Ревакцинация Путина от ковида "под камеры" зависит от личного решения президента

Первую прививку глава государства не стал делать публично.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о том, будет ли проходить процедура ревакцинации Владимира Путина от Covid-19 публично – то есть "под камеры", зависит от самого президента.

"Как он решит, так и будет", - пояснил Песков, уточнив, что президент ещё не делал повторную прививку, и этот вопрос уже зависит от рекомендаций медиков.

Путин сделал уколы от коронавируса весной – 23 марта и 14 апреля, сообщив позже, что в качестве вакцины использовался "Спутник V".

Ранее, напомним, на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент в очередной высказался на тему, следует ли делать вакцинацию обязательной.

По его словам, подобное возможно лишь в случае внесения ковид-вакцинирования в национальный календарь прививок, но сам он выступает против принуждения:

Я не поддерживаю обязательность, потому что любое навязанное решение можно обойти. Например, справки будут покупать,

- пояснил Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос из зала.