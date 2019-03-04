«Реверанс в сторону фашизма»: как в Латвии собирают подписи за снос Памятника освободителям Риги

Сейм Латвии может рассмотреть петицию о сносе Памятника освободителям Риги. Под обращением собрано необходимое для передачи в парламент количество подписей. Автор петиции требует, чтобы власти сняли с себя обязательства сохранять памятники в неприкосновенности. Это не первая попытка националистов уничтожить мемориал: в конце 1990-х годов злоумышленники пытались его взорвать. Эксперты считают, что Рига не решится демонтировать памятник.

Памятник советским воинам-освободителям в латвийской столице может быть демонтирован. Это произойдёт в том случае, если власти республики прислушаются к петиции о сносе монумента, собравшей более 10 тыс. подписей. Такого количества голосов достаточно, чтобы прошение было передано на рассмотрение латвийского сейма.

Текст петиции разместил на местном портале Manabalss.lv житель Латвии Угис Полис ещё в 2017 году. По сведениям ресурса Delfi, число подписавших её лиц начало расти в этом году после того, как столичные власти сообщили о планах направить несколько тысяч евро на ремонтные работы в парке Победы. На его территории и располагается мемориал.

Монумент был открыт в 1985 году. Изначально его полное название звучало как Памятник воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. 9 мая, во время празднования Дня Победы, к нему приходят тысячи людей, чтобы почтить память павших воинов. Это вызывает раздражение у местных националистов.

Рига, 9 мая 2018 года

© Victor Lisitsyn/Global Look Press

В конце 1990-х годов монумент неоднократно подвергался атакам радикалов. В 1997-м его попытались взорвать члены латвийской националистической группировки. В результате погибли двое злоумышленников — бомба сработала у них в руках. По информации СМИ, преступники трижды пытались взорвать памятник. Один из них, Игорь Шишкинс, был осуждён в 1997 году за такую акцию.

Атакам радикалов подверглись также синагога и мемориал жертвам холокоста, а у здания российского посольства в Риге сработало взрывное устройство. К счастью, тогда никто не пострадал.

В 2012 году с предложением снести памятник выступил занимавший тогда пост главы латвийского Минобороны Артис Пабрикс. Министр заявил, что у монумента собираются люди, «живущие в СССР», причём это касается и многих граждан латышского происхождения.

Впрочем, инициатива Пабрикса встретила сопротивление со стороны столичного мэра Нила Ушакова, который назвал идею министра «глупостью», сравнив главу Минобороны с литературным персонажем Шариковым из романа Михаила Булгакова «Собачье сердце».

«Ветераны победили нацизм потому, что они не разделяли людей по национальным признакам, по родному языку, по вере. Они вместе выступили против абсолютного зла во время войны», — завил градоначальник.

Следует заметить, что подписи за снос памятника на портале Manabalss.lv собирались и прежде. Например, в 2012 году такую петицию разместила группа националистов. Нельзя сказать, что эта инициатива пользуется большой популярностью у населения — потребовалось порядка четырёх лет, чтобы собрать 10 тыс. голосов в её поддержку. В 2016 году петиция была передана на рассмотрение сейма. Её авторы призвали парламент принять меры для «восстановления исторической справедливости».

Тем не менее петицию отклонила комиссия по мандатам, этике и заявлениям сейма, которая прислушалась к позиции МИД Латвии. Ведомство напомнило о действующем договоре между Латвийской Республикой и Российской Федерацией, по условиям которого обе страны обязались обеспечивать социальную защиту проживающих на их территориях военных пенсионеров, а также сохранять мемориальные сооружения и места массовых захоронений.

«Прямой вызов России»

Автор очередной петиции Полис заявил ранее в интервью латвийским СМИ, что при составлении текста обращения он учёл опыт предшественников. Новая инициатива хотя и напоминает прежний вариант, но не предусматривает проведения каких-либо строительных работ на месте снесённого мемориала, как это предлагалось прежде. Полис призывает снести только памятник, не затрагивая и не перестраивая соседние здания.

Кроме того, автор петиции предлагает подготовить юридические основания для этого решения, изменив текст двустороннего договора, действующего между Ригой и Москвой.

«Россия в последние годы уже давно активно нарушает эту статью, игнорирует и не соблюдает многие международные соглашения и договоры», — заявил активист.

В том случае, если власти примут решение о сносе памятника, к этой работе нужно подключить либо частную строительную компанию, либо Министерство обороны, утверждает Полис.

По мнению активиста, сейчас самое подходящее время для демонтажа монумента. Из-за того что Латвия является страной — участницей НАТО, вероятность военного вторжения России из-за сноса памятника практически отсутствует, подчёркивает активист. Он также считает, что площадь у памятника стала местом проведения «спонсируемого Кремлём» политического мероприятия — празднования 9 Мая.

Протесты против переноса памятника Воину — освободителю Таллина от немецко-фашиистских захватчиков, 2007 год.

Reuters

© Ints Kalnins

Как заявил в беседе с RT президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, инициативу демонтажа памятника Победы в Риге следует рассматривать в ключе общей линии латвийской политики. Эксперт отметил, что это предложение вполне может пройти на уровне сейма, учитывая, что по итогам последних выборов ослабли позиции партии «Согласие», блокировавшей ранее «самые дикие» антироссийские предложения.

«Надежда только на то, что в случае, если такая инициатива пройдёт, посольство РФ в Латвии займёт принципиальную позицию, чётко объяснив взаимосвязь всех видов политических и экономических отношений с подобными действиями», — подчеркнул эксперт.

Что же касается идеи изменить договор, действующий между Латвией и РФ, эксперты оценили её критически. По словам Межевича, Рига не может менять условия соглашения в одностороннем порядке, так как его модификация — это компетенция двух сторон.

«Рига может лишь выйти из соглашения, но власти Латвии воздерживаются от этого», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и заведующий кафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков. По мнению эксперта, пока существует договор между Россией и Латвией, памятник вряд ли будет демонтирован.

«Латвийские власти не решатся на подобные меры с прямым вызовом в отношении России. Идёт игра, в рамках которой латвийская сторона не хотела бы обострять отношения с Москвой именно сейчас», — подчеркнул Поляков в интервью RT.

«Реверанс в сторону фашизма»

После распада СССР многие правящие режимы, возникшие на его территории, объявили идеологическую войну советскому наследию. При этом нападкам стали подвергаться не только памятники коммунистическим вождям, но и военные мемориалы, установленные в память о жертвах и подвигах всех народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Хотя с момента распада СССР прошло уже более 25 лет, процесс так называемой декоммунизации в ряде стран продолжается по сей день.

Артис Пабрикс

© Byline / Source / Credit JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

Например, в 2017 году польский сейм принял поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма и тоталитаризма. Новый документ предусматривает снос 469 объектов, включая мемориальные памятники советским воинам. Власти Польши насаждают в обществе представление о Красной армии как об «оккупационных войсках», а не армии-освободительнице.

Позже остальных постсоветских государств к этой кампании присоединилась Украина, где «декоммунизация» началась после переворота 2014 года. Так, например, 3 марта во Львове была снесена стела монумента Славы, установленная в память о советских воинах, павших на фронтах Великой Отечественной войны. Ранее памятник подвергался атакам местных националистов, которые обливали его краской и разбивали плиты с надписью: «Победителям над нацизмом».

Межевич назвал злоумышленников, участвующих в подобных акциях, «людьми без стыда и совести». Эксперт не исключил, что подписанты петиции о сносе памятника Победы в Риге также тяготеют к нацистской идеологии.

«Требуя снести памятник победы над фашистской Германией, националисты расписываются в симпатиях к фашизму. Однако их это не смущает, они чувствуют себя наследниками не победителей, а проигравших», — пояснил эксперт.

Схожей точки зрения придерживается и Поляков. Он считает, что в действиях представителей националистических кругов прослеживаются как психологические, так и политические мотивы: с одной стороны, они удовлетворяют собственные исторические комплексы, с другой — зарабатывают политический капитал.

«Посягательство на памятные мемориалы — это реверанс в сторону фашизма. Требовать демонтажа такого рода памятников — значит осквернять память о Великой Победе», — подытожил эксперт.