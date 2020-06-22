Рестарт РПЛ. Играть? По желанию! • 112 • Аналитика © РИА Новости / Алексей Филиппов Артем Дроздов в одном материале объединил все интриги и казусы первого после возобновления РПЛ тура чемпионата России по футболу. Вот и дожили мы до того момента, когда жизнедеятельность нашего футбольного хозяйства определяет не регламент, а желание. И хватит уже ругать "Сочи" и защищать "Ростов". Понятно, что команда Валерия Карпина ввиду известных обстоятельств очень хотела перенести матч, только вот южане, в свою очередь, даже не собирались идти на такие уступки. И виноватых в этом случае не найдешь. После того, как стало известно, что клубам не удалось договориться о переносе игры, все сразу вспомнили о регламенте, в котором черным по белому прописано, что будет с командой, которая по каким-то причинам не прибыла на календарный матч. В итоге, просчитав все варианты, ростовчане отправили в город-курорт пацанов, которые получили от хозяев по полной. Ни для кого не секрет, что даже в обычное время и при нормальной организации работы того или иного предприятия, периодически возникают проблемы разной степени сложности. Людям, которые наблюдают за процессом со стороны, практически невозможно разобраться во внутренней кухне. А руководителей понять хоть и трудно, но при желании можно. Ведь согласитесь, когда все нормально, то и делать-то, по большому счету, ничего не надо. А к хорошему привыкаешь быстро, волей-неволей расслабляешься, и когда в обычную жизнь вторгается какая-то проблема извне, заставить себя работать по-другому бывает очень сложно. Поэтому в очередной раз за последние три дня приходится констатировать, что люди, отвечающие за наш футбол, оказались не в состоянии продумать до мелочей и четко организовать проведение календарных матчей в условиях пандемии. © РИА Новости / Алексей Майшев Болельщики ПФК ЦСКА А вообще, если честно, все мы хороши. И все у нас, по большому счету, через одно место. Сначала ругаем "Сочи" и жалеем "Ростов", хотя то, что случилось в этом матче, было заранее прогнозируемо, а результат встречи ЦСКА – "Зенит", в которой петербуржцы не оставили сопернику ни единого шанса, все посчитали закономерным. Что же получается? Когда сложившиеся мастера забивают десятку пацанам, это вызывает вопросы и истерику, а когда первая команда чемпионата отгружает в гостях четыре безответных мяча одному из коллективов, который имеет шансы на то, чтобы по итогам текущего турнира пробиться в Лигу чемпионов, это воспринимается как само собой разумеющееся? Давайте не будем себя обманывать. Результат субботнего матча принес имиджу лиги куда больше вреда, чем проигрыш ростовских мальчишек, которые, в отличие от армейских футболистов, сумели забить мяч престижа. Кстати, после поражения от "Зенита" главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко не пришел на пресс-конференцию. По официальной информации, сразу после игры он почувствовал себя плохо. Виктору Михайловичу, конечно же, здоровья, но мне почему-то кажется, что истинная причина отказа тренера общаться с представителями СМИ заключатся в том, что и ему самому уже надоело говорить о том, что "команда движется в правильном направлении". Более того, поговаривают, что Ганчаренко уже написал заявление по собственному. Если это действительно так, то армейцам необходимо срочно искать нового тренера, чтобы дать ему возможность познакомиться с командой, спокойно завершить текущий чемпионат и, начиная с нового сезона, который стартует сразу же после того, как доиграют старый, решать уже новые задачи. Возможно, Ганчаренко стоило не рубить сплеча, а взять и последовать примеру своего друга Леонида Слуцкого, и тоже совершить или сделать достоянием общественности какое-нибудь доброе дело. Напомню, что на той неделе рулевой "Рубина" помог заслуженному тренеру СССР по легкой атлетике Евгению Загорулько деньгами на операцию на сердце. Ответочка к Леониду Викторовичу в виде победы его клуба над "Уралом" прилетела практически мгновенно. © РИА Новости / Алексей Майшев Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА — "Зенит" Именно поэтому теперь я нисколько не сомневаюсь в том, что "Краснодар" 19 июля в перенесенном матче обыграет "Динамо". Кстати, в этом случае мне почему-то меньше всего хочется говорить о каком-то благородстве со стороны южан. Думаю, если проводить параллели с руководством ФК "Сочи", президент "быков" Сергей Галицкий просто не мог поступить иначе. Не спрашивайте, почему. Уверен, что при желании, посмотрев в прошлое, сами обо всем догадаетесь. Понятно, что после того, как стало известно о ситуации со вспышкой коронавируса в "Динамо", некоторые начали говорить, мол, не пора ли уже прекратить это балаган и повременить с футболом. Правда, как это можно сделать в нынешних условиях, когда маховик уже запущен, решительно не ясно. В подтверждение вышесказанного в воскресенье вышло совместное заявление РФС и РПЛ, в котором говорилось, что пострадавшие клубы сами виноваты в том, что с ними произошло. А переносить матчи нет возможности из-за несоответствия регламента соревнования с Гражданским кодексом. Оказывается, вот как все легко и просто! И вместо того, чтобы доработать регламент хотя бы на время пандемии, руководители нашего футбола приняли решение в случае возникновения форс-мажорных ситуаций предложить клубам играть матчи чемпионата по желанию! Не соизволив принять во внимание, что практически в любой нестандартной ситуации один клуб, как правило, хочет и может биться за очки, а второй, как в случае с "Ростовом", наверное, может выйти на поле, но не хочет этого делать ни при каких обстоятельствах. Именно из-за этого мы все стали свидетелями такого разного подхода к проведению матчей в Сочи и Краснодаре. © РИА Новости / Артур Лебедев Стадион "Фишт" во время матча "Сочи" - "Ростов" Кстати, сразу после матча с ЦСКА главный тренер "Зенита" Сергей Семак предложил четко определить, кто при заражении коронавирусом будет считаться "контактным лицом". Рулевой лидера турнира считает, что если игрок заболел, то он не может принимать участие в играх, но остальные при такой ситуации должны получить право выходить на поле. Не просто так Сергей Богданович закончил школу с золотой медалью! А его рациональным предложением, пусть и опять неофициально, решили воспользоваться в другом регионе страны. Накануне появилась информация, что тест на коронавирус у одного из футболистов "Уфы" дал положительный результат. В заявке на игру его, само собой, не было. Что породило еще больше подозрений. Естественно, информация эта никакого официального подтверждения не получила, но, как известно, дыма без огня не бывает. © РИА Новости / Алексей Майшев Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА — "Зенит" В итоге 23 тур продемонстрировал нам три разных варианта решения проблемы распространения коронавируса в футбольных клубах: - проведение матча с юношами в составе; НАТО признала в Украине партнера. Но в альянс не позвала - перенос на резервную дату; - и, наконец, решение играть, несмотря ни на что, изолировав при этом спортсмена с подозрением на вирус. А теперь - самое главное. Уже сейчас руководителям РПЛ надо думать о том, как, а самое главное - куда переносить матчи следующего тура. Так понимаю, "Уфа" пока в игре, а вот проведение встреч "Динамо" - ЦСКА и "Ростов" - "Арсенал" пока под большим вопросом. Ведь по сроку москвичи и ростовчане в следующие выходные все еще должны будут находиться на карантине... Но опять получается, что в нынешних обстоятельствах судьба матчей с их участием, если опираться на те понятия, по которым сейчас живет лига, целиком и полностью будет зависеть от армейцев и туляков. Ну как тут не вспомнить Валерия Карпина с его водокачкой... Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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