобщей поддержкой против Саргсяна. Акции «Гражданского договора» прошли в большинстве крупных городов страны – в Гюмри, Ванадзоре, Спитаке, Дилижане, Абовяне, Раздане.

С 13 апреля протесты начались в Ереване. С вечера этого дня протестующие митингуют в центре города, сначала на площади Свободы, потом на ряде других площадей.

Так же с 13 апреля «Гражданский договор» пытается блокировать движение на улицах Еревана. Наиболее последовательно эти попытки стали предприниматься 16 апреля, когда сторонники оппозиции вышли на центральную улицу города – проспект Баграмяна. «Мы начали акции гражданского неповиновения. Я призываю всех граждан лечь под машинами, закрыть улицы и проспекты города, помешать работе метро. Те, кто против, чтобы Саргсян стал премьером, должны собраться на проспекте Баграмяна – у здания парламента», - заявил Пашинян.

Представители МВД Армении утром 16 апреля заявили, что «все действия активистов незаконны, этим они ограничивают право граждан на свободу передвижения». Однако полицейским дана команда воздерживаться от силовых акций.

Тем не менее, в середине дня столкновения все же начались, когда протестующие попробовали прорвать полицейское оцепление на проспекте Баграмяна, неподалеку от здания парламента. Полиция применила светошумовые гранаты. Появились первые раненые. Среди них – и сам Пашинян, который был доставлен в больницу из-за ранений рук и лица. Всего травмы получили десять человек. Трое из них – сотрудник полиции. Тогда же, в понедельник, окончательно определился стиль протестов сторонников Пашиняна. Они решили парализовать работу всего, чего только возможно: от деятельности государственных органов до движения транспорта. Последнее им, в общем, удалось. Они прервали даже нормальную работу подземки. Одну станцию метро «Еритасардакан» сторонники Пашиняна полностью перекрыли. Одним из символов нынешней «бархатной революции» (так, не мудрствуя лукаво, ее назвал сам лидер «Елк») стали активисты оппозиции, садящиеся между дверями вагонов поездов, мешая им проехать.

Выдыхающаяся революция

Словом, телекартинку протеста Пашинян получил. Вот только вряд ли она будет чем-то большим, чем телекартинкой. Если власти не допустят ошибки, применив чрезмерную силу к протестующим, они имеют все шансы «пересидеть» их. Тогда, противники Саргсяна, как это не раз уже было в прошлом, помитинговав какое-то время, постепенно разойдутся. Скажется хроническая болезнь армянской оппозиции: дефицит идей и лидеров. Ранее противников Саргсяна вдохновлял образ первого президента Левона Тер-Петросяна. Но с недавних пор он от активной оппозиционной деятельности отошел, а Пашинян относится к многочисленной когорте армянских политиков, которые «всегда против» и поэтому на альтернативу Саргсяна не тянет никак. Да и вообще, нарисовать соблазнительный для народа, образ будущего у противников новоиспеченного премьер-министра не получается. Да, нынешняя власть плохая, рассуждают в Армении. Но что ее критики могут предложить взамен?

Для Москвы важно отметить, что в случае с Арменией не сработает призыв к сближению с Западом и антироссийская риторика. Как бы ни оценивали местные жители присутствие российской военной базы в Гюмри, Азербайджан не денется никуда. Более того, демографический и экономический фактор играет отнюдь не на Армению. По численности населения (читай, призывников), доходам (читай, закупкам вооружения) Азербайджан явно вышел вперед. Отсюда – воинственные заявления, вроде обещания Ильхама Алиева «вернуть» не только Карабах, ни и, не больше, не меньше, Ереван. Из той же серии и азербайджанская «разведка боем», небольшая война, которая была ровно год назад, закончилась «вничью», но продемонстрировала, что азербайджанская армия – вовсе не та, что была двадцать пять лет назад. В этих условиях ценность умеренно пророссийского курса как гарантии безопасности страны, понятна всей Армении. Именно поэтому сторонники Пашиняна так неконкретны, когда речь заходит о внешнеполитическом курсе страны. А раз так, «бархатная революция» в Армении будет выглядеть со стороны чем угодно, но только не схваткой за геополитическое соперничество России и США.

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