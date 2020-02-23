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Революционная идея: В Госдуме поддержали предложение упростить выдачу гражданства России

23 февраля 2020, 00:24  •  51 • Политика
В Госдуме поддержали предложение упростить выдачу гражданства России, назвав идею кабмина революционной.
Правительство России подготовило "революционный" законопроект об упрощении процедуры оформления российского гражданства. Об этом Ura.ru заявил председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Согласно задумке, изменения затронут граждан Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана. Документ будет передан на рассмотрение в ГД ещё до конца февраля 2020 года.
Как отметил Калашников, инициатива будет полезна в политическом и демографическом плане. При этом человек может не отказываться от своего прежнего гражданства, что станет серьёзным аргументом для многих приезжих.
Парламентарий добавил, что список стран позднее может быть расширен.
"Все наши соотечественники, которые проживают за рубежом в какой-либо стране, будут иметь право получить российское гражданство, не отказываясь от гражданства зарубежного", - пояснил он.

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