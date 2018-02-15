Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как правильно закрыть тему "ЧВК и реакция на события в Сирии"
Сирия согласилась по просьбе курдов ввести войска в Африн для его защиты от Турц...
Ни следа ни совести: в Европарламенте обвинили Россию в «сеянии раздора в соцсет...
Безудержное сдерживание
Главная / Политика

Reuters: Американский суд объявил иммиграционный указ Трампа ущемлением прав мусульман

15 февраля 2018, 22:54  •  75 • Политика
Подписанный президентом после вступления в должность документ признан неконституционным.
Американский апелляционный суд штата Вирджиния постановил, что иммиграционный указ Трампа, изданный в сентябре и вводящий временный запрет на въезд в страну граждан шести мусульманских стран, дискриминирует мусульман и противоречит конституции США. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.
Как говорится в решении судьи Роджера Грегори, суд изучил официальные заявления президента Трампа и других представителей исполнительной власти, а также сам указ и пришел к выводу, что документ несет на себе "отпечаток враждебности по отношению к исламу". Поэтому указ Трампа неконституционен, говорится в решении суда.
Напомним, после своего вступления в должность президента Трамп подписал указ, которым вводился 90-дневный запрет на въезд в США для граждан семи исламских стран. В это число попали Иран, Ирак, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

75
Источник
Похожие новости
15 февраля 2018, 22:54
Прокуратура РТ отписалась от депутата, напомнившего о незаконности названия "президент Татарстана"
16 февраля 2018, 05:24
"А Миша выйдет?": Украинские оппозиционеры просят вернуть Саакашвили на Украину
16 февраля 2018, 02:09
Паранойя президента Литвы: Россия в течение 48 часов атакует Польшу, Прибалтику и Арктику

15 февраля 2018, 11:09
Володин предостерег депутатов от популизма в отношении социально значимых инициатив
15 февраля 2018, 14:24
Слуцкий: РФ не должна отчитываться перед НАТО о размещении "Искандеров"
15 февраля 2018, 16:24
Соцсети нашли неожиданную пользу от "кремлевского списка" и запретов МОК
Новости партнеров
 
Loading...
 
Выбор дня
16 февраля 2018, 00:40
Кровавый Киев сошёл с ума
16 февраля 2018, 01:54
«На всякий случай написала маме, что люблю её»: пережившая стрельбу во Флориде россия...
16 февраля 2018, 02:09
Сирия согласилась по просьбе курдов ввести войска в Африн для его защиты от Турции
16 февраля 2018, 02:09
Польша построит свой газопровод с блэкджеком, но без газа (РАКЕТА.News)
16 февраля 2018, 02:09
Паранойя президента Литвы: Россия в течение 48 часов атакует Польшу, Прибалтику и Арк...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
12 февраля 2018, 20:09
Румыния объявляет войну Украине
13 февраля 2018, 22:09
Иностранные компании готовят пути отступления из-за "кремлевского доклада"
10 февраля 2018, 21:12
Константин Душенов. Сирийская пощёчина Израилю
10 февраля 2018, 09:39
Навальная дурь или хитрый план Грудинина?
10 февраля 2018, 08:12
Экспедиция "Вспомнить всё" (Познавательное ТВ, Алексей Кунгуров)
12 февраля 2018, 10:24
Крушение Ан-148. Почему падают самолёты?
10 февраля 2018, 19:24
Неуловимый американский истребитель не устоял перед советской ракетой времен Хрущева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.