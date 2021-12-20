Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов: Зачем Порошенко бежал с Украины
«Такую деградацию государства сложно представить»: Глава украинской разведки и с...
В НАТО поставили России двойной ультиматум
Америка сеет безумие: Сенсационное пророчество облетело мир
Главная / В мире

Рецепт тот же, однако… Котлету по-киевски стали называть иначе

20 декабря 2021, 02:45  •  73 • В мире
Украинский депутат Николай Тищенко заявил, что молодёжь иначе называет привычные котлеты по-киевски.
Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко объяснил, как "на молодёжном" будет называться котлета по-киевски. По словам политика, это одно его из любимейших блюд. Он заявил, что называть его следует "митбол по-киевски".
Журналист телеканала "Наш" попытался поправить нардепа, призвав его говорить привычно - не митбол, а котлета. Однако Тищенко не согласился. По его мнению, следует задавать тренды, а трендом как раз и является наименование "митбол".
"На украинском языке это "митбол", мы с вами вводим новые тренды. Потому что мы молодёжь, а молодёжь всегда на передовой и всегда диктует новые тренды", - пояснил он.
Украинские СМИ не преминули поддеть новатора.
Как отмечает телеграм-канал "Политика Страны", в политических кругах у Тищенко есть даже "котлетное" прозвище.
"Тут стоит добавить, что у самого Тищенко в политических и не только кругах есть прозвище "Коля котлета". Поэтому у идеи с переименованием котлет у Тищенко может быть и личный мотив. "Коля митбол" звучит, конечно, круче", - говорится в сообщении канала.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



73
Источник
Похожие новости
19 декабря 2021, 11:35
Пока в Литве ищут виновных, Таллинн забирает белорусский транзит
18 декабря 2021, 20:55
«Мы никому не угрожаем»: Антонов назвал безосновательной риторику Вашингтона об «агрессивных» планах Москвы
19 декабря 2021, 17:25
Русским в Казахстане рады? Инсценировку расстрела показали в детском саду
19 декабря 2021, 13:20
Польский солдат просит политического убежища в Белоруссии
18 декабря 2021, 18:35
«Ответственность за деградацию лежит на США»: Россия вышла из Договора по открытому небу
19 декабря 2021, 00:25
Пограничная риторика: почему глава Европарламента заявил об «обогатившей европейские общества» миграции
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 декабря 2021, 20:55
Исход боя решили две секунды: Минобороны рассекретило детали спецоперации в Сирии
19 декабря 2021, 22:00
«Выступает как ястреб»: в Совфеде ответили на отказ Столтенберга от конференции с Рос...
19 декабря 2021, 22:05
Россия - энергетическая сверхдержава. А они просто замёрзнут... (Борис Первушин)
19 декабря 2021, 23:50
ЕС поплатился за высокомерие. Россия строит еще один газопровод в Китай (Анна Сочина)
20 декабря 2021, 01:00
"Как черепаха без панциря": Киевский эксперт предсказал Украине печальную у...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 декабря 2021, 22:10
Что нельзя делать при COVID-19: Доктор Мясников назвал два главных "нет"
14 декабря 2021, 00:20
Польский посол доходчиво объяснил Украине, почему ей не место в ЕС
13 декабря 2021, 09:05
Новый канцлер Германии поссорился с польским премьером на первой же встрече
18 декабря 2021, 07:00
Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов: Зачем Порошенко бежал с Украины
16 декабря 2021, 05:25
"Будут спасать свои шкуры": Воин Донбасса указал на бесчестие офицеров ВСУ
19 декабря 2021, 09:50
Америка сеет безумие: Сенсационное пророчество облетело мир
15 декабря 2021, 12:30
Захарова осталась в восторге от разоблачения Зеленского на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.