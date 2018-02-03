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Reuters: Северная Корея компенсировала убытки от санкций незаконными поставками угля и оружия
03 февраля 2018, 11:39 • 54 • Политика
По данным "независимых экспертов ООН", КНДР поставляла в страны оружие в обход санкций.
Северная Корея заработала около $200 миллионов в течение 2017 года. Основными источниками этих доходов стали незаконный экспорт угля, а также оружия.
Такие сведения распространило агентство Reuters со ссылкой на доклад неких "независимых наблюдателей ООН".
В исходном докладе, на который ссылаются американские газетчики, говорится о поставках угля по подложным документам. Его получателями стал ряд стран, тем самым проигнорировавших санкции международного сообщества.
Кроме этого, говорится в публикации, Северная Корея "могла" поставлять в другие страны баллистические ракеты и системы ракетного запуска. В качестве одного из примеров в статье приводится оружейная сделка КНДР с Мьянмой.
В то же время посол страны в ООН Хау До Суан категорически опроверг наличие контактов с военными КНДР.
Напомним, в конце 2017 года Совбез ООН ужесточил экономические санкции в отношении Пхеньяна. Поводом для этого стали ноябрьские запуски ракет в КНДР.
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