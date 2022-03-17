Республику Крым реформируют в границах Российской империи?

Отказ руководства Крыма от строительства опреснительной системы, мотивированный тем, что на полуостров стала поступать вода из Северо-крымского канала, имеет под собой, как оказалось, важное управленческое решение. Есть основания утверждать, что уже в этом году (более того – до осени!) территория республики Крым будет, скажем так, «отредактирована» – в пределах границ Российской империи. Теперь понятно, в чём причина перехода Бердянска под контроль Росгвардии и «особого режима» в Мелитополе.

Сюжет: Украинский кризис

Итак, встречайте республику Крым в новых границах (кстати, недавно «Наша версия» сообщала, что контроль за прибрежной Азово-Черноморской зоной уже осуществляет крымский Минстрой, – и мы попали в точку). Границы такие. Восточной границей республики Крым станет город Бердянск. Мелитополю уготована роль «второй столицы», оттуда будет осуществляться общее управление районной инфраструктурой – разумеется, с подчинением Симферополю, но с сохранением «особых компетенций», роль которых пока не вполне понятна. Северной точкой республики Крым станет город Орехов нынешней Запорожской области. Далее граница пойдёт вдоль южной линии Каховского водохранилища (Энергодар – Новая Каховка – Алёшки) – до Голой Пристани. Херсон, таким образом, по всей видимости, окажется вне зоны республики – ведь он находится на противоположной стороне Днепра. Таким образом, Крым в его новом виде будет простираться практически до Очакова – а оттуда и до Одессы рукой подать, и до Николаева.

Новая территориальная конфигурация позволит республике Крым решить целый ряд проблем. Первая – поступление пресной воды на север полуострова. Поскольку уже принято решение о расселении на землях северного Крыма беженцев из пострадавших районов Украины (речь, по предварительным данным, идёт о полумиллионе человек), новоприбывшие смогут заняться сельскохозяйственной деятельностью, традиционной для этих мест. Вторая решённая проблема – продукция сельского хозяйства. Раньше в сезон фрукты и овощи в Крым, как правило, завозили из Херсонской области – так будет и теперь. Восемь лет «простоя» будут с лихвой компенсированы, ведь, по сути, нужно будет обеспечить огромную курортную территорию, от Геническа до Бердянска, через весь Крым. Становится ясно, почему Крым воссоединили с Россией именно в статусе республики, а не области.