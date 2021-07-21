|
«Ревизор» из Госдепа назвал Украине главную проблему
21 июля 2021, 20:50 • 223 • Украина
20 июля с двухдневным визитом в Киев прибыл советник Государственного департамента США Дерек Шолле. В планах Шолле обсуждение с высокопоставленными правительственными чиновниками ситуации вокруг трубопровода «Северный поток-2» и текущие реформы.
Также он дал интервью для «РБК-Украина», в котором, в частности, пояснил, почему Соединенных Штатов Америки не будут присоединяться к «нормандскому формату».
По его словам, участие США в «нормандском формате» — это не то, что поможет решить проблему на юго-востоке Украины.
«На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате — это, наверное, не то, что поможет решить проблему», — указал он.
По мнению Шолле, Россия является «агрессором, который создает проблемы».
«Проблема — это Россия, Россия — это агрессор, тот, кто создает проблемы», — заявил представитель Госдепа.
По мнению представителя Украины в ТКГ Сергея Гармаша, США просто не хотят присоединяться к тупиковым переговорам.
«Переговоры в тупике. Как в ТКГ, так и в нормандском формате. Какой смысл Вашингтону присоединяться к тупиковым переговорам? Очень жаль, конечно, но я сильно сомневаюсь, что США в серьезной форме присоединять к «нормандской четверке»», — сказал он в эфире «24 канала».
Отметим, советник Государственного департамента США Дерек Шолле прибыл в Киев на два дня — 20 – 21 июля.
«Советник Департамента Дерек Шолле посетит Киев 20-21 июля и Варшаву 21–23 июля, чтобы укрепить стратегическую ценность отношений США с Украиной и Польшей. Он продолжит наши дипломатические переговоры с Украиной и Польшей по ряду вопросов, включая нашу общую озабоченность по поводу трубопровода «Северный поток – 2» и энергетической безопасности в целом, а также текущих реформ», — говорится на официальном сайте Госдепа США.
«Находясь в Киеве, советник Шолле встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками, чтобы обсудить поддержку США усилий Украины по противодействию агрессии России и дальнейшему продвижению экономических и антикоррупционных реформ. Он также встретится с представителями бизнес-сообщества, чтобы обсудить восстановление экономики Украины и возможности для общего процветания», — сказано в сообщении.
Некоторые неофициальные подробности визита Шолле раскрыл бывший посол Украины Валерий Чалый на своей странице в Facebook.
Подпишитесь на нас
223
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 июля 2021, 16:55
|
20 июля 2021, 02:40
|
16 июля 2021, 01:25
|
17 июля 2021, 17:50
|
16 июля 2021, 22:35
|
18 июля 2021, 07:35
|
18 июля 2021, 16:45