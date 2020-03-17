Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Я был в бешенстве»: мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный ...
«Болезнь имеет четыре очерченных этапа»: пульмонолог о лечении коронавируса
Монтян рассказала, когда галичане поклянутся в верности Путину
Обещанный «сюрприз» националистов на марше в Киеве обернулся провалом
Главная / Аналитика

"Революции нет, но есть сигнал". Эксперт о деле "Конкорда" в США

17 марта 2020, 14:35  •  104 • Аналитика
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Суд в США закрыл дело против российской компании "Конкорд Менеджмент" о "вмешательстве в выборы".
"Ходатайство государственного обвинения удовлетворено, пункт 1 обвинительного заключения и дополнительного обвинительного заключения снят в отношении ответчика "Конкорд", ‒ цитирует постановление РИА Новости.
Обвинение в "сговоре с целью мошенничества против Соединенных Штатов" сняли и с аффилированной компании "Конкорд Кетеринг".
Ранее прокуроры неожиданно предложили закрыть дело всего за несколько недель до предполагавшегося процесса. По их утверждению, предоставление доказательной базы может лишь раскрыть ответчику методы американских правоохранительных органов, но де-факто не позволит привлечь "Конкорд" к реальной ответственности. При этом США продолжат попытки привлечь к суду всех проходящих по делу граждан России.
Говорит ли это решение суда о возможном ослаблении антироссийской кампании в США, предположил в эфире радио Sputnik профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин.
"Трамп избирательно вводит санкции против компаний. Когда это выгодно США, санкции ослабляются или снимаются частично. То, что делается здесь, это результат и того, что меняется постепенно ситуация внутри США, несколько ослабевает антироссийская кампания. Аргументация о вмешательстве России в выборы 2016 года сейчас на фоне предвыборной кампании уже теряет свою актуальность, она больше не пользуется ажиотажным спросом. Поэтому будет точечная кампания по выводу российских компаний из-под санкций", ‒ считает Александр Кубышкин.
По его мнению, общий антироссийский настрой в США сохраняется, но появляются признаки возможного ослабления напряженности.
"Пересмотра нет, но частичные меры могут быть приняты, чтобы продемонстрировать объективность американского суда и заинтересованность американского бизнес-сообщества. Так что "революции" никакой нет, но сигнал определенный есть. Плюс к этому усложняется экономическая ситуация в США в связи с коронавирусом, общемировыми проблемами, падением цен на нефть. Я думаю, что это маленький шажок к тому, чтобы ослабить напряжение в отношениях между российским и американским бизнесом", ‒ отметил Александр Кубышкин.
Спецпрокурор Роберт Мюллер ранее предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "Сговор против США" и "Мошенничество". "Конкорд менеджмент" ‒ единственный из ответчиков, который нанял адвокатов, представляющих его в американском суде.
Мюллер после двухлетнего расследования предположений о "российском вмешательстве" в выборы подтвердил обвинения, но не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
Радио Sputnik – самая цитируемая радиостанция России. Будьте с нами в Telegram и Яндекс.Дзен.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



104
Источник
Похожие новости
17 марта 2020, 10:35
"Им скоро конец": почему Россия этим не заболела
17 марта 2020, 08:35
Иван Тюленев: полный Георгиевский кавалер – Герой Советского Союза
17 марта 2020, 07:35
«Земля обетованная». Что влекло туда советских людей и что влечёт сейчас граждан стран СНГ
17 марта 2020, 07:35
Ракеты PrSM бросают вызов зенитно-ракетным войскам России. Грёзы специалистов «Локхида»
17 марта 2020, 10:35
Почему Италия просит Китай спасти ее
17 марта 2020, 11:35
Суд над разрушителями СССР: быть или не быть
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 марта 2020, 14:35
Врач описал последние минуты умирающих от коронавируса
14 марта 2020, 03:35
Германия готова к гибели 1 млн человек, в США мечтают об апокалипсисе. Коронавирус из первых уст
12 марта 2020, 02:35
Саудовская Аравия проиграет в "нефтяной войне" с Россией: Forbes назвал три причины
12 марта 2020, 08:35
«Мы потеряли Львов, столица украинства теперь Луцк» – Фарион
11 марта 2020, 03:35
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заявил о "звонке" Путину из-за Крыма
14 марта 2020, 14:35
Бесконечная Арктика, но нашли… как? Русские поставили в тупик американских военных
11 марта 2020, 08:30
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановка Россией действия ДОВСЕ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.