|
Рестораны, кафе, пляжи - всё работает: Гид показал оазис в "коронавирусном" мире
08 мая 2020, 12:10 • 70 • В мире
Гид из Китая Сунь Джиган показал оазис в "коронавирусном" мире - остров Хайнань, где уже работают рестораны, кафе, пляжи. По его словам, там практически всё в точности так же, как и было до начала пандемии. В доказательство своих слов он даже прислал кадры с острова.
Туристический гид Сунь Джиган рассказал журналистам Nation News о том, что сейчас происходит на острове Хайнань, который является одним из главных центров пляжного туризма в Китае.
Ещё недавно все местные находились на жёстком карантине, который продлился 28 дней. Люди вообще не покидали дома, а всё необходимое они заказывали онлайн, и продукты прямо к дверям доставляли охранники в защитных костюмах.
Сегодня, по словам гида, почти всё на острове в точности так, как и было до начала пандемии. В доказательство своих слов он даже прислал кадры из Хайнаня.
Кроме того, возобновили работу школы и вузы. Между тем отдыхают на Хайнане пока в основном только сами китайцы.
По мнению Джигана, быстрая нормализация ситуации на острове объясняется тем, что местные строго соблюдали все ограничительные меры.
70
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 мая 2020, 18:10
|
01 мая 2020, 23:10
|
06 мая 2020, 05:10
|
05 мая 2020, 19:10
|
05 мая 2020, 07:10
|
02 мая 2020, 09:10
|
07 мая 2020, 10:10