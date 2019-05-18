«Реваншистские настроения»: почему в США намерены проверить правомочность слежки ФБР за штабом Трампа

Президент США Дональд Трамп обвинил в госизмене организаторов слежки ФБР за его штабом во время предвыборной кампании 2016 года. Американский лидер отметил, что за такие преступления полагаются солидные тюремные сроки. Ранее сообщалось, что генпрокурор Уильям Барр изучает обстоятельства, которые привели к началу проверки «связей» Трампа с Россией. Бывшие руководители американских спецслужб негативно восприняли сообщения о начале расследования. Как отмечают эксперты, после подведения итогов доклада спецпрокурора Роберта Мюллера глава Белого дома намерен перейти в наступление на своих оппонентов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что те, кто причастен к организации слежки агентов ФБР за его предвыборным штабом в 2016 году, должны сесть в тюрьму. По мнению американского лидера, это не что иное, как госизмена.

«Ничего подобного никогда не происходило в американской политике. Очень плохая ситуация. За госизмену полагаются длительные тюремные сроки, а это была госизмена», — написал Трамп в Twitter.

My Campaign for President was conclusively spied on. Nothing like this has ever happened in American Politics. A really bad situation. TREASON means long jail sentences, and this was TREASON! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 мая 2019 г.

В начале недели американские СМИ сообщили, что генпрокурор Соединённых Штатов Уильям Барр поручил федеральному прокурору штата Коннектикут Джону Дарему изучить, при каких обстоятельствах было принято решение инициировать расследование предполагаемого сговора Трампа с Россией.

Уильям Барр

AFP

© Nicholas Kamm

Сам Барр не раз называл слежку за штабом Трампа, которую в 2016 году вело ФБР, «шпионажем» и обещал расследовать её законность.

17 мая в интервью The Wall Street Journal генпрокурор отметил, что новое расследование призвано установить, что происходило до того, как в июле 2016 года ФБР формально начало слежку за штабом Трампа. По словам Барра, мощь государства «использовалась для шпионажа за американскими гражданами».

«Народ должен быть осведомлён о действиях правительства в тот период. Если нас тревожит иностранное влияние, то, исходя из тех же соображений, нам следует беспокоиться и о том, имели ли место превышение полномочий должностными лицами и давление», — заявил генпрокурор в интервью Fox News.

Как отмечает CNN, Барр также намерен выяснить, какую роль в расследовании против Трампа сыграло появление досье бывшего британского разведчика Кристофера Стила. Данный документ был подготовлен по поручению национального комитета Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

Досье содержало множество непроверенных и скандальных утверждений, а утечки из него использовались в информационной кампании против Трампа. Именно этот документ побудил ФБР начать слежку за советником штаба республиканского кандидата в президенты США Картером Пейджем в 2016 году.

Как сообщает The Guardian, генпрокурор США активно работает с директором ЦРУ Джиной Хаспел, руководителем ФБР Кристофером Рэем и директором Национальной разведки Соединённых Штатов Дэниелом Коутсом над тем, чтобы пролить свет на интересующие следствие вопросы.

Беспокойство «бывших»

Тем временем предыдущие руководители американских спецслужб беспокойно отреагировали на сообщения о начале расследования в отношении их ведомств.

«Это пугает меня не как человека, а как гражданина, — заявил в интервью CNN экс-директор ФБР Джеймс Коми. — Что расследовать? Расследовать расследование? Это начало порочного круга».

Джеймс Коми

Reuters

© Joshua Roberts

В свою очередь, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан в эфире телеканала MSNBS подчеркнул, что перед выборами 2020 года президент США и его окружение намерены использовать расследование в отношении американских спецслужб в свою пользу.

«Они пытаются раскопать то, что потом представят в ложном свете как часть усилий «глубинного государства» с целью сорвать переизбрание Дональда Трампа», — заявил экс-глава разведывательного управления.

Бывший директор Национальной разведки Джеймс Клэппер заявил CNN, что новое расследование Трампа отвлекает внимание от «вмешательства» России в американские выборы.

«В какой-то степени мы упускаем из виду первопричину всего происходящего — всё сводится к русским и их вмешательству», — заявил он.

По информации Fox News, представители американских спецслужб начали перекладывать друг на друга вину за инициативу использовать досье Стила в работе по оценке предполагаемого вмешательства России во внутренние дела США. Сначала один источник сообщил СМИ, что Бреннан продвигал этот документ как один из главных элементов доказательной базы. Затем другой собеседник, связанный с ЦРУ, заявил, что экс-директор разведывательного управления, наоборот, вместе с Клэппером противился этому, тогда как Коми выступал за использование в работе сомнительного досье.

Правовое наступление

Как отметил в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков, «реваншистские настроения Трампа» были достаточно ожидаемы. Ещё в 2018 году американский президент сравнивал информацию об использовании информаторов ФБР для слежки за его штабом с Уотергейтским скандалом. Однако обвинения в связях с Россией мешали ему обрушиться на противников в полную силу.

После того как доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера не подтвердил факт наличия сговора между командой Трампа и Москвой, американский президент перешёл к активным действиям. Теперь он пытается отплатить деятелям администрации Барака Обамы за инициированное расследование и спецслужбам той же монетой.

«Логично, что сейчас Трамп постепенно переходит от обороны к наступлению, — заявил Судаков. — Можно всегда оправдываться, но любые оправдания не стоят ничего, потому что, если тебя публично называют вором, жуликом и насильником, очень сложно будет публично смыть с себя эту грязь», — подчеркнул эксперт.

По мнению Судакова, американский президент хочет добиться положительного результата на выборах 2020 года и собирается найти тех, кто наиболее активно раскручивал общественное мнение против него и нанёс значительный репутационный ущерб США.

Эксперт полагает, что «Трамп будет делать всё, чтобы наносить по демократам удар за ударом».

В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин заявил в беседе с RT, что «это как раз тот случай, когда «империя наносит ответный удар».

«Трамп использует особенности американской правовой системы, показывая, что право можно применить даже против американских спецслужб», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что президент США, не до конца доверяя спецслужбам, стремится с помощью нового расследования ограничить их вмешательство в выборы или по меньшей мере уведомить общественность о том, что американское «глубинное государство» оказывало влияние на ход выборов в 2016 году.

«До конца второго срока»

Как отмечают эксперты, демократы также активно используют правовые механизмы, чтобы продолжить давление на Трампа, в том числе предпринимают попытки найти в докладе Мюллера доказательства, очерняющие президента.

Майкл Флинн

Reuters

© Joshua Roberts

16 мая федеральный судья Эммет Салливан постановил опубликовать ранее отредактированные фрагменты расследования спецпрокурора, посвящённые показаниям экс-советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Из них общественности стало известно, что с генерал-лейтенантом связывались некие лица из президентской администрации или конгресса, которые могли повлиять на его желание сотрудничать со следствием.

Конгрессмен-демократ Дэвид Сисилин в интервью CNN заявил, что эта информация свидетельствует о необходимости допросить в конгрессе как самого Флинна, так и Мюллера.

«Доклад спецпрокурора не устроил демократов, поскольку там не было подтверждения того, на что они рассчитывали, — сговора между Россией и Трампом, — заявил Александр Домрин. — Сейчас появляются вопросы к Мюллеру. Он подставил тех людей, которые абсолютно в этом уверены, строили на этом свою политическую карьеру и избирательную кампанию на промежуточных выборах в ноябре прошлого года».

По мнению эксперта, «травля Трампа» не завершится до президентских выборов 2020 года.

В свою очередь, Сергей Судаков полагает, что «если американскому лидеру повезёт, и он будет избран в 2020 году, то доклад Мюллера будут обсуждать как минимум до конца второго срока Трампа».