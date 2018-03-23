Реверанс по-украински: Порошенко пришлось напомнить Макрону, что его ждут в гости

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Украинский президент Петр Порошенко напомнил главе Франции Эмманюэлю Макрону, что ждет его с нетерпением.

Украинский президент Петр Порошенко еще раз пригласил своего коллегу из Франции Эмманюэля Макрона в Незалежную. А точнее, напомнил о том, что вообще-то уже приглашал его ранее. Но пока Макрон с визитом в Киев не спешит.

"Глава государства обновил приглашение президенту Французской Республики посетить Украину в ближайшее время", - говорится в сообщении на сайте украинского президента.

Известно, что Порошенко передал свое новое приглашение во время встречи с главой французского МИД Жан-Ивом Ле Дрианом.

Отмечается, что во время переговоров политики обсудили ситуацию в Донбассе, а также миротворческую миссию ООН. Пользуясь случаем, Порошенко поспешил напомнить, что было бы неплохо и дальше "поддерживать санкционный режим против России".