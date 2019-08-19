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Республики, развалившие СССР, стали самыми «быстро исчезающими» странами мира

19 августа 2019, 02:39  •  47 • В России

19 августа 1991 года СССР погрузился в путч. Власть в стране взял Госкомитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). Эта была последняя попытка спасти Союз от развала. Но через 3 дня развалился сам ГКЧП, дав свисток советским республикам к финалу соревнования «кто быстрее убежит из СССР».

К тому моменту во многих республиках местные националисты (в том числе во власти и среди журналистов) уже давно убедили население, что именно их республика кормит нерадивых соседей по соцлагерю. И стоит только выйти из этой «семьи народов», как они заживут на зависть всему миру, будут кататься как сыр в масле. Особенно популярны эти настроения были в республиках Прибалтики, в Грузии, на Украине и в Молдавии. Они объявили себя форпостами «демократии», взяв курс на разрыв с Россией. Другие же республики не спешили рушить налаженные в СССР экономические связи. Некоторые просто выжидали - чем все закончится.

Прошло почти три десятилетия. И уже можно посмотреть, насколько оправдались ожидания тех республик, что были таранами и заводилами развала СССР.

Сейчас там принято проклинать времена «советской оккупации», часто называемой еще и «российской». Мол, жизни не давали коренному населению, притесняли, ущемляли достоинство. Было бы логично предположить, что после «освобождения» эти страны начали цвести и пахнуть. А как на самом деле?

Митинг за независимость Литвы, апрель 1990 года. О чем думает эта девочка спустя 30 лет? Фото: Владимир ВЯТКИН/РИА Новости

Кошелек, кошелек, какой кошелек?

Когда начинаешь смотреть на происходящее в этих бывших республиках СССР, тут же находятся советчики, тыкающие тебе через плечо: «А ты знаешь, какие там зарплаты? А какие там пенсии? Вот и молчи». Знаем. Есть статистика. Зарплаты и пенсии в этих странах очень разные. Но нигде не поражает воображение. Вот они:

К этому надо добавить, что после уплаты налогов от 900 евро (как в Литве и Латвии) у людей остается в пределах 600 - 700 евро. Проезд в городском транспорте стоит почти везде дороже, чем в России, не говоря уже о европейских ценах на бензин и платежи ЖКХ.

Не зря в том же Евросоюзе бьют тревогу по поводу того, что около 20% граждан республик Прибалтики живут за гранью уровня бедности. Что же касается Грузии, то кварталы трущоб даже в столице - Тбилиси могут с успехом соревноваться с такими же трущобными районами китайских или индийских городов.

Наверное, все выглядело бы гораздо оптимистичнее, если бы впереди маячила реальная перспектива подъема экономики и развития страны. Но тут ситуация похуже, чем с доходами граждан.

Люди - главное богатство

Важнейший показатель - население. Не будем слишком беспощадны - зачтем в это число и гастарбайтеров, выезжающих на заработки в другие страны, поскольку зарегистрированы они пока еще на родине. Хотя и большую часть времени уже проводят не дома - в Европе или России. Иначе некоторые из этих государств - разваливших Советский Союз, чтоб зажить богаче, - окажутся полупустыней (впрочем, не на бумаге, а в реальности так ведь и есть). Для сравнения включим сюда и Россию с Белоруссией.

Все эти государства находились после развала СССР почти в равных стартовых условиях.

Выводы каждый может сделать сам. Страны, сделавшие ставку на скорейший уход от СССР и России, по каким-то причинам (совпадение, быть может?) в жесточайшем демографическом кризисе. Их население убывает такими темпами, что они становятся верными кандидатами на вымирание. Из той же Украины в чужие страны выехали на заработки, по разным оценкам, от 7 до 12 миллионов трудоспособных мужчин и женщин. Практически до половины экономически активного населения. Причем самые деятельные, готовые осваивать новые профессии и максимально приспосабливаться к изменившимся условиям жизни и работы.

А остаются - старики пенсионеры и школьники. Которые, скорее всего, захотят искать счастья на чужбине. И поддерживают их (и страну) на плаву во многом лишь деньги, присылаемые папами-мамами, уехавшими в ЕС и РФ. Да еще западные кредиты, без которых эти государства можно было вообще закрывать, повесив на границе объявление «Все ушли на заработки».

Кому я должен, всем прощаю?

Напомним, при развале СССР все республики, кроме России, открестились от советских долгов, и Москве пришлось выплачивать их самой. Что называется, одной за всех. Что и было в конце концов сделано.

Итак, запомним: в свою суверенность и независимость все эти постсоветские государства шагнули чистенькими, как омытый новорожденный младенчик.

А как дела сейчас?

Прекрасно же. Человек только родился, а уже должен несколько тысяч долларов (если госдолг страны раскидать на все население). И одно дело, когда у государства есть средства, чтобы погасить долги не только свои собственные, но и корпоративные (к тому же наша Россия выступает не только заемщиком на этом рынке, но сама является кредитором).

И совсем другое, когда у государства таких денег нет. А деньги, взятые в долг, - это не инвестиции в экономику, а кредиты на поддержание штанов. Которых становится все больше, а потенциальных плательщиков - население страны - все меньше.

Даже нынешняя относительно благостная ситуация в странах Прибалтики - членах Евросоюза в ближайшие годы изменится не в лучшую сторону. ЕС прекращает выплачивать миллиарды дотаций, что скажется на доходах бюджета, а доходы от транзита российских грузов через порты и трубы, составлявшие немалую часть финансовых потоков стран Прибалтики, уже падают и будут падать дальше.

Россия построила на своем побережье Балтики новые порты, и теперь порты Латвии, Литвы и Эстонии оказались загружены не на полную мощность...

Кстати, это скоро ожидает и Украину, которая может лишиться $3 миллиардов в год, получаемых сейчас за транзит российского газа в Европу.

При этом развить собственную экономику у развальщиков СССР все никак не получается. Собственных денег нет, даже ту промышленность, что досталась им от щедрот Советского Союза, разрушили в антисоветском и русофобском угаре (не будем трогать РАФ или ВЭФ, хватит и Игналинской АЭС, после остановки которой Литва перестала продавать электроэнергию, а начал ее закупать за рубежом). А богатым европейцам инвестировать в эти страны невыгодно, проще вывезти дешевую рабочую силу к себе.

На Порошенко ополчились иностранные инвесторы в Украину

Незавидная получается судьба у сбежавших из советской семьи с боем посуды и хлопаньем дверью. Из витрины супердержавы, которую в СССР всячески лелеяли и не жалели средств на развитие, они превратились в вымирающие задворки Европы. Закономерная цена русофобии.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Алексей МУХИН, гендиректор Центра политической информации:

Хотели независимости, а попали в двойную кабалу

- Очевидно, что так называемые европейские члены СССР мечтали построить отдельные и успешные национальные государства. Но в реальности просто поменяли «империю». С Советского Союза на Европейский Союз. И в результате утратили политическую независимость вдвойне. Ведь они теперь жестко подчинены не только ЕС, но и США.

Суверенной экономики в этих государствах тоже уже не существует. То, чем гордятся в республиках Балтии - зарплаты, пенсии, - это результат спонсирования со стороны ЕС. Которое скоро сильно снизится. К ним уже относятся в Евросоюзе как к нахлебникам, которые чрезмерно загостились у старших родственников.

С другой стороны - пример Украины. Пока она пыталась быть относительно независимой, лавируя между Западом и Россией, ее развитие шло гораздо более динамично. Но как только жестко выбрала путь на Запад - с треском провалилась. И теперь с завистью смотрит на стабильность и достаток Белоруссии.

В Литве митинги проходили по тому же сценарию, что и в других республиках Советского Союза. Демократы лишь назывались по-разному, но требовали одного и того же. Фото: Борис БАБАНОВ/РИА Новости

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

«Восток - дело тонкое»

В республиках Центральной Азии идут абсолютно иные процессы.

Некоторые из бывших республик Союза СССР оказались за пределами этой статьи.

И тому есть вполне объективные причины.

Армения и Азербайджан, к примеру, находятся в жестком взаимном противостоянии, которое диктует особенности развития их государств. Что же касается Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана, то они испытывают совсем другие проблемы.

Во-первых, у них нет дефицита населения, а естественный прирост, в том числе в силу национальных традиций, имеет высокие темпы. У них скорее дефицит рабочих мест, на которых они могли бы вносить свой вклад в экономику своей страны. Во многом им еще предстоит создавать свою новую индустрию.

Во-вторых, именно рассматриваемые страны не просто находятся в Европе, но и были поставлены перед выбором - идти на Запад или пытаться строить свою суверенность самим в партнерстве с уже привычными и историческими союзниками. И многие из них повелись на сладкие обещания. Некоторые стали членами ЕС, у остальных из них действуют соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Именно эти два вектора и сравниваются в этом материале.

Но это разговор на другой раз.

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