Рецепт спасения экономики Украины от краха — в восстановлении торгово-экономических связей с РФ, — Медведчук • 22 • Украина

Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» прокомментировал сохранение договоров о сотрудничестве в рамках СНГ, которые, по его словам, являются возможностью для восстановления украинской экономики:



”Оппозиционная платформа — За жизнь” не допустила реализации недальновидно-популистской инициативы Кабмина Шмыгаля по выходу из очередного соглашения о сотрудничестве между странами СНГ.



Депутаты нашей политсилы добились от Верховной Рады сохранения межгосударственных связей в рамках Содружества: парламентарии не поддержали законопроект “О выходе из Соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки”.



Благодаря приведенным народным депутатом А. Колтуновичем аргументам, основанным на экономических расчетах, правительственный законопроект набрал лишь 223 голоса парламентариев и не был принят Радой.



“Любые вещи, которые идут на дезинтеграцию со странами СНГ, наносят прямой ущерб национальной экономике. Минус $20 млрд у нас в 19-м году в экспорте на рынке СНГ. Мы $20 млрд теряем ежегодно в сравнении с докризисным 2013 годом.



Это приводит к колоссальным потерям промышленного производства, к потерям в заработной плате, потерям рабочих мест и многих других вещей.



12 млн трудовых мигрантов у нас в стране из-за того, что люди не имеют работы, не имеют мест сбыта продукции и прочего. Например, предприятие ЮТЗ — Южный турбинный завод — имеет потенциал производить 150 турбин по $100 млн. Это экспорт в $15 млрд (только одни турбины). Рынки сбыта — это страны СНГ, вот почему мы против принятия этого постановления, потому что оно наносит только убытки Украине”, — заявил А. Колтунович.



Августовский демарш Киева в отношении целого ряда соглашений в рамках СНГ свидетельствует не просто о непрофессионализме действующей власти. Это подтверждение бездарности и преступной внешней политики Кабинета министров Украины в социально-экономической, научной, гуманитарной сферах, свидетельство отсутствия стратегии внешнеэкономического развития нашего государства.



За годы правления евроинтеграторов страна безвозвратно утратила свои позиции практически на всех внешних рынках.



Показатели Украины рухнули в первую очередь из-за разрыва экономических, кооперационных связей с Россией и другими постсоветскими государствами. В результате разрыва кооперационных связей объем экспортируемых товаров в страны СНГ только за 2019 год по сравнению с докризисным периодом сократился на $20 млрд.



Падение экспорта приводит к падению промышленного производства, росту безработицы, снижению реальных доходов населения, снижению базы налоговых и таможенных поступлений и к многомиллионной трудовой миграции.



Обещанная евроинтеграторами диверсификация провалилась — отечественная продукция оказалась невостребованной в ЕС. Спад показателей наблюдается до сих пор.



По данным Госстата, в январе — июле 2020 года спад в целом в украинской промышленности составил 7,7% по сравнению с показателями первых 7 месяцев 2019 года.



Так, машиностроение сократилось на 22,1%, добыча каменного угля — на 20,3%, легкая промышленность демонстрирует спад на почти 15%, металлургия — на 13,6%. Не выполняется план по наполнению доходной части бюджета и Пенсионного фонда.



Я не единожды заявлял, что рецепт спасения экономики Украины от краха заключается в восстановлении торгово-экономических связей с РФ, постепенном возврате на рынки стран СНГ. Именно “Оппозиционная платформа — За жизнь”, все годы последовательно отстаивающая интересы отечественного производителя и рядовых украинцев, остановила наконец антинациональный беспредел невежественной властной команды, не позволила Кабмину выйти из соглашения, сохранила эффективный инструмент продвижения украинской продукции на рынки постсоветских государств. Ведь участие Киева в договорах о сотрудничестве стран СНГ может стать весомым фактором для пересмотра уже в недалеком будущем ущербной внешнеэкономической политики действующей власти».

Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» прокомментировал сохранение договоров о сотрудничестве в рамках СНГ, которые, по его словам, являются возможностью для восстановления украинской экономики:”Оппозиционная платформа — За жизнь” не допустила реализации недальновидно-популистской инициативы Кабмина Шмыгаля по выходу из очередного соглашения о сотрудничестве между странами СНГ.Депутаты нашей политсилы добились от Верховной Рады сохранения межгосударственных связей в рамках Содружества: парламентарии не поддержали законопроект “О выходе из Соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки”.Благодаря приведенным народным депутатом А. Колтуновичем аргументам, основанным на экономических расчетах, правительственный законопроект набрал лишь 223 голоса парламентариев и не был принят Радой.“Любые вещи, которые идут на дезинтеграцию со странами СНГ, наносят прямой ущерб национальной экономике. Минус $20 млрд у нас в 19-м году в экспорте на рынке СНГ. Мы $20 млрд теряем ежегодно в сравнении с докризисным 2013 годом.Это приводит к колоссальным потерям промышленного производства, к потерям в заработной плате, потерям рабочих мест и многих других вещей.12 млн трудовых мигрантов у нас в стране из-за того, что люди не имеют работы, не имеют мест сбыта продукции и прочего. Например, предприятие ЮТЗ — Южный турбинный завод — имеет потенциал производить 150 турбин по $100 млн. Это экспорт в $15 млрд (только одни турбины). Рынки сбыта — это страны СНГ, вот почему мы против принятия этого постановления, потому что оно наносит только убытки Украине”, — заявил А. Колтунович.Августовский демарш Киева в отношении целого ряда соглашений в рамках СНГ свидетельствует не просто о непрофессионализме действующей власти. Это подтверждение бездарности и преступной внешней политики Кабинета министров Украины в социально-экономической, научной, гуманитарной сферах, свидетельство отсутствия стратегии внешнеэкономического развития нашего государства.За годы правления евроинтеграторов страна безвозвратно утратила свои позиции практически на всех внешних рынках.Показатели Украины рухнули в первую очередь из-за разрыва экономических, кооперационных связей с Россией и другими постсоветскими государствами. В результате разрыва кооперационных связей объем экспортируемых товаров в страны СНГ только за 2019 год по сравнению с докризисным периодом сократился на $20 млрд.Падение экспорта приводит к падению промышленного производства, росту безработицы, снижению реальных доходов населения, снижению базы налоговых и таможенных поступлений и к многомиллионной трудовой миграции.Обещанная евроинтеграторами диверсификация провалилась — отечественная продукция оказалась невостребованной в ЕС. Спад показателей наблюдается до сих пор.По данным Госстата, в январе — июле 2020 года спад в целом в украинской промышленности составил 7,7% по сравнению с показателями первых 7 месяцев 2019 года.Так, машиностроение сократилось на 22,1%, добыча каменного угля — на 20,3%, легкая промышленность демонстрирует спад на почти 15%, металлургия — на 13,6%. Не выполняется план по наполнению доходной части бюджета и Пенсионного фонда.Я не единожды заявлял, что рецепт спасения экономики Украины от краха заключается в восстановлении торгово-экономических связей с РФ, постепенном возврате на рынки стран СНГ. Именно “Оппозиционная платформа — За жизнь”, все годы последовательно отстаивающая интересы отечественного производителя и рядовых украинцев, остановила наконец антинациональный беспредел невежественной властной команды, не позволила Кабмину выйти из соглашения, сохранила эффективный инструмент продвижения украинской продукции на рынки постсоветских государств. Ведь участие Киева в договорах о сотрудничестве стран СНГ может стать весомым фактором для пересмотра уже в недалеком будущем ущербной внешнеэкономической политики действующей власти». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





22 Источник Похожие новости Ядерные бомбардировщики США над Украиной: подготовка к апокалипсису Националисты начали травлю продавщицы, которая назвала атошников убийцами Соросята хотят вернуть под свой контроль образование и медицину в Украине Бахвальство Аксенова: Керченским рыбакам, захваченным Украиной, пришлось самим покупать себе новое судно Оппозиция готовит Молдову к непризнанию итогов президентских выборов «Юго-Восток Украины переходит под контроль Путина» – политолог Новости партнеров