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Ревакцинация Путина от ковида "под камеры" зависит от личного решения президента

22 октября 2021, 05:05  •  92 • Политика
Первую прививку глава государства не стал делать публично.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о том, будет ли проходить процедура ревакцинации Владимира Путина от Covid-19 публично – то есть "под камеры", зависит от самого президента.
"Как он решит, так и будет", - пояснил Песков, уточнив, что президент ещё не делал повторную прививку, и этот вопрос уже зависит от рекомендаций медиков.
Путин сделал уколы от коронавируса весной – 23 марта и 14 апреля, сообщив позже, что в качестве вакцины использовался "Спутник V".
Ранее, напомним, на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент в очередной высказался на тему, следует ли делать вакцинацию обязательной.
По его словам, подобное возможно лишь в случае внесения ковид-вакцинирования в национальный календарь прививок, но сам он выступает против принуждения:
Я не поддерживаю обязательность, потому что любое навязанное решение можно обойти. Например, справки будут покупать,
- пояснил Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос из зала.

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