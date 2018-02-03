Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Independent: В Госдепе США молчат об "охоте" на граждан России
Третья мировая: В Пентагоне описали, как будет выглядеть война между США и Росси...
СМИ: Германия скрывает у себя пытавшихся свергнуть Эрдогана офицеров ВС Турции
В США забеспокоились: Россия снова превращается в сверхдержаву
Главная / Политика

Reuters: Северная Корея компенсировала убытки от санкций незаконными поставками угля и оружия

03 февраля 2018, 11:39  •  54 • Политика
По данным "независимых экспертов ООН", КНДР поставляла в страны оружие в обход санкций.
Северная Корея заработала около $200 миллионов в течение 2017 года. Основными источниками этих доходов стали незаконный экспорт угля, а также оружия.
Такие сведения распространило агентство Reuters со ссылкой на доклад неких "независимых наблюдателей ООН".
В исходном докладе, на который ссылаются американские газетчики, говорится о поставках угля по подложным документам. Его получателями стал ряд стран, тем самым проигнорировавших санкции международного сообщества.
Кроме этого, говорится в публикации, Северная Корея "могла" поставлять в другие страны баллистические ракеты и системы ракетного запуска. В качестве одного из примеров в статье приводится оружейная сделка КНДР с Мьянмой.
В то же время посол страны в ООН Хау До Суан категорически опроверг наличие контактов с военными КНДР.
Напомним, в конце 2017 года Совбез ООН ужесточил экономические санкции в отношении Пхеньяна. Поводом для этого стали ноябрьские запуски ракет в КНДР.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

54
Источник
Похожие новости
02 февраля 2018, 12:54
КНДР призвала ООН защитить межкорейский диалог от провокационных игр США
02 февраля 2018, 19:24
Матвиенко рассказала, зачем России нужно министерство одиночества
03 февраля 2018, 06:24
Антонов: США нашли "страшилку" в лице России для оправдания роста своих военных расходов

02 февраля 2018, 20:39
Посольство РФ в Мадриде разочаровано выдачей США россиянина Левашова
02 февраля 2018, 23:54
Председатель Генассамблеи ООН примет участие в эстафете олимпийского огня в Пхёнчхане
02 февраля 2018, 14:09
Памфилова сделала замечание Пескову за агитационное высказывание в пользу Путина
Новости партнеров
 
Loading...
 
Выбор дня
03 февраля 2018, 04:54
«Происходящее в этой стране — позор»: в США обнародовали служебную записку о нарушени...
03 февраля 2018, 01:54
Михаил Делягин: Спекулянты остались в России - теперь можно грабить граждан РФ
03 февраля 2018, 05:09
В США забеспокоились: Россия снова превращается в сверхдержаву
03 февраля 2018, 00:28
Бандеровцы и еврейцы на службе Кремля
03 февраля 2018, 05:09
Третья мировая: В Пентагоне описали, как будет выглядеть война между США и Россией
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
30 января 2018, 22:54
О «маленьких гадёнышах»: как Собчак отреагировала на неудобный вопрос RT
30 января 2018, 16:39
Почему нас боятся, а мы нет
31 января 2018, 08:54
На Донбассе грядёт Африн-2. «Мясорубка» для ВСУ под фанфары «кремлёвского доклада» . Готово ли к обороне Дебальцево?
30 января 2018, 13:09
Полный список: кто попал в «кремлёвский доклад» Минфина США
31 января 2018, 18:39
Когда Путин нанесёт удар?
30 января 2018, 05:28
"Национальные дружины". То, чего вам не показали
01 февраля 2018, 01:09
В Госдепе рассказали, что сделали с изъятой у России дипсобственностью
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.