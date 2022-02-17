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Reuters случайно признал Крым, пугая Европу "газовой угрозой" России

17 февраля 2022, 17:55  •  120 • Политика
Информационное агентство Reuters случайно признало Крым, пытаясь напугать Европу "газовой угрозой" России.
Агентство Reuters, штаб-квартира которого расположена в Великобритании, опубликовало статью про то, как русский газ якобы угрожает всей Европе. При этом журналисты опубликовали карту, на которой показаны газопроводы, по которым голубое топливо поступает в Старый Свет. И на карте Крым оказался изображён тем же цветом, что и Россия.
Позже, спохватившись, они перекрасили Крым, но интернет-пользователи уже успели сделать скриншот "неправильной" карты.
Скриншот:Telegram/СМОТРИ
Отметим, что западные страны не признают крымский референдум 2014 года, нарушая закреплённое в международных документах право народа на самоопределение. Однако, несмотря на этот бойкот, Крым время от времени посещают несогласные с политикой ЕС европейские политики, а западные издательства публикуют карты с русским Крымом.
У украинских властей это каждый раз вызывает болезненную, нервную реакцию. Они сразу же начинают выдвигать ноты протеста и заносить "провинившихся" чиновников в чёрные списки персон нон грата.

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