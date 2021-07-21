«Ревизор» из Госдепа назвал Украине главную проблему

20 июля с двухдневным визитом в Киев прибыл советник Государственного департамента США Дерек Шолле. В планах Шолле обсуждение с высокопоставленными правительственными чиновниками ситуации вокруг трубопровода «Северный поток-2» и текущие реформы.Также он дал интервью для «РБК-Украина», в котором, в частности, пояснил, почему Соединенных Штатов Америки не будут присоединяться к «нормандскому формату».По его словам, участие США в «нормандском формате» — это не то, что поможет решить проблему на юго-востоке Украины.«На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате — это, наверное, не то, что поможет решить проблему», — указал он.По мнению Шолле, Россия является «агрессором, который создает проблемы».«Проблема — это Россия, Россия — это агрессор, тот, кто создает проблемы», — заявил представитель Госдепа.По мнению представителя Украины в ТКГ Сергея Гармаша, США просто не хотят присоединяться к тупиковым переговорам.«Переговоры в тупике. Как в ТКГ, так и в нормандском формате. Какой смысл Вашингтону присоединяться к тупиковым переговорам? Очень жаль, конечно, но я сильно сомневаюсь, что США в серьезной форме присоединять к «нормандской четверке»», — сказал он в эфире «24 канала».Отметим, советник Государственного департамента США Дерек Шолле прибыл в Киев на два дня — 20 – 21 июля.«Советник Департамента Дерек Шолле посетит Киев 20-21 июля и Варшаву 21–23 июля, чтобы укрепить стратегическую ценность отношений США с Украиной и Польшей. Он продолжит наши дипломатические переговоры с Украиной и Польшей по ряду вопросов, включая нашу общую озабоченность по поводу трубопровода «Северный поток – 2» и энергетической безопасности в целом, а также текущих реформ», — говорится на официальном сайте Госдепа США.«Находясь в Киеве, советник Шолле встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками, чтобы обсудить поддержку США усилий Украины по противодействию агрессии России и дальнейшему продвижению экономических и антикоррупционных реформ. Он также встретится с представителями бизнес-сообщества, чтобы обсудить восстановление экономики Украины и возможности для общего процветания», — сказано в сообщении.Некоторые неофициальные подробности визита Шолле раскрыл бывший посол Украины Валерий Чалый на своей странице в Facebook.