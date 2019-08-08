Рецессия в головах. Есть ли надежды на экономический рост в стране? • 104 • Аналитика Зашкаливающая гениальность

Невероятно, но факт: в России снова заговорили о возможности рецессии. Для тех, кому лень или некогда уточнять каждый псевдоумный термин, которыми засорили наш язык уже до полной неузнаваемости, поясню: это не что иное, как экономический спад. Правда, есть и другие значения, в медицине, например, но сегодня нас интересует именно это.









С подобным прогнозом выступил некий Институт экономики роста имени Столыпина, возглавляемый небезызвестным бизнес-омбудсменом (сколько же словечек приволокли в наш язык!) Борисом Титовым. По мнению экспертов, эта самая рецессия может быть зарегистрирована в России уже по итогам текущего года. Что довольно странно: по итогам первого квартала 2019 фиксировался рост 0,5%, по итогам второго официальных итогов ещё «не подвезли», но неофициально говорят о 0,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. То есть, хоть плохонький, но рост.



Так откуда же дровишки, что случилось с нашим экономическим чудом, которое вот-вот уже должно было с абсолютной неотвратимостью нас накрыть? Или что, все жертвы, все старания были зря?! Или мы не все рекомендации самых лучших экономистов в мире выполняли?!



Нет, действительно, давайте-ка с этим разберемся!



Таргетировали ли мы инфляцию? Да даже спрашивать глупо: уже добрую четверть века (без преувеличения, примерно с середины девяностых) мы только этим и занимаемся! Таргетируем её, проклятую, со всех ракурсов, вздохнуть свободно ей не даем! Лучшие умы государства засыпают и просыпаются с мыслью о том, хорошо ли была оттаргетирована инфляция! Нет, как хотите, но подобное обвинение, будь оно кем угодно озвучено, прозвучало бы как кощунство!



Может, мы принимали дефицитные бюджеты? Или хотя бы бездефицитные? Так нет же, из года в год сплошь все профицитные! Прямо на зависть и Европе, и Америке – вот кому стоило бы поучиться у наших экономических гениев! А то, понимаешь, каждый год у них дефицит 3-4%, всякие облигации для покрытия размещают, в долговую петлю государство загоняют. Бездари и неумехи, одним словом, надо им срочный курс в ВШЭ организовать!



Может, бюджетное правило нарушали?! Ну нет, бюджетное правило, это гениальное изобретение гениальнейшего счетовода Алексея Кудрина, давно стало для нас священной коровой. Не нарушали и не будем нарушать! Наоборот, раз за разом снижаем границу отсечения, чтобы проклятые нефтедоллары не шли в нашу экономику, которая и без того вот-вот начнет расти как на дрожжах, а оседали в различных фондах, где хранились бы до лучших (то есть худших, вы уж извините за внезапный парадокс) времен.



А что там с фондами, кстати? Уж не проели ли мы их? Не пустили ли на какие-то сиюминутные глупости вроде инвестиций, нацпроектов, снижение бедности, повышение уровня занятости? Да нет, нормально с ними все: растут, родимые, вселяя в нас законную гордость и чувство глубокого удовлетворения! Согласитесь, приятно ведь осознавать, что твое государство накопило на свои похороны огромную сумму, и пройдут они пышно, торжественно, красиво?



Может, мы мало помогали нефтяным и газовым компаниям? Тоже клевета: помогали много, активно, буквально по любому поводу! И налоговыми льготами, и льготными кредитами, и налоговый «маневр» по первому требованию – всё для них, кормильцев! Да и не только нефтяники и газовики у нас в чести: всем олигархам, страдающим от санкций, государство оказало помощь, если они достаточно близки к Кремлю и по этой причине могут называться «системообразующими».



Или — о ужас! – мы допустили необоснованный рост зарплат в стране?! Нет, это настоящий клеветнический навет на наших прекрасных экономических гениев: мы внимательно прислушиваемся к каждому стону о том, как нашей экономике будет сложно без дешевых рабочих рук из Средней Азии, и делаем все, чтобы гастарбайтеры пользовались у нас заслуженным почетом и уважением.



Опять же, пенсионную реформу провели. Решительно, четко, эффективно. Отняли у дорогих россиян предпенсионного возраста по миллиону рубликов, даром что закрома от денег ломятся да профицитные бюджеты из раза в раз принимаются.



Бензин у нас растет в цене? Растет. Мало того, нефтяникам ещё и компенсации обещают за недополученную прибыль, а то им, видите ли, невыгодно перерабатывать нефть внутри страны, им комфортнее сырой её на экспорт гнать. И это, заметьте, вместо того, чтобы просто поднять в разы экспортную пошлину и обеспечить тем самым опережающий рост выгодности внутренней переработки нефти на десятилетия вперед, как сделали бы, уверяю вас, в любой стране с менее умными (точнее, менее гениальными) экономистами.



Не растет, треклятая!



В общем, продолжать можно до бесконечности: нет предела гениальности нашего «экономического блока», раз за разом он придумывает что-то новое, интересное, часто ранее невиданное в экономической практике!



Правда, экономика все равно не растет… Но это и понятно: санкции, проклятые буржуины дешевых кредитов не дают, а своих денег мы в экономику не вкладываем – ещё чего!



А теперь вот и про рецессию заговорили. Проклятый Крым! Или, как говорил наш незабвенный А. Улюкаев (аккурат перед посадкой), «политики создают проблемы для экономики». Кстати, я тогда даже испугался за него: так открыто и явно Путина никто из «вертикали» не пинал. Не зря, как выяснилось, испугался, но об этом как-нибудь в другой раз…



В общем, какая-то у нас странная экономическая реальность получается. Кругом, куда ни плюнь, гений на гении сидит и Высшей школой экономики погоняет. А страна, не имеющая настоящих экономических проблем, в подлинном их понимании, до сих пор не может выбраться из экономической... Ну да, ямы, я именно это и имел в виду.



На всякий случай сделаю одно уточнение. Умным оно не нужно, но их, как показывает практика, не так уж много. А вот большинство "чуть менее умных" очень любит с серьезным видом заявить что-то вроде «ты что, экономист, чтобы правительство критиковать?!» Кстати, эти люди вообще любят напустить на себя глубокомыслия и ляпнуть что-нибудь вроде «Ты что, поэт, что берешься поэзию критиковать?! Ну-ка, напиши лучше, а потом вякай!» И так буквально по любому поводу…



Так вот, дорогие мои любители что-нибудь ляпнуть с умным видом… Для того, чтобы ценить работу повара в ресторане, не обязательно самому быть великим кулинаром. Поверьте, вашего жизненного опыта более чем достаточно для этого. А для того чтобы оценить портного, пошившего вам кривой пиджак, не обязательно заканчивать курсы швей-мотористок. Ну и совсем уже вас добью: великий русский критик Виссарион Григорьевич Белинский не писал поэм, сопоставимых с «Евгением Онегиным», и романов, затмевающих «Мертвые души». Тем не менее, его мнение по поводу этих и других произведений было очень востребовано, и практически не было в обществе идиотов, которые бы кричали ему «сначала сам напиши!»



Поэтому давайте согласимся с тем, что у любого из нас, живущих в России, есть и основание, и право выставлять оценки деятельности нашему глубокоуважаемому (закон есть закон, извините) правительству. Причем времени для того, чтобы убедиться в качестве работы наших министров и разных «вице», было уже предостаточно. Уже не только цветочки отцвели, но и плодами их деятельности мы насладились сполна…



А как говорил ещё Христос, «по плодам их узнаете их». То есть у нас есть все основания говорить, что перед нами не культурное, полезное садовое дерево, а терновник или репейник.



Как колоду ни тасуй…

Нет, не пугайтесь, это не призыв к тому самому. Это всего лишь констатация того факта, что компетентность нашего правительства и иных экономистов давно под вопросом.



У нас наверняка найдется замена тем неучам, которые в перестроечные годы в своем мозгу плюс на минус поменяли (и наоборот), да так и живут с «Капиталом» в голове. Разве что то, что у Маркса считалось плохим, они теперь считают хорошим, и наоборот. Неафишируемые сетевые способности Су-30СМ и Су-35С. Есть ли шанс догнать связку F-35A и IBCS?



Конечно, какой-то внимательный читатель мне возразит: дескать, Титов и его «институт» — тот ещё источник. Все так, о мой внимательный читатель, все так. Лично мне Титов напоминает инструктора лечебной физкультуры, который ворвался на врачебный консилиум и потребовал отправить больного, нуждающегося в срочной операции и реанимации, в спортзал.



Но как быть с такой информацией, имеющейся и в других источниках:

Кроме того, самые низкие показатели использования бюджетных средств были зафиксированы в нацпроектах, которые могли бы оказать наибольший мультипликативный эффект — "Повышение производительности труда и поддержка занятости" (бюджет исполнен на 17,7%), "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (бюджет исполнен на 12,2%), "Цифровая экономика РФ" (бюджет исполнен на 8,3%).



А ведь нацпроекты действительно являются последней надеждой на экономический рост в современной России. Без них остается только «бюджетное правило» и прочая «гениальность», о которой сказано выше… Невероятно, но факт: в России снова заговорили о возможности рецессии. Для тех, кому лень или некогда уточнять каждый псевдоумный термин, которыми засорили наш язык уже до полной неузнаваемости, поясню: это не что иное, как экономический спад. Правда, есть и другие значения, в медицине, например, но сегодня нас интересует именно это.С подобным прогнозом выступил некий Институт экономики роста имени Столыпина, возглавляемый небезызвестным бизнес-омбудсменом (сколько же словечек приволокли в наш язык!) Борисом Титовым. По мнению экспертов, эта самая рецессия может быть зарегистрирована в России уже по итогам текущего года. Что довольно странно: по итогам первого квартала 2019 фиксировался рост 0,5%, по итогам второго официальных итогов ещё «не подвезли», но неофициально говорят о 0,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. То есть, хоть плохонький, но рост.Так откуда же дровишки, что случилось с нашим экономическим чудом, которое вот-вот уже должно было с абсолютной неотвратимостью нас накрыть? Или что, все жертвы, все старания были зря?! Или мы не все рекомендации самых лучших экономистов в мире выполняли?!Нет, действительно, давайте-ка с этим разберемся!Таргетировали ли мы инфляцию? Да даже спрашивать глупо: уже добрую четверть века (без преувеличения, примерно с середины девяностых) мы только этим и занимаемся! Таргетируем её, проклятую, со всех ракурсов, вздохнуть свободно ей не даем! Лучшие умы государства засыпают и просыпаются с мыслью о том, хорошо ли была оттаргетирована инфляция! Нет, как хотите, но подобное обвинение, будь оно кем угодно озвучено, прозвучало бы как кощунство!Может, мы принимали дефицитные бюджеты? Или хотя бы бездефицитные? Так нет же, из года в год сплошь все профицитные! Прямо на зависть и Европе, и Америке – вот кому стоило бы поучиться у наших экономических гениев! А то, понимаешь, каждый год у них дефицит 3-4%, всякие облигации для покрытия размещают, в долговую петлю государство загоняют. Бездари и неумехи, одним словом, надо им срочный курс в ВШЭ организовать!Может, бюджетное правило нарушали?! Ну нет, бюджетное правило, это гениальное изобретение гениальнейшего счетовода Алексея Кудрина, давно стало для нас священной коровой. Не нарушали и не будем нарушать! Наоборот, раз за разом снижаем границу отсечения, чтобы проклятые нефтедоллары не шли в нашу экономику, которая и без того вот-вот начнет расти как на дрожжах, а оседали в различных фондах, где хранились бы до лучших (то есть худших, вы уж извините за внезапный парадокс) времен.А что там с фондами, кстати? Уж не проели ли мы их? Не пустили ли на какие-то сиюминутные глупости вроде инвестиций, нацпроектов, снижение бедности, повышение уровня занятости? Да нет, нормально с ними все: растут, родимые, вселяя в нас законную гордость и чувство глубокого удовлетворения! Согласитесь, приятно ведь осознавать, что твое государство накопило на свои похороны огромную сумму, и пройдут они пышно, торжественно, красиво?Может, мы мало помогали нефтяным и газовым компаниям? Тоже клевета: помогали много, активно, буквально по любому поводу! И налоговыми льготами, и льготными кредитами, и налоговый «маневр» по первому требованию – всё для них, кормильцев! Да и не только нефтяники и газовики у нас в чести: всем олигархам, страдающим от санкций, государство оказало помощь, если они достаточно близки к Кремлю и по этой причине могут называться «системообразующими».Или — о ужас! – мы допустили необоснованный рост зарплат в стране?! Нет, это настоящий клеветнический навет на наших прекрасных экономических гениев: мы внимательно прислушиваемся к каждому стону о том, как нашей экономике будет сложно без дешевых рабочих рук из Средней Азии, и делаем все, чтобы гастарбайтеры пользовались у нас заслуженным почетом и уважением.Опять же, пенсионную реформу провели. Решительно, четко, эффективно. Отняли у дорогих россиян предпенсионного возраста по миллиону рубликов, даром что закрома от денег ломятся да профицитные бюджеты из раза в раз принимаются.Бензин у нас растет в цене? Растет. Мало того, нефтяникам ещё и компенсации обещают за недополученную прибыль, а то им, видите ли, невыгодно перерабатывать нефть внутри страны, им комфортнее сырой её на экспорт гнать. И это, заметьте, вместо того, чтобы просто поднять в разы экспортную пошлину и обеспечить тем самым опережающий рост выгодности внутренней переработки нефти на десятилетия вперед, как сделали бы, уверяю вас, в любой стране с менее умными (точнее, менее гениальными) экономистами.В общем, продолжать можно до бесконечности: нет предела гениальности нашего «экономического блока», раз за разом он придумывает что-то новое, интересное, часто ранее невиданное в экономической практике!Правда, экономика все равно не растет… Но это и понятно: санкции, проклятые буржуины дешевых кредитов не дают, а своих денег мы в экономику не вкладываем – ещё чего!А теперь вот и про рецессию заговорили. Проклятый Крым! Или, как говорил наш незабвенный А. Улюкаев (аккурат перед посадкой), «политики создают проблемы для экономики». Кстати, я тогда даже испугался за него: так открыто и явно Путина никто из «вертикали» не пинал. Не зря, как выяснилось, испугался, но об этом как-нибудь в другой раз…В общем, какая-то у нас странная экономическая реальность получается. Кругом, куда ни плюнь, гений на гении сидит и Высшей школой экономики погоняет. А страна, не имеющая настоящих экономических проблем, в подлинном их понимании, до сих пор не может выбраться из экономической... Ну да, ямы, я именно это и имел в виду.На всякий случай сделаю одно уточнение. Умным оно не нужно, но их, как показывает практика, не так уж много. А вот большинство "чуть менее умных" очень любит с серьезным видом заявить что-то вроде «ты что, экономист, чтобы правительство критиковать?!» Кстати, эти люди вообще любят напустить на себя глубокомыслия и ляпнуть что-нибудь вроде «Ты что, поэт, что берешься поэзию критиковать?! Ну-ка, напиши лучше, а потом вякай!» И так буквально по любому поводу…Так вот, дорогие мои любители что-нибудь ляпнуть с умным видом… Для того, чтобы ценить работу повара в ресторане, не обязательно самому быть великим кулинаром. Поверьте, вашего жизненного опыта более чем достаточно для этого. А для того чтобы оценить портного, пошившего вам кривой пиджак, не обязательно заканчивать курсы швей-мотористок. Ну и совсем уже вас добью: великий русский критик Виссарион Григорьевич Белинский не писал поэм, сопоставимых с «Евгением Онегиным», и романов, затмевающих «Мертвые души». Тем не менее, его мнение по поводу этих и других произведений было очень востребовано, и практически не было в обществе идиотов, которые бы кричали ему «сначала сам напиши!»Поэтому давайте согласимся с тем, что у любого из нас, живущих в России, есть и основание, и право выставлять оценки деятельности нашему глубокоуважаемому (закон есть закон, извините) правительству. Причем времени для того, чтобы убедиться в качестве работы наших министров и разных «вице», было уже предостаточно. Уже не только цветочки отцвели, но и плодами их деятельности мы насладились сполна…А как говорил ещё Христос, «по плодам их узнаете их». То есть у нас есть все основания говорить, что перед нами не культурное, полезное садовое дерево, а терновник или репейник.Нет, не пугайтесь, это не призыв к тому самому. Это всего лишь констатация того факта, что компетентность нашего правительства и иных экономистов давно под вопросом.У нас наверняка найдется замена тем неучам, которые в перестроечные годы в своем мозгу плюс на минус поменяли (и наоборот), да так и живут с «Капиталом» в голове. Разве что то, что у Маркса считалось плохим, они теперь считают хорошим, и наоборот.Конечно, какой-то внимательный читатель мне возразит: дескать, Титов и его «институт» — тот ещё источник. Все так, о мой внимательный читатель, все так. Лично мне Титов напоминает инструктора лечебной физкультуры, который ворвался на врачебный консилиум и потребовал отправить больного, нуждающегося в срочной операции и реанимации, в спортзал.Но как быть с такой информацией, имеющейся и в других источниках:А ведь нацпроекты действительно являются последней надеждой на экономический рост в современной России. Без них остается только «бюджетное правило» и прочая «гениальность», о которой сказано выше… Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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