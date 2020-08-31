Республики Прибалтики закрылись от Лукашенко и его сына

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com

В список персон нон грата Латвии, Литвы и Эстонии, помимо семьи президента Белоруссии, вошли и чиновники

Латвия запретила въезд 30 белорусским чиновникам из-за ситуации после выборов в Республике. Как отмечает латвийский МИД в понедельник, 31 августа, причиной стала "фальсификация президентских выборов" и "последующее насильственное подавление мирных протестов".

Вслед за Ригой о пятилетнем запрете на въезд в страну объявил Таллин. Ранее об этом предупредили и в Вильнюсе.

Как стало известно, Латвия, Литва и Эстония решили запретить въезд в прибалтийские страны для высших должностных лиц Белоруссии. В список вошли члены ЦИК, представители МВД, Минюста, Генпрокуратуры, КГБ, Следственного комитета и Совбеза Республики.

"Этим шагом мы подаем мощный сигнал о том, что такие действия неприемлемы для Латвии и виновные в таких действиях нежелательны. Мы также призываем Европейский союз не откладывать принятие подобных решений", – заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс.

Полный список "нежелательных лиц" опубликован на сайте внешнеполитического ведомства прибалтийской страны. Туда вошел, кроме самого лидера Белоруссии, его сын Виктор Лукашенко.

Решение о создании указанного списка ранее объявил глава Литвы Науседа.

В ответ Александр Лукашенко пригрозил дать экономический отпор прибалтам, повелев кабмину найти пути доставки белорусских грузов в обход морских портов в Литве.