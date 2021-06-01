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Reuters: ЕС заморозит счета нескольких белорусских чиновников
01 июня 2021, 21:40 • 68 • Политика
Евросоюз готовит новые санкции против белорусской авиакомпании "Белавиа". Они затронут не менее десяти высокопоставленных чиновников от авиации.
Агентство Reuters сообщает, что санкции предполагают заморозку активов чиновников, а также запрет на поездки в страны ЕС для них. На данный момент санкции находятся на стадии обсуждения.
Под санкции могут попасть чиновники из Министерства обороны Белоруссии, сотрудник минского аэропорта - чиновник гражданской авиации и несколько белорусских военных. Также одному госпредприятию могут запретить вести бизнес в Евросоюзе.
Отметим, причиной решения стран Евросоюза ввести санкции против белорусских чиновников стал инцидент с экстренной посадкой самолёта, следовавшего маршрутом Афины - Вильнюс, ирландской компании Ryanair 23 мая. Во время посадки в аэропорту Минска был задержан основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.
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