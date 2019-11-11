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Революции без вождей

11 ноября 2019, 12:24  •  93 • Аналитика
Текущий 2019 год отметился большим числом массовых протестов, проходящих по всему миру. При всех специфических различиях у них есть общее сходство: манифестанты недовольны всей политической «элитой», обвиняя её в несправедливом распределении богатств и коррупции. Поэтому почти везде главной силой протеста является не какая-то из партий, а молодёжь, самоорганизующаяся через социальные сети и не имеющая «вождей».
Одни эксперты сравнивают нынешний год с таким же бурным 2011-м, когда бушевала «арабская весна», а по России катились многотысячные протесты. Другие уходят ещё дальше в историю и говорят о повторении мятежного 1968-го. Кстати, нынешняя протестная волна также началась с Франции – помните тамошнее движение «жёлтых жилетов»? Следующей горячей точкой стала Венесуэла, где власть едва устояла под натиском протестующих граждан, затем настал черёд Украины. Да-да, многие эксперты прямо назвали результаты выборов «электоральным майданом», главным мотивом которого стало массовое голосование против всей коррумпированной политической «элиты» в пользу внесистемного кандидата. Летом эпицентр протестов переместился в мятежный Гонконг. И вновь в авангарде оказалась бунтующая внепартийная молодёжь, координирующаяся между собой через соцсети.
Ливанцев возмутил налог на WhatsApp
Сегодня самые массовые протесты идут в Ливане. Там круглосуточно митингуют 2,5 млн человек – при том, что всё население Ливана составляет менее 7 миллионов. Остановлена работа госучреждений, школ, университетов, банков. При этом владельцы продуктовых магазинов бесплатно раздают еду митингующим, а армия Ливана заявила о своём нейтралитете!
Самое интересное, что представителей каких-либо партий на сцены этих митингов не пускают – там выступают лишь музыканты и рядовые участники протеста. Причина в следующем: в правительстве находятся представители всех крупнейших политических партий страны, и народ в итоге разочаровался во всех них без исключения. Причём настолько, что нынешнее протестное движение объединило верующих всех конфессий. Протесты охватили и шиитские районы, и суннитские, и христианские – абсолютно удивительная ситуация для Ливана! Также важно, что это протест не имеет единого лидера – активисты обо всём договариваются друг с другом через социальные сети.
Кстати, именно они и послужили искрой, которая теперь грозит разжечь настоящую революцию. Поводом для взрыва протеста стало решение правительства страны ввести налог на пользование WhatsApp и другими мессенджерами. Это должно было стать одной из составляющих налоговой реформы, за которую Ливану обещали внешний кредит на 11 млрд долларов. Однако граждане возмутились. Население и без того страдает от частых отключений электроэнергии, высоких цен, низкой зарплаты и растущих проблем с бизнесом – во многом именно потому, что «политическая элита» пренебрегала промышленностью и сельским хозяйством, сосредоточившись на финансовых спекуляциях под контролем американского федерального банка. Потому новость о введении ещё и налога на WhatsApp стала последней каплей. После того как протесты стали массовыми, власти заявили об отказе от введения нового налога. Затем – о двукратном сокращении зарплат всем, кто занимал или занимает политические посты, включая министров и депутатов. А также о пакете социальных мер по поддержке наиболее обездоленных слоёв населения – обещаны законопроекты о страховании пенсионных вкладов, реформе системы государственного управления и т.д. Но протестующим этого уже мало – они не верят власти, требуя отставки президента, кабинета министров, роспуска парламента и проведения масштабных реформ. Идёт настоящее восстание против «политической элиты» как привилегированного и тотально коррумпированного класса. «Сила народа больше, чем сила власти», – гласят плакаты демонстрантов.
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Ленин, верни субсидии!
Если в Ливане благодаря нейтралитету армии протест обходится без жертв, то в Ираке, где митинги в разных городах длятся уже месяц, силовики не церемонятся – погибли уже более 250 человек, около 8 тыс. ранены. Причина протестного взрыва всё та же – тотальная коррупция власти и социальная катастрофа. Ирак занимает второе место в ОПЕК по объёму экспорта нефти, но 22,5% населения живут меньше чем на 2 доллара в день. Каждая шестая семья голодает. Уровень безработицы среди молодёжи – около 25%.
Премьер-министр уже пообещал и план реформ из 17 пунк­тов, и кадровые изменения во власти, но общество ему не верит и требует отставки правительства. Демонстранты считают, что нефтяные богатства страны перераспределяются нечестно. Чтобы заставить власть уйти в отставку, протестующие заблокировали дороги к порту Умм-Касар на юге страны – главный центр импорта и экспорта товаров Ирака. Сожжены около 90 правительственных зданий, а также штабы политических партий.
В итоге власти приказали бойцам спецназа «принимать все необходимые меры» для подавления протестов. Введён комендантский час, заблокированы все основные улицы и мосты, резко ограничен доступ к интернету, в Багдаде повсюду бронетехника правительственной армии. Но тысячи митингующих строят баррикады и заявляют, что не боятся пуль полицейских, потому что готовы погибнуть как мученики.
Бушует и Южная Америка. Стоило президенту Эквадора отменить субсидии на дизель и бензин, после чего цены на топливо выросли более чем вдвое, как в стране начался взрыв возмущения. Жители трёх крупнейших городов перекрыли несколько магистралей, транспортные проф­союзы объявили бессрочную забастовку, федерация студентов университетов Эквадора организовала марши протеста, а Конфедерация коренных народов начала проводить акции протеста на территории индейских резерваций.
Президент страны Ленин Морено (да-да, имя в честь главы советского правительства!) ввёл режим чрезвычайного положения, заявив, что власти не поддадутся «на шантаж», обвинил протестующих в организации попытки государственного переворота и эвакуировал правительство из столицы в портовый Гуаякиль. Начались массовые аресты, 10 эквадорцев погибли, 1340 были ранены. Но накал протеста не стих. Магазины, заводы и школы закрылись, люди подожгли полицейские участки, здание счётной палаты, а также ворвались в парламент, потребовав разрешения мирной манифестации.
Мир переживает новый 1968 год. Есть общее ощущение, что мировой порядок себя изжил и пора его менять
В конце концов протестующие захватили пять нефтяных месторождений, заставив остановить работу на скважинах. Была остановлена работа и на медном руднике. После этого президент вынужден был признать поражение и вернуть субсидии на бензин и дизельное топливо, а также отменить повышение тарифов на транспорт. А тысячи добровольцев вышли на улицы Кито, чтобы привести в порядок эту столицу, находящуюся в списке Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
В Чили поводом стало повышение цен в метро
Если в Эквадоре народ успокоился одержанной победой, пусть и временной, то в Чили протест не спадает, а, напротив, растёт, хотя и там власть вроде пошла на попятную, отменив решение о повышении цен на проезд в метро. Хотя это обстоятельство стало лишь поводом для социального взрыва. Меня ещё в школе учили разнице между поводом и причиной на примере Первой мировой войны, начавшейся после убийства эрцгерцога Фердинанда. Так же и в Чили, там сейчас в массовых протестах во всех крупных городах страны участвуют и средний класс, и бедные слои, и даже молодёжь из богатых кварталов. Кстати, впервые в истории страны общество так едино.
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Начиная с 1973 года, когда в результате переворота власть захватил генерал Аугусто Пиночет, страна стала образцом неолиберальных экономических реформ. В 1988 году чилийское общество добилось свержения диктатуры, но к этому времени почти вся страна уже была приватизирована. В частные руки продали почти всё, включая даже систему коммунального водоснабжения. В итоге в Чили одни из самых высоких цен в Южной Америке. Проезд в метро, например, стоит 1,2 доллара. При этом обычная зарплата составляет около 500 долларов в месяц, а пенсия (все, кроме военных и полицейских, получают её из частных пенсионных фондов) – порядка 250 долларов.
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Всё высшее образование – платное, и весьма дорогостоящее. А в латиноамериканских странах право человека на образование воспринимается как особенно важное, поскольку это один из немногих эффективных социальных лифтов. Как сказано в одном СМИ, всей чилийской экономикой владеют 120 семей, и президент Себастьян Пиньера, сам миллионер, принадлежит к одной из них. Общество стало фактически кастовым – от того, в каком районе города ты живёшь, зависит и настоящее, и будущее человека. Есть районы для богатых, районы для среднего класса, районы для бедных. А это значит, что социальные лифты – основа благополучия общества – практически не работают. Вместе с этим, разумеется, торжествуют засилье бюрократии и коррупция власти. Такая система нежизнеспособна на долгий период.
Так что глупо говорить о повышении тарифов в метро как о причине протестов – это просто стало последней каплей. Как часто бывает, всё началось с акции студентов. После того как правительство в очередной раз повысило тариф в метро, студенты в знак протеста, по призыву в соцсетях, стали массово ездить бесплатно, перепрыгивая через турникеты. В ответ власть не придумала ничего лучше, как – в качестве коллективного наказания для всех чилийцев! – прекратить движение по трём главным линиям столичного метро! Протесты тут же стали ещё более массовыми, ведь это парализовало столицу. Власти ввели сначала особое положение, а затем комендантский час. В ответ протестующие стали устанавливать баррикады и устраивать марши с кастрюлями. Противостояние обострилось – уже погибли 20 человек, ранены свыше 1100, задержаны свыше 3 тысяч. В итоге президент отменил повышение цен на проезд в метро. Но этого уже мало – общество требует отставки правительства и проведения социально-экономических реформ. На минувшей неделе состоялась самая огромная демонстрация в истории страны – свыше миллиона человек.
«Первый мир» за экологию
Ближний Восток, Латинская Америка – это ведь всё страны «третьего мира», скажете вы.
А что же «первый мир» молчит – значит, там всё нормально? Во-первых, посмотрите на бурлящую Каталонию. Два года назад её парламент объявил о независимости по итогам регионального референдума. Однако испанская власть объявила это мятежом, и недавно верховный суд страны назначил за это девяти каталонским политикам от 9 до 13 лет тюремного заключения. В ответ на столь суровый приговор на улицы Барселоны вышли более полумиллиона человек. Строятся баррикады, горят костры из полицейских автомобилей. И – оригинальный шаг! – сотни жителей Каталонии отправились в суды, чтобы заявить о своей виновности по тем же статьям, по которым были осуждены лидеры движения за независимость региона. Активисты стоят в длинных очередях, настаивая, чтобы против них были возбуждены уголовные дела.
Записки Колорадского Таракана. Позовите Макаревича, пусть споёт!
В остальных же странах «первого мира» массовый молодёжный протест, и весьма сильный, сейчас сконцентрирован на экологической теме. В октябре он оформился в международное движение «Восстание против вымирания», которое провело двухнедельную акцию, требуя от властей немедленных действий для спасения экологии. Тысячи активистов устанавливали палаточные городки и блокировали улицы в центре Амстердама, Берлина, Лондона, Парижа, Нью-Йорка, в Сиднее, Мельбурне, Брисбене, Веллингтоне, настаивая на том, чтобы до 2025 года было принято решение о запрете промышленных выбросов углекислого газа в атмосферу. Даже приклеивали свои руки к проезжей части.
Полиция в Нидерландах, Германии, Великобритании, Франции, США, Австралии, Новой Зеландии проводила массовые аресты, но это не помогало – места задержанных занимали новые участники. На их одежде эмблема движения: песочные часы в кольце, знак того, что время уходит. А в руках лозунги – «Ваша политика нас убивает», «Сделаем Землю великой опять», «Не сжигайте леса Амазонки, сожгите Amazon» и т.д. Важно отметить, что в движении «Восстание против вымирания» вообще нет лидеров – у него сетевой принцип, участники на равных координируют свои действия между собой.
Эксперт Московского центра Карнеги Александр Баунов считает: «Мир переживает новый 1968 год. Есть общее ощущение, что мировой порядок себя изжил и пора его менять». Другой вопрос – на что именно?
По всему миру идёт слом устаревающей на глазах модели с «политическими элитами» и послушными избирателями, выбирающими из нескольких сортов субстанции тот, который, по их мнению, наименее дурно пахнет. Нынешняя информационная революция несёт с собой и новые социальные отношения, где политика становится достоянием всех, а не только «избранных»…
КОНКРЕТНО

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