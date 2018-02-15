Reuters: Американский суд объявил иммиграционный указ Трампа ущемлением прав мусульман

• 75 • Политика

Подписанный президентом после вступления в должность документ признан неконституционным.

Американский апелляционный суд штата Вирджиния постановил, что иммиграционный указ Трампа, изданный в сентябре и вводящий временный запрет на въезд в страну граждан шести мусульманских стран, дискриминирует мусульман и противоречит конституции США. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

Как говорится в решении судьи Роджера Грегори, суд изучил официальные заявления президента Трампа и других представителей исполнительной власти, а также сам указ и пришел к выводу, что документ несет на себе "отпечаток враждебности по отношению к исламу". Поэтому указ Трампа неконституционен, говорится в решении суда.

Напомним, после своего вступления в должность президента Трамп подписал указ, которым вводился 90-дневный запрет на въезд в США для граждан семи исламских стран. В это число попали Иран, Ирак, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан.