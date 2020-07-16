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Рецепт молодости. Депутаты и сенаторы хотят законодательно увеличить возраст молодежи с 30 до 35 лет

16 июля 2020, 02:25  •  29 • В России

Сейчас молодежью официально считаются люди в возрасте от 14 до 30 лет. Сенатор Александр Варфоломеев предложил расширить возрастные границы и увеличить верхнюю планку до 35 лет.

- Мы тоже принимали участие в разработке этого законопроекта и конечно поддерживаем идею, - сказал «КП» зампред комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов. - Молодежь нуждается в государственной поддержке, но единого фундаментального закона о молодежи нет. Вот он появится, будет четко прописано, что такое молодая семья, молодые предприниматели, какую поддержку должно им оказывать государство. Возможно, это льготные кредиты для предпринимателей, не достигших 35 лет, гранты для молодых ученых.

В документе содержится целых 19 пунктов, какие категории молодого населения нуждаются в поддержке. Это те, кто оказался в сложной ситуации, инвалиды, молодые семьи, предприниматели, а также просто таланты — вундеркиндов, которым не исполнилось 35-ти, тоже решено поддержать отдельным законом.

Вообще-то попытку законодательного омоложения российские парламентарии предпринимают уже 7-й раз. Предыдущие попытки провалились. Главным образом потому, что авторы законопроектов так и не смогли четко ответить, что же это даст. Невеселые перспективы и у нынешней инициативы. Материальная помощь семьям с детьми оказывается и так — только выдают ее независимо от возраста супругов. Действует и программа льготных субсидий для молодых семей — попасть в нее, кстати, могут семьи, где мужу и жене не более 35 лет.

ДЕЖА-ВЮ

Молодым дорогу? Уже проходили

В практике нашего государства уже были льготы за юность — это знаменитые центры научно-технического творчества молодежи (НТТМ). Они сыграли положительную роль, стали мостиком в бизнес для многих комсомольских работников, которые набив руку, с годами превратились в крепких дельцов. Но льготное налогообложение и право неограниченно обналичивать деньги со счетов (в конце 80-х не у каждого была такая возможность) привели к тому, что центры НТТМ вскоре превратились в паразитирующие конторы, которые за процент давали свой льготный статус всем желающим. В НТТМ, к слову, первые шаги в бизнесе делал и Михаил Ходорковский.

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