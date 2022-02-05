«Ретранслятор инициатив США»: почему глава ЕК пригрозила РФ санкциями против «Северного потока — 2»

Запуск газопровода «Северный поток — 2» будет зависеть от действий России, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, РФ оказывает «военное давление» на Украину и якобы использует газовые поставки для влияния на ЕС, поэтому в контексте санкций против Москвы на повестке дня должен быть и «Северный поток — 2». Фон дер Ляйен также добавила, что Брюссель активно ищет альтернативные источники поставок энергоносителей. По мнению экспертов, глава Еврокомиссии продвигает идею санкций в отношении трубопровода и намеренно увязывает газовый вопрос с украинской проблематикой, поскольку следует курсу Вашингтона.

Ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» будет зависеть от действий России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном интервью газетам Les Echos и Handelsblatt.

«В нынешнем кризисе это будет зависеть от поведения России. В «Газпроме» странно ведут дела. Когда цены на газ пробивают потолок, а спрос очень высок, предприятие ограничивает своих клиентов. Россия оказывает военное давление на Украину и использует газовые поставки как средство давления на нас. Поэтому в контексте санкций (против Москвы. — RT) на повестке дня должен быть и «Северный поток — 2», это очевидно», — заявила она.

Как пояснила фон дер Ляйен, для ЕС совершенно ясно, что «любое дальнейшее военное обострение со стороны России» будет иметь «огромные последствия».

«Мы подготовили массивный и всеобъемлющий пакет финансовых и экономических санкций», — отметила она.

При этом политик исключила вероятность дефицита снабжения газом Европы в том случае, если «Газпром» и Россия «сдержат свои обещания по поставкам».

Она также добавила, что Европа «очень активно» работает над тем, «чтобы найти новые источники энергии».

По словам фон дер Ляйен, она вместе с президентом США Джо Байденом разработала проект стратегического партнёрства в сфере энергетики.

«Речь в первую очередь идёт о сжиженном газе, так называемом СПГ. Мы ведём переговоры с большим количеством различных поставщиков по всему миру. Многие страны заинтересованы в том, чтобы наладить с Европой хорошее, долговременное сотрудничество. Европа же сама хочет надёжности и предлагает её», — отметила глава Еврокомиссии.

Еврокомиссия

AFP

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По её словам, помимо Соединённых Штатов, ЕС ведёт переговоры относительно поставок газа с Норвегией, Катаром, Азербайджаном и Египтом.

Поиск альтернативы

Стоит напомнить, что Катар, являющийся одним из ведущих экспортёров газа в мире, ранее заявлял, что ни одна страна не сможет покрыть энергетические потребности Европы в случае дефицита голубого топлива, который якобы может возникнуть из-за ситуации вокруг Украины, не затрагивая поставки в другие регионы. С таким заявлением выступил 1 февраля министр энергетики Катара Саад аль-Кааби в ходе видеоконференции после состоявшейся в Дохе встречи с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон.

«Никто в одностороннем порядке не сможет восполнить тот объём газа, который необходим ЕС, не затронув при этом поставки в другие регионы мира», — цитирует Reuters Саада аль-Кааби.

Немногим позже, 3 февраля, агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон и Брюссель обратились к ряду стран Азии, в частности к Японии, с просьбой организовать поставки газа в Европу в случае конфликта на Украине.

Комментируя эту информацию, японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда уже заявил, что правительство рассмотрит возможность организации таких поставок.

При этом Москва исключила сценарий, согласно которому она якобы может не выполнить свои обязательства по экспорту газа.

Как напомнил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, Россия является надёжным поставщиком и никогда не подводила партнёров. На вопрос о том, гарантирует ли Москва, что не остановит поставки голубого топлива, постпред подчеркнул, что РФ никогда не говорила обратного.

В свою очередь, посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил в интервью телеканалу N-TV, что ни разу за всю историю российско-немецкого энергетического сотрудничества Москва не давала повода считать её ненадёжным поставщиком. Он также отметил, что потребителям в ФРГ больше не придётся покупать газ по столь высоким ценам, если «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию.

«Необходимый сигнал разрядки»

Между тем и среди немецкого истеблишмента не утихают призывы ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2», поскольку это принесёт стране очевидную экономическую выгоду.

В частности, эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре заявил ТАСС, что использование «Северного потока — 2» в качестве средства давления на Россию было бы «крайне неумным решением» с точки зрения энергетической политики и «без всякой нужды причинило бы внешнеполитический вред».

«Правильно было бы обратное: запуск «Северного потока — 2» мог бы стать столь срочно необходимым сигналом разрядки. Отказ от «Северного потока — 2» стал бы глупым нанесением ущерба собственной экономике», — подчеркнул Котре.

Бундестаг

AP

© Michael Sohn

По его словам, между Россией и Германией сформировалось надёжное энергетическое партнёрство, которое существует уже десятилетия, «в том числе в сложные времена», и оно «полезно обеим сторонам».

«Использование энергоносителей как политического оружия было бы как раз тем, в чём правительство ФРГ и администрация США обвиняют Россию и за что грозят санкциями», — отметил парламентарий.

Ранее, 22 января, премьер Баварии Маркус Зёдер в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что меры по остановке проекта «Северный поток — 2» или же прекращению всех поставок газа из России отрицательно повлияли бы на Германию.

«Постоянные новые угрозы и всё более жёсткие санкции против России не могут быть решением сами по себе. С одной стороны, потому что санкции уже долгое время практически не имеют эффекта, а с другой — потому что эти новые санкции зачастую точно так же вредят и нам самим», — сказал Зёдер.

«Продвигает американские интересы»

С точки зрения экспертов, Брюссель намеренно муссирует идею санкций в отношении «Северного потока — 2» и смешивает газовую тематику с украинским вопросом, следуя директивам из Вашингтона.

«Фон дер Ляйен во многом продвигает американские интересы. Глава ЕК увлекается политической риторикой и мыслит себя не как руководитель Еврокомиссии, который управляет процессами внутри ЕС, а как некий мозговой центр евро-атлантической политики. Отсюда такое желание угодить Вашингтону», — заявил в беседе c RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По его мнению, идея главы ЕК организовать поставки газа в ЕС из Норвегии, Катара, Азербайджана и Египта, скорее всего, была сгенерирована в Соединённых Штатах.

«Идея заменить российский газ топливом из других стран родилась в Вашингтоне. В частности, нечто подобное заявлял ещё в январе госсекретарь США Энтони Блинкен. В данном случае фон дер Ляйен выступает лишь в роли ретранслятора такого рода инициатив», — полагает аналитик.

При этом он уверен, что такая инициатива априори обречена на провал.

«Поставки газа в Европу от такой компании, как норвежская Statoil, если и будут возможны, то в крайне ограниченном количестве и по повышенной ставке. Это намного дороже, чем российский газ. У Катара же контракты подписаны на долгие годы вперёд, и они нацелены на страны Азии, а не на Европу», — пояснил эксперт.

В свою очередь, заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с RT назвал планы по организации альтернативных поставок газа в Европу «неудачной идеей».

«Даже если кто-то из этих стран и согласится на такую авантюру, это мало что даст ЕС. За счёт таких мер можно лишь краткосрочно увеличить импорт, да и то незначительно, поскольку газовая инфраструктура этих стран сейчас работает фактически на пределе», — говорит Гривач.

Символика Nord Stream AG

AFP

© Odd ANDERSEN

Он также считает, что США, которые сейчас якобы начали добывать газ для европейского рынка по всему миру, вряд ли будут наращивать поставки своего СПГ в ЕС, поскольку им гораздо выгоднее направлять сжиженный газ в Азию по более высоким ценам.

Кроме того, с его точки зрения, своими заявлениями о переговорах по поставкам газа из других стран и о санкциях против «Северного потока — 2» глава Еврокомиссии хочет показать, что Европа может якобы обойтись и без российского голубого топлива.

«Однако это далеко не так. При этом Россия не собирается отказываться от выполнения своих обязательств по контрактам и полностью их реализует», — констатировал аналитик.

По его мнению, Европе в условиях энергетического кризиса стоило бы отойти от бесперспективных переговоров с другими странами по поставкам газа и сконцентрироваться на ускорении запуска «Северного потока — 2».

«Промышленность ЕС очень страдает от высоких цен на газ, и, конечно, прежде всего Германия как главный промышленный центр союза. Европе нужен российский газ, цены на который крайне выгодны. В своё время именно по этой причине и начали строить «Северный поток — 2», который сможет стать палочкой-выручалочкой для европейской экономики», — заключил Гривач.