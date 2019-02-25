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Reuters обвинил Киселева в желании уничтожить давно закрытые военные базы США

25 февраля 2019, 20:39  •  29 • Политика
Reuters выпустил материал, в котором заявил, что российский телеведущий Дмитрий Киселев назвал потенциальные стратегические цели на территории США, которые Москва планирует поразить в случае ядерной войны. Проблема в том, что эти военные объекты были закрыты еще в 1998 и 2001 годах.
Примечательно, указывает издание, что со своим призывом журналист выступил не где-нибудь, а в эфире отечественного ТВ, в своей программе "Вести Недели". Киселев, продолжает Reuters, также сделал это уже на следующий день после обращения президента Владимира Путина к Федеральному Собранию.
Напомним, что в ходе своего недавнего послания глава государства упомянул, что Россия готова к новому Кубинскому ракетному кризису, если провокации такого рода последуют из США.
При этом Reuters не поясняет, почему и как Киселев может быть в курсе военных планов российского правительства. Издание тем не менее отмечает, что часть военных объектов, на которые якобы указал журналист, в настоящее время уже не активны.
Речь идет о военно-воздушной базе Макклеллан в Калифорнии, закрытой в 2001 году, и тренировочном центре Форт Ричи, закрытом в 1998 году.

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