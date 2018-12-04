«Рецепт обострения конфликта»: в России ответили на призыв сенатора США направить корабли НАТО в Чёрное море

Российские парламентарии раскритиковали американского сенатора Джона Баррассо, который предложил направить военные корабли США и других стран НАТО в Чёрное море. Как заявил Баррассо, такие действия должны оказать поддержку Украине и «показать мускулы» России в связи с инцидентом в Керченском проливе. В Совете Федерации и Госдуме назвали подобные шаги рецептом резкого обострения конфликта в Черноморском регионе. Собеседники RT указали, что в эскалации ситуации заинтересованы американские ястребы, но не европейские политики.

Российские парламентарии критически отреагировали на предложение американского сенатора Джона Баррассо направить военные корабли США и НАТО в Чёрное море в связи с инцидентом в Керченском проливе. Политики отметили, что подобные действия лишь приведут к дальнейшей эскалации обстановки в регионе.

«Призыв сенатора США Джона Баррассо направить флот США и корабли НАТО в Чёрное море — это рецепт резкого обострения конфликта. Сенатор плохо понимает соотношение сил в регионе... Если в США хотят заставить нас не защищать наши территориальные воды, то не заставят. Если хотят напугать — не напугают. А потом флот придётся возвращать — и вернётся он не во славе. Неумная была бы затея», — написал в своём Twitter глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Сенатор назвал «совершенно бессмысленным шагом» направление военного флота к берегам России и призвал республиканца «успокоиться и заняться, скажем, экологией в родном Вайоминге — больше пользы будет».

Пушков таким образом прокомментировал слова Баррассо, который накануне в эфире NBC поддержал решение президента США Дональда Трампа отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине из-за ситуации на Украине.

«Путин — это человек, который считается с силой... Слова ничего не значат для него, важны действия. Поэтому, я полагаю, нам нужно делать больше. Я призвал к отправке кораблей в Чёрное море... и добиться того, чтобы НАТО также это сделало», — заявил Баррассо.

По его словам, такие шаги Соединённых Штатов и других государств Североатлантического альянса окажут поддержку народу Украины и продемонстрируют России, что «международное право должно соблюдаться».

При этом сенатор добавил, что Вашингтон должен нарастить поставки летального оружия Киеву, включая системы ПВО и противокорабельное оружие.

Республиканец также отметил, что в рамках противодействия Кремлю США и странам НАТО необходимо объединиться в энергетической сфере: «Ангела Меркель должна остановить «Северный поток — 2», потому что она зависима от российской энергетики».

Напомним, что после инцидента в Керченском проливе, когда российские пограничники были вынуждены задержать три корабля ВМС Украины из-за их провокационного поведения и нарушения территориальных вод, ФСБ России обнародовала хронологию событий 25 ноября.

Российское руководство назвало инцидент безусловной провокацией, которую действующие киевские власти организовали в преддверии президентских выборов на Украине. По словам Владимира Путина, в Киеве не заинтересованы в урегулировании ситуации в стране, поскольку «войной всегда легче прикрыть свои провалы в экономической и социальной политике».

«Бряцание оружием никогда не приводило к стабильности»

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов назвал позицию представителя США странной, поскольку провокация была осуществлена именно властями Украины, а не России.

«Очень странно, что надо показать мускулы именно нашему лидеру. Вся мировая общественность должна повлиять именно на киевский режим, чтобы таких провокаций не происходило. То, что предлагается послать флот в Чёрное море, — это недопустимо. Бряцание оружием никогда к безопасности и стабильности не приводило. Это необдуманный шаг», — заявил парламентарий.

Вместе с тем собеседник RT отметил, что ни нынешняя администрация Соединённых Штатов, ни конгрессмены особо не задумываются об обстановке в Черноморском регионе, поскольку это происходит вдалеке от берегов Америки.

«Но всё-таки мундир жандарма манит США, и хотя речь об однополярном мире не идёт, хочется ещё раз примерить на себя форменную одежду мирового жандарма», — добавил Красов.

В свою очередь, член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с RT отметил, что «пыл ораторского искусства», который применил Джон Баррассо, показывает его некомпетентность как сенатора. Кроме того, допущенные русофобские заявления играют в пользу Петра Порошенко, который своими действиями и добивался подобной реакции.

«Ему нужно объяснить украинцам, почему он ввёл военное положение, да ещё так выборочно — по областям, где у него практически нет рейтинга. А ссылки на американских сенаторов считаются весомым аргументом, что его решение верно», — сказал Морозов.

Однако с другой стороны, полагает парламентарий, Европа уже устала от происходящего на Украине, поэтому в Старом Свете никто не заинтересован в эскалации напряжённости в черноморской акватории.

По словам политического аналитика международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислава Бышока, «ястребиное» заявление американского сенатора связано с тем, что он заинтересован в отстаивании интересов своих клиентов в оружейной сфере.

«Нужно говорить о том, что возможная эскалация в Чёрном море в значительной степени неприемлема не только для России, но и для партнёров США по НАТО в Европе», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что на днях бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Украина добивается того, чтобы Европа ввязалась в военный конфликт с Россией, и указал на недопустимость этого. Как полагает Бышок, экс-глава МИД высказал мнение, популярное среди европейцев.

«Единственное, что может быть реализовано в позиции, которой придерживается американский сенатор, — это предоставление Украине оружия (с отсроченной платой или в счёт каких-то ещё обязательств). Поскольку мы понимаем, что ястребы так или иначе связаны с лоббистскими группами американского военно-промышленного комплекса, это благодатная почва, чтобы лоббировать экспорт оружия для Украины, мотивируя это не экономической целесообразностью, а необходимостью «помочь Украине». Думаю, в данном случае сенатор такую лоббистскую повестку тоже отрабатывает», — подытожил аналитик.