Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему у либералов так припекает по итогам саммита G20 (Руслан Осташко)
Семилетний мальчик заработал на YouTube 22 млн долларов
Путин «зачистил» СПЧ от завсегдатаев «Эха Москвы»
«По собственному желанию»: Порошенко отправил в отставку представителя по Крыму
Главная / Украина

«Рецепт обострения конфликта»: в России ответили на призыв сенатора США направить корабли НАТО в Чёрное море

04 декабря 2018, 12:39  •  142 • Украина
Российские парламентарии раскритиковали американского сенатора Джона Баррассо, который предложил направить военные корабли США и других стран НАТО в Чёрное море. Как заявил Баррассо, такие действия должны оказать поддержку Украине и «показать мускулы» России в связи с инцидентом в Керченском проливе. В Совете Федерации и Госдуме назвали подобные шаги рецептом резкого обострения конфликта в Черноморском регионе. Собеседники RT указали, что в эскалации ситуации заинтересованы американские ястребы, но не европейские политики.
 
Корабли стран НАТО на военных учениях Trident Juncture 2018 © US Navy photo
 

Российские парламентарии критически отреагировали на предложение американского сенатора Джона Баррассо направить военные корабли США и НАТО в Чёрное море в связи с инцидентом в Керченском проливе. Политики отметили, что подобные действия лишь приведут к дальнейшей эскалации обстановки в регионе.

«Призыв сенатора США Джона Баррассо направить флот США и корабли НАТО в Чёрное море — это рецепт резкого обострения конфликта. Сенатор плохо понимает соотношение сил в регионе... Если в США хотят заставить нас не защищать наши территориальные воды, то не заставят. Если хотят напугать — не напугают. А потом флот придётся возвращать — и вернётся он не во славе. Неумная была бы затея», — написал в своём Twitter глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Сенатор назвал «совершенно бессмысленным шагом» направление военного флота к берегам России и призвал республиканца «успокоиться и заняться, скажем, экологией в родном Вайоминге — больше пользы будет».

Пушков таким образом прокомментировал слова Баррассо, который накануне в эфире NBC поддержал решение президента США Дональда Трампа отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине из-за ситуации на Украине.

«Путин — это человек, который считается с силой... Слова ничего не значат для него, важны действия. Поэтому, я полагаю, нам нужно делать больше. Я призвал к отправке кораблей в Чёрное море... и добиться того, чтобы НАТО также это сделало», — заявил Баррассо.

По его словам, такие шаги Соединённых Штатов и других государств Североатлантического альянса окажут поддержку народу Украины и продемонстрируют России, что «международное право должно соблюдаться».

При этом сенатор добавил, что Вашингтон должен нарастить поставки летального оружия Киеву, включая системы ПВО и противокорабельное оружие.

Республиканец также отметил, что в рамках противодействия Кремлю США и странам НАТО необходимо объединиться в энергетической сфере: «Ангела Меркель должна остановить «Северный поток — 2», потому что она зависима от российской энергетики».

Напомним, что после инцидента в Керченском проливе, когда российские пограничники были вынуждены задержать три корабля ВМС Украины из-за их провокационного поведения и нарушения территориальных вод, ФСБ России обнародовала хронологию событий 25 ноября.

Российское руководство назвало инцидент безусловной провокацией, которую действующие киевские власти организовали в преддверии президентских выборов на Украине. По словам Владимира Путина, в Киеве не заинтересованы в урегулировании ситуации в стране, поскольку «войной всегда легче прикрыть свои провалы в экономической и социальной политике».

«Бряцание оружием никогда не приводило к стабильности»

В Житомирской области начались обыски в соборах и домах священников

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов назвал позицию представителя США странной, поскольку провокация была осуществлена именно властями Украины, а не России.

«Очень странно, что надо показать мускулы именно нашему лидеру. Вся мировая общественность должна повлиять именно на киевский режим, чтобы таких провокаций не происходило. То, что предлагается послать флот в Чёрное море, — это недопустимо. Бряцание оружием никогда к безопасности и стабильности не приводило. Это необдуманный шаг», — заявил парламентарий.

Вместе с тем собеседник RT отметил, что ни нынешняя администрация Соединённых Штатов, ни конгрессмены особо не задумываются об обстановке в Черноморском регионе, поскольку это происходит вдалеке от берегов Америки.

«Но всё-таки мундир жандарма манит США, и хотя речь об однополярном мире не идёт, хочется ещё раз примерить на себя форменную одежду мирового жандарма», — добавил Красов.

В свою очередь, член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с RT отметил, что «пыл ораторского искусства», который применил Джон Баррассо, показывает его некомпетентность как сенатора. Кроме того, допущенные русофобские заявления играют в пользу Петра Порошенко, который своими действиями и добивался подобной реакции.

«Ему нужно объяснить украинцам, почему он ввёл военное положение, да ещё так выборочно — по областям, где у него практически нет рейтинга. А ссылки на американских сенаторов считаются весомым аргументом, что его решение верно», — сказал Морозов.

Однако с другой стороны, полагает парламентарий, Европа уже устала от происходящего на Украине, поэтому в Старом Свете никто не заинтересован в эскалации напряжённости в черноморской акватории.

Заграница помогла Украине «кибер-войсками»

По словам политического аналитика международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислава Бышока, «ястребиное» заявление американского сенатора связано с тем, что он заинтересован в отстаивании интересов своих клиентов в оружейной сфере.

«Нужно говорить о том, что возможная эскалация в Чёрном море в значительной степени неприемлема не только для России, но и для партнёров США по НАТО в Европе», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что на днях бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Украина добивается того, чтобы Европа ввязалась в военный конфликт с Россией, и указал на недопустимость этого. Как полагает Бышок, экс-глава МИД высказал мнение, популярное среди европейцев.

«Единственное, что может быть реализовано в позиции, которой придерживается американский сенатор, — это предоставление Украине оружия (с отсроченной платой или в счёт каких-то ещё обязательств). Поскольку мы понимаем, что ястребы так или иначе связаны с лоббистскими группами американского военно-промышленного комплекса, это благодатная почва, чтобы лоббировать экспорт оружия для Украины, мотивируя это не экономической целесообразностью, а необходимостью «помочь Украине». Думаю, в данном случае сенатор такую лоббистскую повестку тоже отрабатывает», — подытожил аналитик.

  • © U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. 6th Fleet / Flickr

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
142
Источник
Похожие новости
03 декабря 2018, 13:54
В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о переброске войск
04 декабря 2018, 12:39
Украина признала отсутствие ограничений судоходства в Керченском проливе
03 декабря 2018, 23:39
ВМС Украины начали проверку сообщений о «пропавших» катерах в Керчи

03 декабря 2018, 20:24
В Житомирской области начались обыски в соборах и домах священников
04 декабря 2018, 09:24
Эксперт оценил призыв американского сенатора отправить корабли НАТО в Чёрное море
03 декабря 2018, 23:39
Володин: проведение свободных выборов на Украине при военном положении невозможно
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
30 ноября 2018, 08:09
Трамп отменил встречу с Путиным. Петя уже отмечает
01 декабря 2018, 03:39
«Не спустят на тормозах»: Кремлинологи США боятся мести России за отмену встречи Путина и Трампа
30 ноября 2018, 17:54
Русские С-300 в действии: Как в Сирии сбили израильский самолет F-16
01 декабря 2018, 19:54
CNN: В Мариуполе не понимают Трампа и ждут Путина
27 ноября 2018, 15:09
«Нас сняли с катера и все»: что рассказали украинские моряки
28 ноября 2018, 18:39
Броня крепка?: Рубку украинского катера «Бердянск» во время обстрела прошил один из снарядов
27 ноября 2018, 21:39
«Будьте добры, выйдите за пределы территориального моря»: В Сети появилась полная запись «азовских переговоров»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.