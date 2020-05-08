Рестораны, кафе, пляжи - всё работает: Гид показал оазис в "коронавирусном" мире

Туристический гид Сунь Джиган рассказал журналистам Nation News о том, что сейчас происходит на острове Хайнань, который является одним из главных центров пляжного туризма в Китае.

Ещё недавно все местные находились на жёстком карантине, который продлился 28 дней. Люди вообще не покидали дома, а всё необходимое они заказывали онлайн, и продукты прямо к дверям доставляли охранники в защитных костюмах.

Сегодня, по словам гида, почти всё на острове в точности так, как и было до начала пандемии. В доказательство своих слов он даже прислал кадры из Хайнаня.

Остров живёт своей обычной жизнью. Рестораны и кафе работают, магазины тоже. Кто-то по-прежнему носит маски, но большинство китайцев их уже сняли, - передал он.

Кроме того, возобновили работу школы и вузы. Между тем отдыхают на Хайнане пока в основном только сами китайцы.

По мнению Джигана, быстрая нормализация ситуации на острове объясняется тем, что местные строго соблюдали все ограничительные меры.