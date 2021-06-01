Reuters: ЕС заморозит счета нескольких белорусских чиновников

Евросоюз готовит новые санкции против белорусской авиакомпании "Белавиа". Они затронут не менее десяти высокопоставленных чиновников от авиации.

Агентство Reuters сообщает, что санкции предполагают заморозку активов чиновников, а также запрет на поездки в страны ЕС для них. На данный момент санкции находятся на стадии обсуждения.

Под санкции могут попасть чиновники из Министерства обороны Белоруссии, сотрудник минского аэропорта - чиновник гражданской авиации и несколько белорусских военных. Также одному госпредприятию могут запретить вести бизнес в Евросоюзе.

Отметим, причиной решения стран Евросоюза ввести санкции против белорусских чиновников стал инцидент с экстренной посадкой самолёта, следовавшего маршрутом Афины - Вильнюс, ирландской компании Ryanair 23 мая. Во время посадки в аэропорту Минска был задержан основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.