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«Ревность» Вашингтона: как в Госдепе отреагировали на сообщения о жертвах и разрушениях после авиаудара США

02 сентября 2019, 19:09  •  40 • В мире
В Госдепартаменте США отвергли сообщения о том, что американская атака по идлибской зоне деэскалации привела к многочисленным жертвам и разрушениям. В ведомстве утверждают, что таким образом Москва и Дамаск якобы отвлекают внимание от «повсеместно осуждаемых авиаударов со стороны режима Асада и России». Между тем неясно, о каких ударах идёт речь, поскольку с 31 августа правительственные войска в Идлибе соблюдают режим прекращения огня. Эксперты полагают, что подобными нападками на РФ Вашингтон пытается принизить заслуги российской стороны в процессе урегулирования сирийского конфликта.
 
Разрушения в одном из городов провинции Идлиб © Omar HAJ KADOUR / AFP
 

В Госдепартаменте США отреагировали на сообщение российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии об авиаударе США по зоне деэскалации в Идлибе. В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что российские СМИ якобы распространяют недостоверные утверждения.

«Мы полностью отвергаем усилия российских СМИ по продвижению недостоверных утверждений, вместо того чтобы подчёркивать гуманитарный кризис, усугубляемый режимом Асада и его союзниками... Это очевидная попытка отвлечь внимание от повсеместно осуждаемых авиаударов со стороны режима Асада и России по гражданским лицам в Идлибе», — передаёт ТАСС сообщение Госдепа.

Напомним, ранее ЦПВС сообщил, что США нанесли авиаудар по идлибской зоне деэскалации, который привёл к многочисленным жертвам и разрушениям. При этом Вашингтон поставил под угрозу режим прекращения огня, который начал действовать в том районе 31 августа 2019 года, и нарушил достигнутые договорённости, не предупредив Москву и Анкару о готовящихся атаках.

«Своими действиями Соединённые Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб», а на ряде направлений — сорвали его», — заявили в ЦПВС.

В Госдепе отметили, что удар был «точным и целенаправленным», а его целью стали главари «Аль-Каиды»* в Сирии, которые «ответственны за планирование атак, представляющих угрозу для граждан США», партнёров государства и мирных жителей.
В американском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что Россия должна «использовать своё влияние на режим Асада, чтобы положить конец неизбирательным бомбардировкам, направленным против мирных жителей, сотрудников гуманитарных организаций и инфраструктуры».

При этом неясно, о каких бомбардировках идёт речь, поскольку 31 августа в зоне деэскалации «Идлиб» начал действовать режим прекращения огня. Этот шаг должен позволить мирным жителям покинуть район, удерживаемый боевиками. В ЦПВС отметили, что удар американской авиации спровоцировал обстрелы со стороны вооружённых формирований, однако сирийские войска придерживаются моратория на ведение боевых действий ради достижения скорейшего мирного урегулирования ситуации в Идлибе.

  • Последствия удара США по террористам в провинции Идлиб
  • © Syria Civil Defence in the Governorate of Idlib/Handout via REUTERS

Реакция российского МИД на удары

Между тем американские удары раскритиковали в МИД России. В ведомстве также отметили, что подобные действия ставят под угрозу режим прекращения огня, и указали на непоследовательность Вашингтона.

«С одной стороны, американские представители со всех трибун, включая ООН, требуют остановить эскалацию напряжённости в Идлибе, нагнетают страсти в связи со страданиями гражданского населения, игнорируя беспрецедентную концентрацию террористов, признанных таковыми СБ ООН. С другой — наносят воздушный удар, результатом которого стали масштабные разрушения и жертвы», — подчёркивается в сообщении.

Дипломаты также задались вопросами, «чем американские бомбы лучше российских и почему террористические цели США более законны, чем террористические объекты, которые были уничтожены сирийскими правительственными войсками при поддержке российской авиации».

Выпали из переговорного процесса

США не могут допустить, чтобы главную роль в урегулировании сирийского конфликта играли Турция и Россия, считает депутат Государственной думы Адальби Шхагошев. Из-за этой «ревности» они и атаковали Идлиб, заявил парламентарий в разговоре с RT. По его мнению, США сейчас выпали из переговорного процесса по Ближнему Востоку, в особенности по Сирии.

«Буквально два дня назад была договорённость о прекращении огня со стороны Асада. Это решение, которое было выработано Эрдоганом и Путиным, было донесено до действующего правительства Асада — и, соответственно, процесс пошёл. Абсолютно очевидно (и весь мир, вникающий, думающий, это понимает), что сейчас дела в Сирии решаются в рамках треугольника Турция — Иран — Россия, безусловно, во взаимодействии с Сирией», — полагает депутат.

США могли бы присоединиться к процессу урегулирования в Сирии — но уже не на своих условиях и не в прежнем статусе. А на это они не согласны. Поэтому сегодня им остаётся только принижать заслуги России с помощью информационных кампаний, считает Шхагошев.

«США в любой момент могут вернуться в нормальный переговорный процесс. Но проблема заключается в том, что США не смогут туда вернуться сейчас так, как они себя видят — как они себя вели и какой у них был вес несколько лет назад на Ближнем Востоке. Их это сейчас не устраивает. Именно поэтому они сегодня всё время говорят о том, что это дезинформация, что виновата Россия, что СМИ не так передают», — комментирует ситуацию политик.

Удар по Идлибу был нужен также для того, чтобы помочь лояльным Вашингтону группировкам, рассказал RT ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. Таким образом, обвинения Сирии и России в нарушении прав человека являются лишь прикрытием, уверен эксперт.

«Удары наносились, по официальным американским заявлениям, якобы по объектам «Аль-Каиды» и, в частности, по командным пунктам «Аль-Каиды», но в действительности это были удары по тем группировкам, которые представляют угрозу для других группировок, союзных США в Идлибе. Поэтому идёт такая дискредитация действий и сирийской армии, и российских ВКС — чтобы прикрыть действия американцев и представить ситуацию в Идлибе в совершенно ином свете», — рассказывает Долгов.

В то же время эффективность этих бомбардировок крайне низка, считает директор Института стратегического планирования, доктор политических наук Александр Гусев. По его словам, судьба боевиков в Идлибе уже предрешена.

«Для всех очевидно, что американцы нанесли авиаудар, в результате которого погибли десятки или сотни мирных жителей. Конечно, можно было бы обойтись без этих авиаударов, тем более что Идлиб блокирован, в том числе и войсками Асада. Там достаточно плотное кольцо, сдача Идлиба — дело времени», — отметил эксперт.

«Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003

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