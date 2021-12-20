Рецепт тот же, однако… Котлету по-киевски стали называть иначе

Украинский депутат Николай Тищенко заявил, что молодёжь иначе называет привычные котлеты по-киевски.

Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко объяснил, как "на молодёжном" будет называться котлета по-киевски. По словам политика, это одно его из любимейших блюд. Он заявил, что называть его следует "митбол по-киевски".

Журналист телеканала "Наш" попытался поправить нардепа, призвав его говорить привычно - не митбол, а котлета. Однако Тищенко не согласился. По его мнению, следует задавать тренды, а трендом как раз и является наименование "митбол".

"На украинском языке это "митбол", мы с вами вводим новые тренды. Потому что мы молодёжь, а молодёжь всегда на передовой и всегда диктует новые тренды", - пояснил он.

Украинские СМИ не преминули поддеть новатора.

Как отмечает телеграм-канал "Политика Страны", в политических кругах у Тищенко есть даже "котлетное" прозвище.

"Тут стоит добавить, что у самого Тищенко в политических и не только кругах есть прозвище "Коля котлета". Поэтому у идеи с переименованием котлет у Тищенко может быть и личный мотив. "Коля митбол" звучит, конечно, круче", - говорится в сообщении канала.