В подразделения украинских силовиков в Донбассе прибыли американские военные инструкторы, ревизоры и разведчики, рассказал атаман Международной общественной организации «Верное казачество» Алексей Селиванов на брифинге в Луганске.

По его словам, это произошло на прошлой неделе. Среди приехавших американцев — атташе по вопросам обороны полковник Кэвин Воффорд, помощник военного атташе полковник Эрик Адам, атташе морской пехоты полковник Шеймос Квин и представитель аппарата атташе по вопросам обороны лейтенант Дэвид Лангис.

Атаман указал, что специалисты из США проводят ревизию из-за коррупции в рядах ВСУ, а также занимаются изучением поступившего из Соединенных Штатов «гуманитарного» вооружения, передает ФАН.

«Эти офицеры отправились с инспекцией в зону «ООС» и были, по нашим данным, по информации, которая нам была передана с той стороны, крайне недовольны. Военные представители США отчитали украинских офицеров из Центра обеспечения миротворческой деятельности и реализации международных договоров ВСУ», — пояснил представитель казачества.

Кроме того, в Донбассе приехали советник США по вопросам реформирования военно-промышленного комплекса Украины Дональд Винтер, который проводит отдельные встречи с руководством госпредприятия «Укроборонпром», представителями Лиги оборонных компаний и Ассоциации производителей украинской оборонной продукции.

«Это свидетельствует о том, что, с одной стороны,

Соединенные Штаты, Канада, Великобритания и другие страны НАТО хотят превратить Украину в площадку для диверсионной войны и для прочих военных операций.

С другой стороны, не все у них получается, если они раз за разом присылают сюда своих экспертов и своих проверяющих», — пояснил Селиванов.

Накануне украинские диверсанты совершили подрыв взрывного устройства в Макеевке. Как сообщил журналистам начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов, украинские боевики продолжают совершать диверсии и подвергать опасности жизни и здоровье мирных граждан, проживающих на территории ДНР, передает НСН.

В начале нынешнего месяца начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов сообщил журналистам о прибытии в Донбасс для проведения боевых вылазок на линии соприкосновения группы украинских диверсантов, подготовленных инструкторами из США и Канады.

«В зону ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в Волновахский район прибыла диверсионная группа из состава отдельного полка специального назначения. Диверсанты ранее прошли подготовку под руководством американских и канадских инструкторов», — подчеркнул военный.

По его сведениям, украинское командование собирается использовать этих военнослужащих на южном направлении. Кроме того он отметил, что на мариупольском направлении в подразделения ВСУ прибыли две снайперские пары специального назначения.

«Снайперы получили задачу от украинского оккупационного командования в назначенное время и в определенных районах, которые будут доводиться дополнительно, осуществлять обстрелы с целью провоцирования ответного огня с нашей стороны», — рассказал ополченец.

В середине января

секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москве следует ждать новых провокаций против России со стороны Киева.

По его словам, провокации — это единственный для Украины способ напомнить о себе международному сообществу, в особенности — США и Евросоюзу, доверие которых к Киеву стремительно падает. В этой связи правоохранитель предупредил о серьезных последствиях резкой эскалации вооруженного конфликта в Донбассе как для Украины, так и для Запада.

За три дня до этого на подконтрольной ВСУ территории в Донбассе был сбит беспилотный летательный аппарат, рассказали наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По словам наблюдателей, последний раз дрон видели у Попасной, которая находится под контролем украинской армии. Со своей позиции на восточной окраине населенного пункта наблюдатели руководили полетом беспилотника, который следил за снегоуборочными работами на автодороге T-0504 «Красноармейск».

В начале нынешнего года в США группа сенаторов-республиканцев встретилась с членами ряда украинских общественных организаций, в ходе встречи они признали, что Киев является «экономически проблемным союзником» в Восточной Европе.

Журналисты не были приглашены на эту встречу — украинские представители объяснили, что они не заинтересованы в освещении беседы в СМИ из-за растущих радикальных настроений и роста агрессии в украинском обществе. Украинские гражданские лидеры объяснили, что альтернативные точки зрения в Киеве отвергнуты.