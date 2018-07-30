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Рецепт, проверенный Майданом

30 июля 2018, 17:24  •  148 • Карикатуры

СМИ узнали о стратегии Киссинджера, в которой Москве предлагается стать участником санкций против Пекина в обмен на "дружбу" с США. Эту функцию уже выполняет в отношении России Украина – ничего хорошего Киеву это не принесло.

© Виталий Подвицкий

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