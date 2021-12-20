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Рецепт тот же, однако… Котлету по-киевски стали называть иначе
20 декабря 2021, 02:45 • 73 • В мире
Украинский депутат Николай Тищенко заявил, что молодёжь иначе называет привычные котлеты по-киевски.
Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко объяснил, как "на молодёжном" будет называться котлета по-киевски. По словам политика, это одно его из любимейших блюд. Он заявил, что называть его следует "митбол по-киевски".
Журналист телеканала "Наш" попытался поправить нардепа, призвав его говорить привычно - не митбол, а котлета. Однако Тищенко не согласился. По его мнению, следует задавать тренды, а трендом как раз и является наименование "митбол".
"На украинском языке это "митбол", мы с вами вводим новые тренды. Потому что мы молодёжь, а молодёжь всегда на передовой и всегда диктует новые тренды", - пояснил он.
Украинские СМИ не преминули поддеть новатора.
Как отмечает телеграм-канал "Политика Страны", в политических кругах у Тищенко есть даже "котлетное" прозвище.
"Тут стоит добавить, что у самого Тищенко в политических и не только кругах есть прозвище "Коля котлета". Поэтому у идеи с переименованием котлет у Тищенко может быть и личный мотив. "Коля митбол" звучит, конечно, круче", - говорится в сообщении канала.
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