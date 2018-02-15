|
Reuters: Американский суд объявил иммиграционный указ Трампа ущемлением прав мусульман
15 февраля 2018, 22:54 • 75 • Политика
Подписанный президентом после вступления в должность документ признан неконституционным.
Американский апелляционный суд штата Вирджиния постановил, что иммиграционный указ Трампа, изданный в сентябре и вводящий временный запрет на въезд в страну граждан шести мусульманских стран, дискриминирует мусульман и противоречит конституции США. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.
Как говорится в решении судьи Роджера Грегори, суд изучил официальные заявления президента Трампа и других представителей исполнительной власти, а также сам указ и пришел к выводу, что документ несет на себе "отпечаток враждебности по отношению к исламу". Поэтому указ Трампа неконституционен, говорится в решении суда.
Напомним, после своего вступления в должность президента Трамп подписал указ, которым вводился 90-дневный запрет на въезд в США для граждан семи исламских стран. В это число попали Иран, Ирак, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан.
Подпишитесь на нас
75
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
12 февраля 2018, 20:09
|
13 февраля 2018, 22:09
|
10 февраля 2018, 21:12
|
10 февраля 2018, 09:39
|
10 февраля 2018, 08:12
|
12 февраля 2018, 10:24
|
10 февраля 2018, 19:24