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Рецепт, проверенный Майданом
30 июля 2018, 17:24 • 148 • Карикатуры
СМИ узнали о стратегии Киссинджера, в которой Москве предлагается стать участником санкций против Пекина в обмен на "дружбу" с США. Эту функцию уже выполняет в отношении России Украина – ничего хорошего Киеву это не принесло.
© Виталий Подвицкий
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