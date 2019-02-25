«Ресурс стены»: почему рейтинг одобрения Трампа растёт на фоне непопулярных решений

Президент США Дональд Трамп смог сохранить поддержку американцев, несмотря на шатдаун и решение ввести режим ЧП ради реализации проекта по строительству стены на границе с Мексикой. Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведённых американскими социологическими службами. По итогам 2018 года работу главы государства одобряют жители 17 штатов, при этом общий рейтинг президента по сравнению с 2017-м вырос. Возведение пограничных заграждений американские аналитики называют «ключевым аргументом», который должен повысить шансы действующего президента на переизбрание в 2020 году. Опрошенные RT эксперты подчеркнули, что прекращение шатдауна реабилитировало Трампа в глазах избирателей, однако его инициатива вряд ли решит проблему нелегальной миграции.

Президент США Дональд Трамп не утратил поддержки населения, несмотря на то что конец 2018 года был ознаменован самым продолжительным в истории страны шатдауном — остановкой работы федерального правительства из-за невозможности согласовать бюджет на 2019 год. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса института общественного мнения Gallup.

Так, общий рейтинг одобрения действий Трампа в целом по стране за 2018 год составил 40%. В 2017 году этот показатель был на уровне 38%, отмечают в Gallup.

Более того, в 17 штатах Юга и Среднего Запада работу администрации 45-го президента положительно оценило более половины населения — Трампа поддержали свыше 50% респондентов в Алабаме, Теннесси, Кентукки и Арканзасе. Наибольшего уровня рейтинг одобрения Трампа достиг в Западной Вирджинии, составив 62%.

Впрочем, в либеральных центрах Западного побережья и Новой Англии к политическим инициативам действующего президента отнеслись гораздо прохладнее.

Менее всего действия Трампа на посту главы Белого дома впечатлили жителей штата Гавайи — здесь работу американского лидера положительно оценили лишь 26% участников опроса Gallup. Схожие рейтинги (менее 30%) Дональд Трамп «заработал» в Вермонте, Массачусетсе и Калифорнии. В остальных штатах Новой Англии и Восточного побережья уровень одобрения составлял от 31% до 36%.

Всплеск поддержки

Как утверждают американские аналитики, рейтинг Трампа среди отдельных групп избирателей вырос из-за в целом непопулярного решения ввести в стране режим чрезвычайного положения для строительства стены на границе с Мексикой.

Так, по данным опросного центра Zogby Analytics, 45% женщин из семей среднего класса, проживающих в благополучных пригородах, одобряют решение президента получить средства на укрепление границы в обход конгресса, а 50% положительно относятся к решению ввести режим чрезвычайного положения.

«По мере приближения президентских выборов 2020 года Трамп постарается упрочить поддержку своего электората и склонить на свою сторону колеблющиеся группы избирателей, такие как женское население пригородов. Строительство стены или заграждения на границе с Мексикой станет ключевым аргументом, который Трамп сможет пустить в ход, чтобы повысить свои шансы на переизбрание, особенно с учётом того, что его оппоненты-демократы в отношении иммиграционной политики всё больше отклоняются влево», — приводит газета Washington Examiner слова аналитика Джона Зогби.

В свою очередь, эксперты агентства Bloomberg связали рост рейтингов Трампа, зафиксированный FiveThirtyEight, с его согласием прекратить шатдаун и подписать указы о финансировании работы правительства. Это вызвало одобрение умеренных избирателей, обеспокоенных затянувшейся остановкой работы федеральных служб, отмечает агентство.

Кроме того, на решение о введении чрезвычайного положения положительно отреагировали сторонники Трампа, которые ожидают, что он всё-таки реализует проект строительства стены, считают в Bloomberg. При этом аналитики агентства подчёркивают, что 45-й президент остаётся одним из наименее популярных лидеров США послевоенной эпохи.

Нелегальные мигранты переходят границу США и Мексики

Reuters

© Alexandre Meneghini

С точки зрения политолога Михаила Синельникова-Оришака, очков Трампу добавил тот факт, что именно он возобновил работу правительства, что отчасти реабилитировало его в глазах простых американцев, хотя президент и имел непосредственное отношение к шатдауну.

«Этот процесс создавал впечатление кризиса исполнительной власти и не мог продолжаться бесконечно. Трамп как глава исполнительной власти нёс большую ответственность за то, что люди, работающие в федеральных структурах правительства США, не получают зарплаты. И как только вопрос решился, начался медленный рост рейтинга одобрения Трампа», — подчеркнул в беседе с RT Синельников-Оришак.

Шатдаун и пограничная стена

Стоит отметить, что последние шаги Дональда Трампа, и в особенности решение ввести режим ЧП, неизменно вызывали широкий резонанс как в политических кругах, так и среди населения.

Пункт о выделении более $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой для борьбы с наплывом нелегальных иммигрантов, который в проект бюджета включил именно президент, стал камнем преткновения в Капитолии. Демократы заблокировали инициативу главы Белого дома, отказавшись поддержать документ. Противостояние на Капитолийском холме и привело к остановке работы правительства, продлившейся рекордные 35 дней.

В свою очередь, Трамп после окончания шатдауна ввёл режим чрезвычайного положения, подписав соответствующий указ 15 февраля, что дало Белому дому возможность выделять средства на проект без одобрения конгресса. Американский лидер подчеркнул, что переговоры с оппозицией, контролирующей палату представителей, — пустая трата времени.

Стоит отметить, что Дональд Трамп обещал своим избирателям построить стену на границе с Мексикой ещё в начале своей президентской кампании в 2015 году. Тема борьбы с нелегальной иммиграцией стала центральной для его президентства: так, в конце прошлого года он распорядился отправить на южную границу Соединённых Штатов военные подразделения, сообщив, что предоставит им право применять оружие в случае столкновений с беженцами.

Однако, как отмечают эксперты, громкая инициатива президента по защите южной границы Соединённых Штатов, хоть и позволила ему в своё время получить дополнительную поддержку избирателей, на самом деле не станет реальным выходом из положения.

Конгресс США

Reuters

© Leah Millis

«Проблема миграции имеет экономические и социальные корни. Если даже Трамп построит стену, это не означает, что выходцы из Латинской Америки не будут направляться в США, — у них просто нет альтернативы. Сторонники Трампа останутся при своём мнении, как и его противники», — рассказал в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Эксперт считает, что электоральный «ресурс стены» исчерпан, и новых избирателей Трамп таким образом уже не привлечёт.

Сенсация молдавских парламентских выборов «Вопрос в том, как именно будет меняться электоральная база Трампа. Потому что подобными методами он, скорее всего, не получит поддержку тех, кто за него не голосовал. Вполне возможно, что внушительная часть его сторонников вновь отдадут за него свои голоса, но будет ли это достаточным для победы на выборах, пока говорить рано», — отметил Брутер.

Иски и резолюции

Представители Демократической партии неоднократно заявляли, что будут бороться с решением администрации Трампа о введении режима ЧП. Так, конгрессмены в палате представителей уже внесли на рассмотрение законопроект об отмене режима, введённого для строительства стены на южной границе США.

Кроме того, власти 16 американских штатов подали коллективный иск против Белого дома, выступая против выделения средств на проект Трампа. В их числе такие штаты, как Калифорния, Нью-Йорк, Делавэр и Гавайи, которые возглавляют губернаторы-демократы и где рейтинг одобрения деятельности Трампа, согласно данным Gallup, рекордно низок.

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Иск инициировали губернатор и генпрокурор Калифорнии, которые утверждают, что американский лидер превысил полномочия, предусмотренные федеральным законодательством, а бюджетные разногласия между конгрессом и Белым домом не являются поводом для введения режима ЧП.

Между тем политологи отмечают, что в ситуации, когда американский президент вводит чрезвычайное положение, нет ничего необычного для США.

«На текущий момент в Соединённых Штатах действует порядка 30 подобных указов о введении ЧП. Чрезвычайное положение для исполнительной власти порой даже желательно, потому что правительство может делать то, что обычно не разрешено, и тратить деньги по своему усмотрению», — отметил Михаил Синельников-Оришак.

Эксперт напомнил, что Трамп говорил о возможности введения режима ЧП ещё в декабре, однако медлил, опасаясь судебных исков.