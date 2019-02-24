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Революционер-смертник: в США оценили беспилотник «Калашникова»

24 февраля 2019, 21:54  •  57 • Война
Беспилотный летательный аппарат KYB от концерна «Калашников» способен изменить мир и произведет революцию в военном деле. К такому выводу пришли эксперты американской газеты The Washington Post.
«Приобретатель данной разработки будет иметь возможность управлять бомбой с высокой степенью точности, не имеющей аналогов, за исключением некоторых самых умных бомб США», – заявил профессор международных отношений Университета штата Иллинойс Николас Гроссман, автор книги «Дроны и терроризм».
По мнению эксперта,
недорогой и смертельный беспилотник от «Калашникова» может уравнять самые сильные армии мира с менее боеспособными соперниками.
Кроме того, в статье выражается опасение, что российский дрон может стать оружием для террористов.
Российский самовзрывающийся беспилотник KYB был представлен концерном «Калашников» на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби в середине февраля. Разработчиком и производителем «смертника» KYB выступила российская компания из Ижевска Zala Aero.
«Это очень точное и максимально эффективное оружие, с которым очень трудно бороться с помощью традиционных средств ПВО», — заявил глава Ростеха Сергей Чемезов, сообщает ФАН. По его словам, беспилотник KYB позволит вести боевые действия принципиально по-новому. На комплексе возможно установить заряд весом до 3 кг, и он будет доставлен к цели «вне зависимости от ее скрытности или рельефа местности, как на малых, так и на больших высотах».
По данным концерна «Калашников», их разработка уже прошла испытания и готова к работе. При этом на выставке IDEX 2019 была представлена уменьшенная экспозиционная модель — в два раза меньше, чем боевой оригинал, передает НСН.
Беспилотник может развивать скорость до 130 км/ч и продолжать полет на протяжении получаса. Его максимальная нагрузка — 3 кг, длина корпуса — немногим менее 1 метра, а размах крыльев — около 1,2 метров. Координаты цели задаются оператором KYB либо вручную, либо по изображению с внешних приборов наведения, добавили в «Калашникове».
«Калашников» — крупнейший производитель стрелкового оружия в России. Концерн занимает 95% отечественного рынка стрелкового оружия и 66% — в сегменте гражданского длинноствольного оружия. Продукцию закупают более чем в 27 странах.
Индустрия беспилотных летательных аппаратов в России в последнее время развивается весьма активно. В конце прошлого года ТАСС сообщил, что в России создан первый малый ударный беспилотник «Карнивора», который сейчас проходит летные испытания. Сообщается, что БПЛА способен применять сеткометы для перехвата квадрокоптеров, несколько типов кассет под осколочные и фугасные боеприпасы, а также разведывательное оборудование.
«Карнивора» (калька с испанского la carnivora, «хищница» — «Газета.Ru») также может взлетать с самых разных, даже не предназначенных для этого изначально площадок, а также моментально реагировать на угрозы, например минометные точки и бункеры.
Разработка современных беспилотников в России началась в позднесоветскую эпоху. Первые модели советских дронов применялись российскими войсками в Первой Чеченской войне, два из них были сбиты боевиками. Новые модели беспилотников в России начали выпускать уже в 2000-х годах, одним из первых разведывательных аппаратов стал «Дозор-85». В 2008 году Вооруженными силами РФ была заказана первая партия из дюжины машин.
Крепкими боевыми машинами являются и беспилотники «Орлан-3М» и «Орлан-10», созданные для ведения разведки. Машины стартуют с катапульты, а приземляются на парашюте. Эти дроны находятся в свободной продаже.

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